Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Heilbronn ist nach wie vor die sicherste Großstadt in Baden-Württemberg, der Zufall wollte es, dass in Stuttgart der Verfassungsschutzbericht des Landes und in Heilbronn die "Jahresbilanz" der Staatsanwaltschaft für das vergangene Jahr am selben Tag vorgestellt wurden. Eine "Insel der Seligen" sind Stadt- und Landkreis Heilbronn für den Verfassungsschutz dennoch nicht. Dafür tauchen beide zu häufig darin auf - mit einer Ausnahme: Die Sekte Scientology scheint hier keine Rolle zu spielen.

Bei den politisch motivierten Straftaten sind im Jahr 2018 zwei besonders auffällig gewesen: die Messerattacke eines russlanddeutschen Heilbronners auf Asylbewerber bei der Kilianskirche und der Brandanschlag auf eine Moschee der "Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs" (IGMG) in Lauffen am Neckar.

Der Verfassungsschutzbericht zeigt, dass, teils in der Öffentlichkeit wahrgenommen, teils auch nicht, hier die rechte Szene wie auch die ultralinke, Islamisten und Reichsbürger sehr wohl tätig sind, auch unverhohlen im Licht des Alltages. "Gruppierungen, die die Werte unserer Demokratie abschaffen wollen, dürfen wir nicht gewähren lassen", sagte der zuständige Innenminister und Heilbronner Thomas Strobl bei der Vorstellung.

Die IGMG gehört zu den von Verfassungsschutz beobachteten islamischen Gemeinschaften, sie ist auch in Heilbronn aktiv. Eine Gruppe Jugendlicher des Ortsvereins Heilbronn besuchte 2018 das Grabmal Erbakans in Istanbul, der Identifikationsfigur der Bewegung, bei der das Innenministerium antisemitische Charakterzüge und eine deutliche Gegnerschaft zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sieht, und die nach Überzeugung des Bundesamtes für Verfassungsschutzes "ein antidemokratisches Staatsverständnis zeigt und westliche Demokratien ablehne".

Der Erlös eines Wohltätigkeitsabends des IGMG-Jugendverbands Lauffen im März 2018 war bestimmt "für die türkischen Soldaten, die ihr Leben zum Schutzschild für die Werte von Vaterland, Ehre, Fahne und Religion machen und ihr eigenes Leben hingeben".

Im Zuge des Protestes gegen die "Operation Olivenzweig" des türkischen Militärs gegen Kurden in Syriens und gegen den "Islamischen Staat" kam es zu einigen Aktionen, zu denen auch der Brandanschlag in Lauffen zählt. Wie sehr innenpolitische Auseinandersetzungen der Türkei auch auf deutschem Boden ausgetragen werden, zeigt unter anderem die Festnahme eines Kurden mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Er soll von Mai bis Juni 2018 als sogenannter PKK-Gebietsleiter für die Stadt Heilbronn und den umliegenden Bezirk verantwortlich gewesen sein und in dieser Funktion Geld bei Landsleuten zur Weiterleitung an die PKK gesammelt, pro-kurdische Demonstrationen im Großraum Heilbronn mitveranstaltet und die Teilnahme von Mitgliedern seiner kurdischen Gemeinde an bundesweiten Kundgebungen organisiert haben.

Aktiv war auch die "Ülkücü-Bewegung" ("Bewegung der Idealisten"), eine rechtsextremistische Bewegung aus der Türkei, in deren Milieu laut dem 171 Seiten starken Bericht auch eine Verherrlichung von Gewalt und Waffen zu beobachten ist. In Baden-Württemberg werden ihr rund 2400 Personen zugerechnet.

Gegen die "Operation Olivenzweig" wandten sich auch die "Organisierten Linken Heilbronn", etwa 400 Teilnehmer folgten im Januar ihrem Aufruf zu einer "Solidaritätsdemonstration". Bei einer Pro-Kundgebung im Februar zur Unterstützung des türkischen Militärs" zählte man 300 bis 400 Personen, daran hat sich auch die Ditib, die "Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion" beteiligt.

Neue Konstellationen oder Sammlungsbewegungen gibt es am linken Rand - so soll in Heilbronn die "Rote Hilfe" vermehrt Zulauf haben -, mehr aber noch am rechten. Junge Anhänger der NPD haben sich auch in Heilbronn neu organisiert, ebenso der aufstrebende "III. Weg" der als "rechtsextremistisch bis neonazistisch eingestuft wird.

"Kein deutsches Blut für fremde Interessen!" hieß es bei dessen Aktion im April 2018 in Heilbronn. Einen NPD-Kreisverband gibt es auch in Heilbronn, er hat im Rahmen des bundesweiten Aktionsprogramms "Schutzzone" im September eine "Schutzhütte" errichtet, die der NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz mit einer Rede eröffnete und deren Zweck es sei, Deutschen einen geschützten Raum zu bieten.

Und auch Reichsbürger finden sich im Unterland. Beim Stromzählerwechsel in einem Gewerbebetrieb in Erlenbach leisteten im Juli 2018 acht von ihnen Widerstand gegen einen Gerichtsvollzieher und mehrere Polizeibeamte; es gab drei Verletzte.

Verletzte (mit "Knalltrauma") gab es auch bei der AfD, auch wenn der Anschlag auf sie bei einem "alternativen Stadtgespräch" eher humoristische Züge hatte: Durch ein Fenster wurde mit Konfettikanonen auf die Teilnehmer geschossen.

Dennoch: Zum Lachen gibt es keinen Grund. Der Heilbronner Landtagsabgeordnete und Fraktionsführer der FDP im Heilbronner Rathaus, Nico Weinmann, betont in seiner Stellungnahme die Bedeutung des Verfassungsschutzes "für die Wahrung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung" und den Kampf gegen "klassische verfassungsfeindliche Strukturen von Rechts- und Linksextremen sowie Islamisten" auch unter Hinweis auf die Gefährdung durch Antisemitismus.

Weinmann nennt es inakzeptabel "wenn der türkische Geheimdienst offenbar unter Einbeziehung von Organisationen wie der Ditib gezielt Andersdenkende auf deutschem Boden ausspioniert und schikaniert. Innenminister Strobl müsse dies gegenüber der türkischen Politik auch offen ansprechen.