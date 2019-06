Stuttgart. (dpa-lsw) Menschen im Südwesten können bei angenehmen Temperaturen ins Pfingstwochenende starten. Nur am Freitagabend sollte nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besser auf den Besuch im Biergarten verzichtet werden. Demnach ziehen am späten Freitagnachmittag Gewitter im Land auf.

«Die haben es in sich», sagte DWD-Meteorologin Sarah Müller am Freitagmorgen. Der Regen bringe starken Wind mit sich; schwere Sturmböen und sogar orkanartige Böen von bis zu 110 Stundenkilometern seien möglich. «Die größte Gefahr besteht im Norden und in der Mitte Baden-Württembergs», meinte Müller. Im Süden dürfte der Wind demnach nicht ganz so kräftig wehen.

Bis zum Nachmittag kann man den Freitag dafür noch genießen: Die Meteorologen erwarten viel Sonne, dazu Temperaturen von bis zu 28 Grad an der Tauber. Nachdem sie dem Südwesten Abkühlung verschafft haben, verziehen sich die Gewitter auch noch in der Nacht zum Samstag wieder. 16 bis 23 Grad stehen dem Land dann am Samstag bevor. Dazu reichlich Sonnenschein - und nirgendwo Regen: «Schauer und Gewitter kann man am Samstag komplett ausschließen», sagte die Meteorologin.

Wer am Wochenende bei trockenem und freundlichem Wetter unterwegs sein möchte, sollte seinen Ausflug besser für Samstag planen. Es werde im Südwesten mit viel Sonne und nur wenigen Quellwolken gerechnet. Richtig heiß wird es dabei aber nicht: Den Angaben zufolge erreichen die Höchsttemperaturen im Bergland zwischen 17 und 20 Grad, im Rheingraben bis zu 23 Grad.

Auch der Sonntag starte ziemlich sonnig - ab dem Mittag aber würden die Wolken zahlreicher und das Wetter unbeständiger, hieß es weiter. Es könne immer wieder zu Schauern und vereinzelt zu Gewittern kommen.

Für die Nacht zum Samstag waren im Südwesten zum Teil schwere Gewitter, Sturmböen und Starkregen vorhergesagt. Die Unwetter wurden vor allem über den Regionen um Freiburg, Tübingen und Stuttgart erwartet.