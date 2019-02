Weinsberg. (guz) Nach den Vorbereitungs- und Wartungsarbeiten am Schemmelsbergtunnel beginnt nun die eigentliche Modernisierung des Bauwerks. Der Bund bringt den 680 Meter langen Tunnel für rund 4,5 Millionen Euro auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik. Dazu werden unter anderem Beleuchtung, Belüftung, Entwässerungseinrichtungen und Notrufmeldeanlagen überarbeitet. Auch das Tunnelbetriebsgebäude über dem Ostportal wird erweitert.

Für die weitere Sanierung, die im August 2018 begonnen hat, sind nun Arbeiten innerhalb der Tunnelröhre notwendig. Um diese durchführen zu können, wird der Schemmelsbergtunnel ab Sonntag, 3. Februar, 18 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 3. März, für den kompletten Verkehr gesperrt. Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP), das die Maßnahmen im Auftrag des Bundes federführend koordiniert, sind außerdem Arbeiten in den sogenannten Tunnelvorfeldern im Bereich vor beiden Einfahrten notwendig. Die Arbeiten sollen im dichtestmöglichen Takt - im Zweischicht- und Wochenendbetrieb - ausgeführt werden, um die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten.

Vor allem in der Weinsberger Ortsdurchfahrt wird während der voraussichtlich vierwöchigen Vollsperrung mit erheblichen Behinderungen gerechnet. Und auch nach Abschluss dieser Maßnahme müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit weiteren Behinderungen an dem verkehrstechnischen Nadelöhr zwischen Weinsberg und Heilbronn rechnen, das täglich von rund 18.000 Fahrzeuge passiert wird: Für den Rückbau des Schutzgerüstes über der Bundesstraße 39 ist beispielsweise noch eine eintägige Vollsperrung an einem Wochenende notwendig. Alle Arbeiten seien so aufeinander abgestimmt, dass sie noch vor dem Start der Bundesgartenschau am 17. April beendet werden können, teilte das RP mit.

Mit dem Bau wurde 1986 begonnen, 1990 ging der Schemmelsbergtunnel dann in Betrieb. Seit einigen Jahren kommt es hier aus verschiedenen Ursachen jedoch immer wieder zu unplanmäßigen Sperrungen. Vor allem die Sicherheitstechnik in dem einröhrigen Bauwerk zeigte sich wiederholt als Achillesferse. Daher soll nun die gesamte Anlage auf Vordermann gebracht werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme, die der Bund als Straßenbaulastträger finanziert, sind derzeit mit 4,5 Millionen Euro kalkuliert.

Allerdings ist auch nach Abschluss der Maßnahme noch nicht das Ende der Tunnel-Malässe erreicht: Eineinhalb Jahre nach der Bundesgartenschau, Mitte 2021, soll der wichtige Tunnel erneut gesperrt werden, dann allerdings für neun bis zehn Monate - aus Sicherheitsgründen, weil in dieser Zeit ein Rettungsstollen parallel zur Tunnelröhre in den Fels gesprengt werden soll. Was diese technisch aufwendige Baumaßnahme dann zusätzlich zu den jetzt investierten 4,5 Millionen Euro kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Derzeit hat der Schemmelsbergtunnel bei zwei gegenläufigen 3,75 Meter breiten Fahrspuren auf fast 700 Meter Länge nur eine Haltebucht, zwei aufgeweitete Standstreifen und zwei je einen Meter breite Notgehwege. Nach heutigen Tunnelbaustandards wird die Anlage daher kritisch gesehen.

Während der am Sonntag beginnenden Vollsperrung steht den Verkehrsteilnehmern eine bei vorangegangenen Sperrungen bereits erprobte Umleitungsstrecke zur Verfügung.

Dabei werden die Verkehrsteilnehmer der > B39 von Heilbronn kommend kurz vor dem Tunnel an der Anschlussstelle auf die Landesstraße 1101 in Richtung Erlenbach ausgeleitet und an der ersten Kreuzung in Erlenbach auf die Kreisstraße 2126 und dann über die L1036 zurück auf die B39 geführt.

Verkehrsteilnehmer, die > in Richtung Öhringen unterwegs ist, werden kurz vor der Kreuzung mit der L1036 über die K2005 durch Gellmersbach und Eberstadt geführt. Ein Linksabbiegen von der K2126 auf die L1036 wird in diesem Zeitraum nicht möglich sein. Hintergrund ist, dass während der Tunnelvollsperrung unter anderem die Ampelsteuerung angepasst wird, um den Verkehrsabfluss effizienter zu gestalten.

Verkehrsteilnehmer, die > von Ellhofen kommend in Richtung Heilbronn unterwegs sind, werden kurz vor dem Tunnel auf die L1036 geleitet, über die K2126 auf die L1101 und schließlich zurück auf die B39 Richtung Heilbronn geführt.