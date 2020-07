Beim Projekt „Play me“ der Musikschule und der Bürgerstiftung waren im vergangenen Jahr Klaviere in der Stadt aufgestellt, auf denen jeder spielen durfte. Nun herrscht Tristesse in Sachen Musik – in der Stadt, aber vor allem den Schulen. Musiklehrer befürchten drastische Auswirkungen auf ihre Schüler und auf die Chor- und Orchesterlandschaft. Foto: Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Was die Heilbronner Musiklehrer bewegt, macht vor den Toren der Stadt nicht halt: Die Vorgaben des Kultusministeriums für den Musikunterricht an Schulen in Zeiten der Corona-Krise gelten für das ganze Land. Die neuesten Richtlinien zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes nach den Ferien will man in Heilbronn nicht hinnehmen. Während der Präsenzunterricht mit Beginn des neuen Schuljahres wieder weitgehend "normal" stattfinden soll, bleiben beim Musikunterricht die Einschränkungen bestehen, vor allem für das Singen und bei Blasinstrumenten. Nun erhebt sich dagegen Protest.

Bei der letzten Bekanntgabe neuer Regelungen am 1. Juli sagte Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann: "Mir war wichtig, die Regeln für die Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen zu vereinfachen und damit die Grundlage für die weitere Öffnung ihres breiten Angebots zu schaffen. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen tragen entscheidend zur musikalischen und künstlerischen Bildung der Kinder und Jugendlichen bei und sind deshalb ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens in Baden-Württemberg."

Agnes Karasek, Musiklehrerin am Heilbronner Mönchsee-Gymnasium mit Musikzug, erfährt das anders. In einem offenen Brief an Kollegen und Kolleginnen und auch auf der Suche nach öffentlicher Unterstützung kündigt sie Gegenwehr und Protest an und schreibt; "Wir sind in großer Sorge, dass hier vieles, was in jahrelanger Arbeit aufgebaut und gepflegt worden ist, und was in hohem Maße der persönlichen Entwicklung der einzelnen sowie der Schulgemeinschaft als Ganzes dient, mit einem kategorischen ’ist ausgeschlossen’ einfach zerstört wird. Das betrifft natürlich in besonderem Maße die Musikzugs-Gymnasien, die somit weder ihrem Bildungsauftrag und noch viel weniger ihrem Erziehungsauftrag gerecht werden können."

Es seien aber auch die anderen Schulen, schulische AGs und die Schülermitverwaltung betroffen, und sie fügt hinzu: "In anderen Bundesländern gibt es differenzierte Vorgaben, die es den Schulen ermöglichen, ihre Arbeit, natürlich unter entsprechenden Bedingungen, fortzuführen."

Karasek sagt, das Eisenmann-Konzept bringe die Musiklehrer in "große Bedrängnis" und kritisiert, dass es das Singen sowie die Arbeit mit Bläsern in geschlossenen Räumen an allen Schularten kategorisch ausschließt, was konkret bedeute, dass Singen weder im Unterricht noch in den Chören stattfinden wird, dass die Arbeit mit nahezu sämtlichen instrumentalen Schulensembles durch diese Konzeption unmöglich gemacht wird und dass die Arbeit mit Bläsern, die laut aktueller Studien unter Einhaltung leicht erfüllbarer Abstands- und Schutzmaßnahmen als unproblematisch gilt, generell untersagt ist.

"Wenn an den Schulen unsere Chor- und Orchesterarbeit zum Erliegen kommt, wir in den Klassen keine Stimmbildung mehr betreiben – und sei es nur für dieses eine Jahr –, hat das auf die seelische, geistige und körperliche Entwicklung unserer Schülerschaft ebenso verheerende Auswirkungen wie letztlich auf die gesamte Chor- und Orchesterlandschaft im Land", sagt Karasek.

Erste Unterstützung kommt vom Landtagsabgeordneten Nico Weinmann, Heilbronn. Der kulturpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag ist erst kürzlich neu in das Kuratorium der hoch angesehenen Internationalen Bach-Akademie Stuttgart berufen worden. Er hält die Vorgaben von Eisenmann für "hochproblematisch" und nennt sie einen "gravierenden Eingriff" in das Schulleben. Er weist zudem darauf hin, dass das gerade im Musikleben so vielfältige ehrenamtliche Engagement starker gefährdet sei, und kündigte an, dass man sich in der Fraktion damit beschäftigen werde, auch weil es Alternativen zu kompletten Verboten gäbe. "Ein pauschales Nein, das geht nicht!", sagt er und auch, dass er den Aufschrei verstehen könne.

Karasek sagt für ihre Kollegen. "Wir fordern eine Anpassung der Regeln für die Schulen an die geltenden Bestimmungen für Vereine, Musikschulen und andere Musikensembles. Wir sind bereit, Konzepte zu erarbeiten, die ein Singen und Musizieren unter Pandemie-Bedingungen ermöglichen." Und sie kündigt Protest an: eine Petition im Internet an die Politik und sichtbar vor der Kilianskirche – am 22. Juli.