Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Als Fatih A. bei der detaillierten Urteilsbegründung erfuhr, wie seine Mutter vom eigenen Bruder mit 25 Stichen ermordet wurde, rastete er aus. Im Saal des Heilbronner Landgerichts schleuderte er am Mittwoch einen Stuhl auf den Angeklagten, verfluchte ihn, ehe er von Wachtmeistern niedergerungen werden konnte. Dabei ist Mehmet (26) nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer schuldlos an dem Verbrechen.

Der Arbeitslose war angeklagt wegen vollendeten und versuchten Mordes. Am Ostersonntag 2019 hatte er zunächst seine arg- und wehrlose Mutter getötet. Als der älteste Sohn der 50-Jährigen zu Hilfe eilte, wurde dieser mit 13 Stich- und Schnittverletzungen lebensgefährlich verletzt. Nur eine Notoperation konnte ihn retten.

Beim Prozess habe sich die Annahme bestätigt, dass der Täter seit seinem 16. Lebensjahr unter paranoider Schizophrenie leide, erklärte Richter Roland Kleinschroth. Es habe "beständige Wahnvorstellungen" gegeben. Doch in der Familie sei die schwere Krankheit "totgeschwiegen" worden. Besonders die Mutter habe zu Mehmet gehalten. "Sie hat ihn einfach geliebt und wollte nicht wahrhaben, dass etwas nicht stimmt." Sie habe ihn zurückgeholt, wenn er mal wieder bei den Großeltern lebte. Sie habe auch keine Behandlung gewollt, als Mehmet bei der Sprechstunde in einer psychiatrischen Klinik gewesen sei.

Mehrfach habe die Polizei wegen ungewöhnlichen Verhaltens gerufen werden müssen. "Jeder Vorfall wäre geeignet gewesen, die Krankheit endgültig zu erkennen und zu behandeln", erklärte Richter Kleinschroth. Als der Bruder heiraten und ausziehen wollte, habe er die Gefahr für die Mutter zwar erkannt, aber die entsprechende Reaktion sei unterblieben, hieß es bei der Urteilsbegründung.

Der Richter hob besonders hervor, dass eine psychische Erkrankung "kein allgemeiner Makel" sei, niemand müsse sich dafür schämen. Gerade "diese schlimmen Taten" zeigten, dass man offen mit einer Psychose umgehen müsse. Hätte die betroffene Familie dies beherzigt, "wäre es möglicherweise nicht zu der Tat gekommen". Der Einzelgänger habe nicht mehr unterscheiden können zwischen sich und anderen. Deshalb sei er nach der Tat auch zur Polizei geflüchtet und habe sich dort als Opfer präsentiert.

Mehmet A. habe zwar mehrfach Reue gezeigt an den sechs Verhandlungstagen. Aber wichtiger sei, dass er sich nun behandeln lasse, sagte Kleinschroth. In seinem jetzigen Zustand sei er "absolut gefährlich für sich selbst wie auch für die Allgemeinheit". Er müsse erkennen, dass die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung die einzige Möglichkeit sei, die ihm bei seinem weiteren Leben helfen könne. "Irgendwann können Sie wieder gesund werden und irgendwann wieder ein Leben in Freiheit verbringen", meinte der Richter.