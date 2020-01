Beim Cup in Heilbronn tritt auch der Titelverteidiger, der 1. FC Köln und aktuelle U-17-Meister der Bundesliga, wieder an. Foto: privat

Heilbronn. (y) Zwei Tage Jugendfußball der Spitzenklasse soll der U 17 Bundesliga-Cup den Zuschauern bieten. Er wird am 25. und 26. Juli erstmals im Frankenstadion in Heilbronn ausgetragen. Veranstalter ist der VfR Heilbronn. Oberbürgermeister Harry Mergel übernimmt die Schirmherrschaft über das hochkarätige B-Jugend-Turnier. Hauptsponsor ist die Versicherungsgruppe Signal Iduna, die das Sportspektakel bei freiem Eintritt ermöglicht.

In einem mit Arsenal London auch international hochkarätigen Feld treffen beim U 17-Cup in Heilbronn die Stars von morgen aufeinander. Eine internationale und sieben nationale Profi-Nachwuchsmannschaften spielen beim zweitägigen Turnier um den begehrten Wanderpokal. Teilnehmen werden der 1. FC Köln (aktueller Deutscher Meister und Titelverteidiger), Borussia Dortmund (aktueller Westdeutscher Meister und aktueller Deutscher Vizemeister), der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, die TSG 1899 Hoffenheim, der Hamburger SV, der FC Arsenal London sowie – neu und zum ersten Mal dabei – der FC Augsburg.

"Damit ist Deutschlands bestbesetztes U 17-Fußball-Turnier endlich in der Käthchenstadt Heilbronn angekommen", freut sich Jürgen Birkert, Vorsitzender des Vereins U 17 Signal Iduna Bundesliga-Cup. Seinen Angaben zufolge wird das Turnier künftig jedes Jahr am vierten Juli-Wochenende im Wechsel zwischen Heilbronn und Öhringen ausgetragen. Er habe die Teilnahme-Ausschreibung nachts um 24 Uhr gestartet, und bereits am nächsten Morgen um 8.30 Uhr seien alle Teilnehmerplätze belegt gewesen, schildert Birkert im Gespräch mit der RNZ. Das spreche für sich.

Beim letzten Cup im Otto-Meister-Stadion in Öhringen wurden insgesamt mehr als 5000 Zuschauer gezählt. Weil der Cup nun im 15.000 Zuschauer fassenden Frankenstadion ausgetragen wird, hoffen die Veranstalter aber auf einen weiteren deutlichen Publikumszuwachs.

Veranstalter ist der VfR Heilbronn. Dessen Vorsitzender Onur Celik betont: "Es ehrt uns als junger und aufstrebender Verein, den U 17 Signal Iduna Bundesliga-Cup veranstalten zu können, umso mehr, da es uns am Herzen liegt, in Heilbronn etwas Außergewöhnliches zu leisten, vorrangig in diesem Fall für den Jugendfußball."

Der Eintritt zu den Fußballspielen ist frei, denn keinem Kind oder Jugendlichen soll wegen eines Eintrittsgeldes der Zutritt zu diesem fußballerischen Leckerbissen verwehrt werden. "Dies ist in der Konzeption des Cups so festgeschrieben", erklärt Birkert. Dabei zählt er darauf, dass Heilbronner Gewerbetreibende regionale Verbundenheit demonstrierten und sich auch als Sponsoren engagieren. Der Erlös des Cups soll in die Jugendarbeit des VfR Heilbronn und der TSG Öhringen fließen.

Oberbürgermeister Harry Mergel freut sich als Schirmherr der Veranstaltung gemeinsam mit Sportbürgermeisterin Agnes Christner, dass der Cup nach Heilbronn kommt und sich künftig auch langfristig hier etablieren wird. "Heilbronn als Sportstadt hat sich insbesondere die Jugendförderung als Schwerpunkt gesetzt", sagt Mergel. Jugendliche bräuchten Vorbilder, betont er. Mit einer hochkarätigen und weit über die Region hinaus beachteten Veranstaltung wie dem Bundesliga-Cup erführen die jungen Sportlerinnen und Sportler, "dass es sich lohnt, konsequent und eifrig zu trainieren." Und Christner unterstreicht: "Mit dem Frankenstadion bietet Heilbronn die ideale Infrastruktur."