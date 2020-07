Auf Abstand: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut und Varta-Chef Schein in der Konzernzentrale in Ellwangen. Foto: Melanie Pfördtner / zg

Von Alexander Bögelein und Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Ellwangen. Europa bläst zur Aufholjagd bei großvolumigen Batteriezellen. Ein Hoffnungsträger sitzt in Ellwangen auf der Ostalb: Das Dax-Unternehmen Varta ist Teil eines europäischen Konsortiums, das die Dominanz asiatischer Firmen durchbrechen soll. Am Dienstag überbrachte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Förderbescheid über 300 Millionen Euro. Damit will Varta die nächste Generation Lithium-Ionen-Zellen erforschen und eine Massenproduktion aufbauen. Die Maßnahme ist Teil einer EU-Initiative, einem sogenannten "wichtigen Projekt gemeinsamer europäischer Interessen" (IPCEI). Baden-Württemberg und Bayern, das ebenfalls Varta-Standorte hat, beteiligen sich an der Förderung. Im Interview betonen Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Varta-Chef Herbert Schein die Chancen.

Die Politik investiert massiv Steuergelder für eine europäische Batteriezellenproduktion. Ist wirtschaftlicher Erfolg politisch planbar?

Nicole Hoffmeister-Kraut: Aufgabe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wirtschaftlicher Erfolg stattfinden kann. Wir schätzen das Wachstumspotenzial für Batteriezellen als sehr hoch ein. Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf, um nur ein Beispiel zu nennen. Gleichzeitig sind die Markteintrittskosten sehr hoch, deshalb leisten wir eine Anschubhilfe.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Hoffmeister-Kraut: Wir wollen Kompetenzen in einer Schlüsseltechnologie aufbauen. Wir wollen unseren Standort sichern und in einem zentralen Zukunftsfeld eine gewisse Unabhängigkeit von Asien erreichen.

Wie stellt sich der weltweite Markt für leistungsstarke Batterien dar?

Herbert Schein: Die Batterie ist heute schon eine Schlüsseltechnologie. Die Varta AG produziert eine Vielzahl von Batterielösungen, wir sind etwa bei den Hörgerätebatterien Weltmarktführer. Der Fokus unseres Unternehmens für die Zukunft liegt auf Lithium-Ionen-Batterien. Neben einer Vielzahl von Anwendungen beliefern wir die namhaften Hersteller der kabellosen Premium-Kopfhörer und sind in diesem Bereich heute schon Technologie- und Marktführer. Wir haben zudem gezeigt, dass wir Lithium-Ionen-Zellen auch in Deutschland profitabel produzieren können. Den Markt der großen Zellformate, etwa für Autobatterien, dominieren bislang aber Asiaten. Hier könnten durch das IPCEI-Förderprojekt zusätzliche Chancen für die Varta entstehen.

Was kann das Land zur Unterstützung der Technologie beitragen?

Hoffmeister-Kraut: Wir brauchen natürlich die Betriebe und die Forschungsinstitute. Als Land unterstützen wir sie nach Kräften. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren rund 100 Millionen Euro in die Forschung und vorindustrielle Fertigung von Batteriezellen investiert.

Tut die Politik genug, also stimmen die wirtschaftspolitischen Bedingungen?

Schein: Baden-Württemberg fördert Technologien extrem effizient. Auch wir haben schon Fördermittel erhalten, die in die Erforschung von Lithium-Ionen-Batterien geflossen sind. Bis Ende nächsten Jahres werden wir mit diesen Zellen schon über eine Milliarde Umsatz erreicht haben. Für den Staat war das eine lohnende Investition: Nur in diesem Zeitraum bekommt er das Fünffache dessen, was wir an Fördermitteln erhalten haben, in Form von Steuern zurück.

Welche Bedeutung hat das EU-Projekt für Varta und den Standort Ellwangen?

Schein: Als die eben erwähnte Landes-Förderung erfolgte, hatten wir 700 Mitarbeiter, heute sind es 4000. Die jetzige Förderung im Rahmen des IPCEI hat ein ganz anderes Volumen. Auch daraus werden wir etwas Großes machen können. Und wir werden in den nächsten zwölf Monaten mehr als 1000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Woher kommt diese Zuversicht?

Schein: Innovationen und die Umsetzung in eine kosteneffiziente Massenproduktion, das ist die DNA von Varta. Wir haben uns bei den Lithium-Ionen-Batterien strategische Vorteile erarbeitet, das streben wir auch für die größeren Formate an. Daraus ergeben sich für Varta und den Standort noch größere Chancen.

Wie wichtig ist die Investition für den Standort Baden-Württemberg?

Hoffmeister-Kraut: Wir sind stolz, dass mit Varta ein Unternehmen aus dem Land Teil des europäischen Batteriezellen-Konsortiums ist. Die Gesamtfördersumme für Varta am Standort Ellwangen beträgt knapp 200 Millionen, wir als Land geben knapp 60 Millionen. Das ist die höchste betriebliche Förderung, die wir in meiner Amtszeit leisten. Das tun wir, weil wir an den Erfolg glauben. Die Förderung kommt auch zur richtigen Zeit.

Wie meinen Sie das?

Hoffmeister-Kraut: Das ist ein Aufbruchssignal in einer schwierigen Zeit. Gerade unsere Automobilzulieferer befinden sich in einem enormen Transformationsprozess. Die Corona-Krise hat die strukturellen Schwierigkeiten verstärkt. Wir erleben gerade große Zurückhaltung bei Investitionen und beim Konsum. Umso wichtiger ist so ein Mutmacher.

Bundesminister Altmaier hat als Ziel ausgegeben, dass 2030 bis zu 30 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Batteriezellen aus deutscher und europäischer Produktion bedient werden soll. Ist das realistisch?

Schein: Wir haben eine große Chance, das zu erreichen, wenn wir auf Innovationen und Geschwindigkeit setzen. Ich glaube, dass wir als Varta einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können. Wir wollen die Energiedichte unserer Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten Jahren um 50 Prozent erhöhen. Damit lässt sich die Hördauer der Kopfhörer, die Laufzeit der Geräte und die Reichweite von Fahrzeugen weiter erhöhen. Durch das IPCEI-Projekt können wir die Forschung noch enorm verstärken.

Hoffmeister-Kraut: Ja. Wir müssen groß denken. Wir müssen uns ehrgeizige Ziele setzen, und für diese die Rahmenbedingungen schaffen. Das EU-Projekt zur Batteriezellenfertigung ist da ein Meilenstein.