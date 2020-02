Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Sollten staatliche Behörden in den sozialen Netzwerken präsent sein? Ja, sagt Christiane Germann. Die 40-Jährige baute zwischen 2011 und 2015 die Social-Media-Kanäle im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit auf. Anschließend war sie im Leitungsstab des Bundesinnenministeriums mit Aufbau und Betreuung der Online-Kommunikation betraut. 2018 machte sie sich selbstständig und berät seitdem mit ihrer Agentur "Hauptstadtkommunikation" unter anderem Behörden.

Frau Germann, der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink hat Twitter verlassen. Verstehen Sie, dass sich ein Datenschützer in sozialen Netzwerken unwohl fühlt?

Das Geschäftsmodell von Facebook und Co. ist es, Daten zu sammeln und sie zum Zweck personalisierter Werbung zu nutzen. Da kann ich durchaus nachvollziehen, dass das deutschen Datenschützern ein Dorn im Auge ist.

Gleichzeitig war und ist es Ihr Job, Behörden für die sozialen Medien fit zu machen. Warum ist das so wichtig?

Der Staat muss mit dem Volk Kontakt haben. Behördliche Öffentlichkeitsarbeit muss also immer da stattfinden, wo die Bürger sich aufhalten. Und das sind, ganz pragmatisch gedacht, auch die sozialen Netzwerke. 30 Millionen Facebook-Nutzer in Deutschland, 20 Millionen bei Instagram - da ist es vernünftig, dass Behörden hier hingehen. Hier erreichen sie die Leute. Vor allem die jüngeren. Mit gedruckten Broschüren, mit dem Aushang am Rathaus geht das nicht.

Was ist denn die Zielrichtung? Wichtige Informationen verbreiten oder geht es eher um Selbstdarstellung?

Wenn ich Behörden berate, sage ich eigentlich immer: Reine Selbstdarstellung ist kein lohnenswertes Ziel. In vielen Behörden geht es darum, dass sie sich schwertun, geeignetes Personal zu finden. Die haben die Chance, über die sozialen Medien zum Beispiel Azubis zu finden. Die Polizei hingegen sucht Zeugen, fahndet nach Verbrechern, gibt präventive Verhaltenshinweise an die Bevölkerung.

Würde für die Personalrekrutierung nicht eine einfache Facebook-Werbeanzeige ausreichen?

Wäre eine Werbekampagne datenschutzrechtlich denn besser als eine eigene Fanpage? Vor allem aber fehlt dann, dass man einen Servicekanal zur Verfügung stellt und die Leute auch Fragen stellen können.

Die Online-Fahndung der Polizei: Ist nicht gerade die datenschutzrechtlich höchst problematisch?

Die Polizei postet ja Fahndungsfotos nicht direkt. Sie schreibt: Wir suchen jemanden – und verlinkt dann auf ihre Website. Allein die Website reicht aber nicht. Jeder ist es inzwischen gewohnt, dass er alle wichtigen Nachrichten im Newsfeed seiner Netzwerke sieht, oder dass das Smartphone ihn per Alarm erinnert. Der Nutzer möchte nicht mehr aktiv einer Nachricht hinterherlaufen.

Ist die Polizei in den sozialen Netzwerken nicht mehr damit beschäftigt, Falschmeldungen und Hetze entgegenzutreten, als dass wirklich hilfreiche Infos zurückkommen?

Die Polizei steckt immer mehr Personal in die Social-Media-Teams. Es gibt einen eigenen Zertifikatslehrgang an der Polizeihochschule dazu. Das alles würden sie nicht machen, wenn es nicht signifikante Aufklärungsraten gäbe. Und das sie Kommentare einfangen müssen: Ja, das stimmt. Aber spekuliert wird in sozialen Netzwerken immer. Da ist es doch gut, dass die Polizei direkt darauf antworten kann. Es ist wichtig, dass Behördenaccounts Gerüchten wiedersprechen. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass auch im Internet Behörden vertrauenswürdige Quellen sind.

Lohnt sich denn der Aufwand? Das Polizeipräsidium Mannheim hat 43.000 Abonnenten auf Facebook – aber allein die Stadt Mannheim hat über 300.000 Einwohner, der Rhein-Neckar-Kreis 500.000, die Stadt Heidelberg 150.000.

