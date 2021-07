Heidelberg. (mün) Am heutigen Donnerstag kann es noch hier und da etwas Regen geben - aber die Wetterlage insgesamt beruhigt sich etwas. Gegen Nachmittag gibt es weniger Wolken und immer mehr sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad im Bergland und 22 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Freitag gibt es Auflockerungen und es bleibt meist trocken.

Am Freitag scheint dann häufiger die Sonne und es gibt nur noch vereinzelt Schauer. Die Temperatur-Höchstwerte sollen laut Deutschem Wetterdienst bei 19 Grad im Bergland bis 26 Grad am Rhein liegen.

Am Samstag bleibt es heiter. Von Südwesten her wird es zunehmend wolkig und zum Abend soll es vor allem in Südbaden Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad an.