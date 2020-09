Von Sören S. Sgries und Nico Pointner

Stuttgart/Heidelberg. Die Sommerpause ist vorbei – und die Landesregierung bereitet sich auf einen Herbst vor, in dem die Corona-Pandemie wieder größere Probleme bereiten könnte. "In den kommenden Monaten hat das Virus wieder bessere Möglichkeiten, sich zu verbreiten, wenn sich wieder mehr Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten", warnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Kultusminister Susanne Eisenmann (CDU).

Drei Ziele gab er aus: Das Infektionsgeschehen müsse so weit wie möglich gebremst werden, die Überlastung des Gesundheitssystems gelte es zu verhindern – und man wollte "drastische" Maßnahmen vermeiden. "Wir müssen das Virus im Zaum halten, aber das öffentliche Leben auch am Leben halten", so Kretschmann. Einen kompletten landesweiten Lockdown gelte es zu verhindern.

Das Drei-Phasen-Konzept

Mit einem dreistufigen Alarm-System will die Landesregierung eine zweite Corona-Infektionswelle und einen landesweiten Lockdown verhindern. Entscheidend für die Einstufung ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Sie zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Es gebe aber keinen Automatismus, sagte Kretschmann. Die im Konzept genannten Werte seien lediglich "Orientierungswerte". Auch andere Faktoren spielten bei der Bewertung eine Rolle, etwa die Infektionszahlen, die Zahl der Tests oder der Reproduktionswert (R-Wert). In jeder Stufe des Konzepts werden schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen.

> Stabile Phase: Derzeit befindet sich das Land in einer stabilen Phase mit moderaten Infektionszahlen. Das Ausbruchsgeschehen ist lokal klar abgrenzbar und die Infektionsketten können nachverfolgt werden. Das öffentliche und private Leben soll daher so wenig eingeschränkt werden wie möglich. Die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln gelten unverändert. Falls es vorübergehend in einzelnen Landkreisen zu einer Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner kommt, hat das regionale Maßnahmen zur Folge.

> Anstiegsphase: Die Pandemiestufe 2 gilt, wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 10 Fällen je 100.000 Einwohner überschritten wird und zusätzlich das Infektionsgeschehen diffus ansteigt oder sich die landesweiten wöchentlichen Fallzahlen innerhalb von zwei Wochen verdoppeln. Dann sind erste Einschränkungen in ausgewählten Lebensbereichen vorgesehen. Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung werden strenger kontrolliert. Corona-Ambulanzen und Teststellen werden nach Bedarf hochgefahren und aufgebaut.

> Kritische Phase: Pandemiestufe 3 gilt ab einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen auf 100.000 Einwohner. Es besteht dann ein starker, möglicherweise exponentieller Anstieg der Fallzahlen mit diffusen, häufig nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten. Das Konzept sieht dann eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen etwa auf den Unterricht vor. Im Einzelhandel soll die Anzahl der Personen pro Verkaufsstelle eingeschränkt werden. In der Gastronomie könnten dann der Ausschank von Alkohol eingeschränkt und der Betrieb auf Außenbereiche beschränkt werden. Veranstaltungen und Kontaktmöglichkeiten werden eingeschränkt, Hygienemaßnahmen sowie Sanktionen bei Verstöße ausgeweitet. Die Regelversorgung in Krankenhäusern wird auf das Nötigste beschränkt.

"Unaufgeregter" Start ins Schuljahr

"Der Schulstart war unaufgeregt", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). "Ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Wir haben keinerlei Rückmeldungen, dass es Probleme gab." Alles, was es an "organisierter Aufregung" im Vorfeld gegeben habe, sei pragmatisch vor Ort gelöst worden. Die bundesweiten Schließungen von Kitas und Schulen im März seien "zu diesem Zeitpunkt" die richtige Maßnahme gewesen, sagte Eisenmann. Jetzt gehe es aber darum, landesweite Schulschließungen "in jeder Hinsicht zu vermeiden".

Der Ministerpräsident zeigte sich "eher zuversichtlich, dass das so laufen wird, wie wir es gerne hätten". Auch in den anderen Bundesländern, in denen das Schuljahr eher begann, habe es "keine Hiobsbotschaften aus den Schulen" gegeben. "Wir haben keine Infos, dass irgendwo in der Republik Schulen ursächlich dafür verantwortlich sind, dass es zu Ansteigen gekommen ist." Diese seien in erster Linie auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

An den Schulen soll es auch weiterhin keine Maskenpflicht im Unterricht geben – sie könnte aber an einzelnen Standorten kommen, wenn durch das Infektionsgeschehen Handlungsbedarf gegeben sei. Zu einer entsprechenden Empfehlung von mehreren baden-württembergischen Wissenschaftlern, die Anfang der Woche bekannt geworden war, sagte Kretschmann: "Wir lassen uns selbstverständlich ständig beraten. Aber die Entscheidung treffen nicht die Wissenschaftler." Die Politik müsse abwägen zwischen den Folgen der Pandemie und den Folgen der Maßnahmen. Denn auch diese zögen Folgeprobleme und Folgeschäden nach sich. "Es herrschen nicht die Virologen", so Kretschmann, "sondern die in der Demokratie gewählten Organe."

Kritik an Demo-Teilnehmern

Klare Worte findet der Ministerpräsident zu den Demonstrationen gegen Corona-Auflagen. "Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen", so Kretschmann. Aber das gehe nur im Rahmen der Gesetze. "Der Sinn von Gesetzen ist, dass man sich an sie hält. Und zwar gerade an die, die einem nicht passen." Auch wenn man gegen Masken sei, müsse man diese tragen. Verstöße dulde die Regierung "auf keinen Fall".

Mit Blick auf die Teilnehmer dieser Proteste bemühte Kretschmann ein Zitat: "Sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist." Und ergänzte: "Wenn man merkt, mit wem man da beständig zusammen ist – nämlich demokratiefeindlichen Kräfte bis zu ausgewiesenen Rechtsradikalen –, da kann man schon mal überlegen, ob sie da in der richtigen Gesellschaft demonstrieren. Da trägt doch jeder Verantwortung."

Die Nachfrage, ob da mit Impfgegnern und Homöopathie-Anhängern nicht "ehemaliges Grünen-Klientel" auf der Straße sei, wies er als "gewagte These" zurück.