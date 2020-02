Stuttgart. (dpa-lsw) Pünktlich zum Wochenende wird es wärmer in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Freitag zu Beginn des Tages noch stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Oberhalb von 700 bis 900 Metern fällt Schnee. Im weiteren Tagesverlauf lockert sich der bewölkte Himmel jedoch auf. Bei Höchstwerten von 4 bis 12 Grad weht ein mäßiger Südwestwind. Im Bergland und in der Nähe der Schauer treten starke bis stürmische Böen, im höheren Schwarzwald Sturmböen auf. Am Abend lässt der Wind nach, ehe es in der Nacht zum Samstag mancherorts neblig und glatt wird.

Am Samstag scheint laut DWD die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte steigen auf 7 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest mit teilweise frischen, auf den Schwarzwaldgipfeln auch starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Im höheren Bergland ist es stürmisch.

Am Sonntag ist es überwiegend wolkig, nur im Süden scheint öfter die Sonne. Trotzdem bleibt es trocken, so der DWD. Die Höchstwerte steigen weiter an und liegen zwischen 11 und 19 Grad. Auch der Wind wird stärker. Es wehen starke bis stürmische Böen im Nordwesten und im Bergland. Im oberen Schwarzwald sollen es auf den Schwarzwaldgipfeln zu Sturmböen und orkanartige Böen kommen.