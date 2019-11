Cleebronn. (y) Der Erlebnispark "Tripsdrill" in Cleebronn steuert zum zweiten Mal in Folge auf einen neuen Besucherrekord zu: Bis Jahresende werden 780.000 Besucher erwartet, im Vorjahr kamen 765.000 Besucher. Außerdem haben die Verantwortlichen nun die seit Monaten anhaltenden Spekulationen über eine Großbaustelle vor den Toren des Geländes durch eine Mitteilung beendet: Hier sollen im Laufe des kommenden Jahres zwei weitere Achterbahnen gebaut werden. Einzigartig sei dabei, teilten die Parkbetreiber nun mit, dass sich die beiden geplanten Bahnen in ihrem Streckenverlauf mehrfach kreuzen und sich damit eine Art Wettstreit liefern sollen.

Rundum zufrieden zeigte sich die Geschäftsführung mit dem Geschäftsverlauf in diesem Jahr: Neben dem neuerlichen Besucherplus wurde erstmals die Marke von 25.000 verkauften Jahres-Pässen geknackt. Und auch die Nachfrage nach Übernachtungen im Natur-Resort sei weiterhin hoch, heißt es in einer Mitteilung. Bis Jahresende werde mit knapp 42.000 Übernachtungsgästen gerechnet - aus allen Teilen Deutschlands und auch aus dem Ausland. Sogar Urlauber aus den Golfstaaten und aus Hongkong konnte das Natur-Resort 2019 begrüßen.

In diesem Jahr hat der Erlebnispark sein 90. Jubiläum mit drei besonderen Großveranstaltungen - darunter einem Duell der Feuerwerker - reichlich Abwechslung und einigen Neuheiten gefeiert: Das Wahrzeichen des Erlebnisparks, die Altweibermühle, wurde zum Jubiläum mit einer roten Schleife als Geschenk für die Besucher verpackt. Seit Saisonstart im April erinnert eine neue Sonderausstellung an die ereignisreiche Geschichte von Deutschlands erstem Erlebnispark. Eine Auswahl an Attraktions-Modellen der vergangenen Jahre begeistert nicht nur Tripsdrill-Kenner und Freizeitparks-Fans. Auch eine Neueröffnung stand im Jubiläumsjahr auf dem Programm: Zu Pfingsten wurde direkt neben der Holzachterbahn "Mammut" die Spielewelt "Sägewerk", einer der größten Abenteuerspielplätze in Süddeutschland, eingeweiht. Zu Beginn der Sommerferien fand außerdem zum 19. Mal die DRK-Blutspende in Tripsdrill statt. Mit fast 4000 Spendewilligen handelt es sich mittlerweile um die größte Blutspendeaktion in ganz Deutschland.

Während der Park am Sonntag nun mit der traditionellen "Kürbisplünderung" die Saison beendet hat, bietet das zugehörige Wildparadies weiterhin Naturerlebnis und in der Adventszeit drei "Tierweihnachten".

Über die Höhe der Investition in die beiden neuen Achterbahnen machte die Park-Geschäftsführung keine Angaben, wohl aber über die Pläne, die den Besuchern künftig noch stärkere Adrenalinschübe bringen sollen. Dafür soll eine mehr als 30 Meter hohe Hängeachterbahn, ein sogenannter "Suspended Thrill Coaster", gebaut werden, in der die Fahrgäste auf einer Streckenlänge von rund 800 Metern in unter der Schiene hängenden Sitzen auf bis zu 80 Stundenkilometer beschleunigt werden und vier Überschläge erleben sollen. Das Modell sei ein weltweit einzigartiger Prototyp, der in Tripsdrill erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werde.

Das Gesamtkonzept, das zwei Achterbahnen in einer Doppelanlage kombiniert, sei eigens für Tripsdrill entwickelt worden, teilte die Geschäftsführung mit. Der zweite Baustein der sich kreuzenden Doppelanlage soll eine Familien-Achterbahn des Typs "Family Boomerang" sein, auf der es mit bis zu 60 Stundenkilometer auf 22 Meter Höhe geht - und zwar nicht nur vorwärts, sondern auch im Rückwärtsschuss bergab.