Klar: Dass alle das gleiche Medium nutzen, das ist utopisch. Aber Facebook hat eine größere Reichweite als viele andere Medien. Hohe Reichweite ist aber auch nicht alles, was zählt.

Aber als Vergleichsgröße: Eine klassische, gedruckte Tageszeitung wie die Rhein-Neckar-Zeitung erreicht mit einer Auflage von rund 80.000 allein im Printprodukt immer noch deutlich mehr Menschen.

Ja, lokale Nachrichten sind immer noch wichtig. Aber in den sozialen Netzwerken kann man gezielter Gruppen erreichen. In einem Printmedium sind die Streuverluste deutlich größer. Und: Die Zielgruppe ist eine ganz andere. An jüngere Leute kommt man nicht mehr über die normale Tageszeitung. Es ist eine Generationenfrage. Wen möchte man erreichen?

Angesichts der datenschutzrechtlichen Bedenken: Halten Sie es für aussichtsreich, dass Behörden ein eigenes Netzwerk, eine eigene App aufbauen?

Schwierig. Die bestehenden Netzwerke – Facebook, Instagram, Youtube – sind sehr vielfältig. Da gibt es Unterhaltung, Informationen, Service. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass sich ein datenschutzkonformes deutsches Netzwerk etabliert. Ich warne Behörden immer davor, sich von einer bestimmten Plattform abhängig zu machen. Aber bisher sehe ich diese Entwicklung nicht. Facebook & Co. beherrschen den Markt.

Und dass sich alle Behörden auf eine – vielleicht selbst betriebene – eigene Plattform einigen und dafür auch Nutzer werben: Denkbar?

Auch schwierig vorstellbar. Der Erfolg von Behördenaccounts in den jetzigen sozialen Netzwerken ist ja gerade, dass man dort mit Behördennachrichten präsent ist, wo es sonst um den Kontakt mit Freunden, um H&M, um Nachrichten von Spiegel Online geht. Da wird dann einfach "mitkonsumiert". Ein Behördennetzwerk ohne "bunte" Inhalte – das würden ein paar machen. Aber ich glaube nicht, dass die Reichweite die gleiche wäre wie in den etablierten Netzwerken. Und das Hauptkriterium ist doch: Wo erreiche ich die Bürger?

Spitzenpolitiker wie Grünen-Chef Robert Habeck, die sich bewusst von Twitter und Facebook verabschieden, bekommen viel Aufmerksamkeit – und haben wenig Schaden. Oder?

Robert Habeck ist noch bei Instagram. Das sollte man nicht vergessen. Und er hat momentan einen enormen Bekanntheitsgrad und kann es sich daher eher erlauben als andere, sich Online rar zu machen. Das ist aber nicht jedem gegeben.

Horst Seehofers kurzer Auftritt auf Twitter endete, obwohl er dachte, er müsse dort präsent sein, nach zwei Tweets. Passt der Internet-Auftritt also auch nicht zu jedem?

Man muss immer entscheiden, in welcher Funktion man auftritt. Als Minister? Als Parteivorsitzender? Horst Seehofer hat den Account geschlossen, als er nicht mehr CSU-Chef war. Auch die Kanzlerin hat ihren Facebook-Account mit zwei Millionen Fans geschlossen, als sie den CDU-Vorsitz abgegeben hat. Da spielen auch arbeitsorganisatorische Fragen eine Rolle. Wer twittert denn? Man selber? Oder ein Team? Bei Horst Seehofer ist es so: Sowohl das Ministerium als auch sein Sprecher sind bei Twitter präsent.

Gehören denn Führungskräfte als Personen in die Sozialen Netzwerke?

Ich finde: Eigentlich ja. Ich bin froh über jeden Politiker, über jeden Unternehmenschef, der daran Spaß hat und es authentisch selbst macht. Als Führungskraft gehört es dazu, dass man digitalaffin ist, mit gutem Beispiel vorangeht. In den USA haben das schon viel mehr Führungskräfte in Fleisch und Blut.

Und wenn jemand wie Michael Blume, eigentlich digitalaffiner Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, beschließt, dass er das Geschäftsmodell nicht mehr mittragen möchte – dann halten Sie das für einen Fehler?

Gerade Antisemitismusbeauftragte, gerade Menschen, die die Demokratie stärken, brauchen wir dringend in den sozialen Medien. Sie können ein Gegengewicht gegen die fragwürdigen Accounts setzen.

