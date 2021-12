Heidelberg. (RNZ) Tiefdruckgebiete lenken feuchte und milde Atlantikluft nach Baden-Württemberg. Bis Donnerstagmittag soll es im Bergland starke bis stürmische Böen, im Hochschwarzwald sogar Sturmböen geben, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Am heutigen Mittwoch ist es im Bergland windig bis stürmisch und von Westen kommt teils schauerartiger Regen auf, die Temperaturen sind sehr mild.

In der Nacht zum Donnerstag ist es bedeckt und vor allem im Südschwarzwald regnet es weiter. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 6 Grad. Im Bergland verbreitet, sonst gelegentlich starke bis stürmische Böen aus West bis Südwest. Im Hochschwarzwald weiterhin Sturmböen, in höchsten Lagen schwere Sturmböen.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und der Regen zieht am Vormittag nach Osten ab. Ab Mittag bleibt es abgesehen von ganz vereinzelten kurzen Schauern trocken. In der Nacht zum Freitag bleibt es überwiegend trocken, aber in exponierten Lagen kann es noch starke bis stürmische Böen aus Südwest geben.

Am Silvester-Freitag (Silvester) gibt es erst Hochnebel und danach viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 10 Grad unter Hochnebel und 15 Grad in den Niederungen. In der Nacht zu Samstag kommt von Nordwesten stärkere Bewölkung auf und es bleibt meist jedoch trocken.