A6 bei Neckarsulm. (jubu/pol/rl) Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn A6 bei Neckarsulm. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus dem Enzkreis war gegen 0.50 Uhr zwischen Heilbronn-Neckarsulm und dem Kreuz Weinsberg in Richtung Nürnberg unterwegs. Polizeiangaben zufolge übersah er einen auf der rechten Spur fahrenden Laster und prallte nahezu ungebremst in dessen Heck.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der BMW bohrte sich weit unter das Heck des Lastwagens und wurde noch einige Meter mitgeschleift, bevor der 40-Tonner auf dem Seitenstreifen anhielt.

Der BMW-Fahrer starb noch vor Eintreffen des Notarztes eingeklemmt in den Trümmern seines Wagens. "Wir mussten zunächst den Auflieger mit hydraulischen Hebezylindern anheben, bevor wir den PKW mittels Seilwinde unter dem Auflieger hervorziehen konnten", berichtet Wolfgang Rauh, Kommandant der Neckarsulmer Feuerwehr. Mit schwerem Gerät holten die Wehrleute dann den Toten aus dem Fahrzeug. Der Sattelzug-Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Die A6 war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme rund 90 Minuten voll gesperrt. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen gegen 2.30 Uhr wieder freigegeben werden.