Karlsruhe. (pol/dore) Putziger Besuch auf dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt: Zwei Polizeibeamte durften sich um drei Eichhörnchenbabies kümmern.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Passantin am Mittwoch gegen 20.45 Uhr im Bereich der Schneidemühler Straße/Königsberger Straße drei Eichhörnchenbabies gefunden, die hilflos auf dem Gehweg lagen. Vermutlich waren die drei Jungtiere aus dem Nest gefallen. Die Frau brachte die Eichhörnchen anschließend zum Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.

Die Polizeibeamten versorgten die Eichhörnchenbabies erst. Parallel wurde ein Verein kontaktiert, der speziell auf die Rettung von Eichhörnchen spezialisiert ist. Guten Gewissens konnten die drei Tierbabys schließlich einer ehrenamtlichen Helferin übergeben werden, die sich nun um die weitere Versorgung kümmert.

Immer mal wieder kommt es vor, dass Eichhörnchen aus ihrem Nest fallen. Im August 2018 hatte "Pippilotta" ebenfalls in Karlsruhe für Schlagzeilen gesorgt, das sich so hartnäckig an die Fersen eines Mannes geheftet hatte, dass der die Polizei alarmierte. Das nur wenige Wochen alte und geschwächte Tier war dann an die Wildtierauffangstation Karlsruhe abgegeben worden, wo es wieder aufgepäppelt wurde.