Heidelberg. (RNZ) Im Laufe des Mittwochvormittags lösen sich die Nebel- und Hochnebelfelder auf. Anschließend scheint die Sonne - im Süden mehr, im Norden gibt es im Laufe des Tages mehr Wolken, so der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen bei bis zu 4 Graf plus in Nordbaden.

In der Nacht zum Donnerstag wird es meist klar und vor allem in den nördlichen Niederungen sowie am Oberrhein breitet sich Hochnebel, lokal auch Nebel aus. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen -2 und -9 Grad.

Am Donnerstag ist es nach Nebel- und Hochnebelauflösung allgemein sonnig und niederschlagsfrei.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 10.41 Uhr