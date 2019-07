Untereisesheim. (jubu) „Das ist uns so auch noch nicht begegnet“, kommentiert Polizeisprecher Frank Belz die Vorfälle, die sich nach dem tragischen Unfall am Mittwochabend auf der Autobahn 6 ereigneten.

Rettungswagen, Notarzt und Hubschrauber eilten an die Einsatzstelle, doch ihre Bemühungen waren vergebens – der 55 Jahre alte Mann starb noch im Rettungswagen aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Doch bereits auf der Anfahrt kam es zu Situationen, die – so ein Polizist vor Ort – „schockierend“ waren. „Ein Fahrzeug der Feuerwehr Heilbronn wurde auf der Anfahrt in der Rettungsgasse durch einen stehenden Lkw behindert", berichtet Frank Zimmermann von der Feuerwehr Heilbronn, "der Fahrer des Löschfahrzeugs bat den serbischen Fernfahrer, weiter nach rechts zu fahren, woraufhin es zu einem Wortgefecht kam.“

Um vorbeizukommen, klappten die Feuerwehrleute den Spiegel des Lastwagens ein. Beim Durchfahren bespuckte der Brummilenker das Feuerwehrfahrzeug. „Das macht einen natürlich wütend, weshalb wir das beim Eintreffen an der Einsatzstelle auch der Polizei meldeten“, meint Zimmermann abschließend.

Der nächste Fall ließ nicht lange auf sich warten: Ein Autofahrer durchfuhr die Rettungsgasse, um schneller voranzukommen. An der Einsatzstelle angekommen, zeigte der Mann Flugtickets vor und behauptete, er wolle sein Flugzeug noch erreichen. Sein Reiseleiter habe ihm zuvor dazu geraten, mit den Tickets wedelnd durch die Rettungsgasse zu fahren.

„Das verärgert uns und macht uns natürlich sehr traurig, dass so mit Menschenleben auf der Autobahn gespielt wird“, betont Frank Belz.

Um die Rettungsgasse im Nachgang zu kontrollieren, schickte die Polizei ein mit Videokameras bestücktes Fahrzeug durch den Stau. Hier mussten die Beamten in rund einer Stunde mehr als 100 Verstöße feststellen. Die Fahrer müssen in Bälde mit einem Bußgeld zwischen 200 und 300 Euro sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen - je nach Schwere des Verstoßes auch noch mit einem einmonatigen Fahrverbot.

Eigentlich ist so ein Verhalten unerklärlich, da die Autobahn an dieser Stelle dreispurig ausgebaut ist und einen breiten Seitenstreifen besitzt.

Sowohl der Lastwagenfahrer, als auch der Autofahrer erhielten eine, so Belz „saftige Strafe“. Der serbische Lkw-Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Strafen befinden sich nach Polizeiangaben im dreistelligen Bereich. Auch Punkte in Flensburg in nicht unerheblichen Maße sind zu erwarten.

Aber solche Maßnahmen vor Ort durchzuführen bindet Personal. „Die Beamten sind in erster Regel damit beschäftigt, den Unfall aufzunehmen“, so Belz. Um Bußgelder verhängen zu können, müsse schon einmal Personal nachgefordert werden.

„Wenn sie die Zahlen des Schwerlastverkehrs an der Ost-West-Verbindung sehen, können wir natürlich nicht jeden Verstoß zur Anzeige bringen, aber wir sind da auf einem guten Weg, die Kontrollmaßnahmen zu verschärfen“, meint Frank Belz abschließend.

Das eigentliche Unfallgeschehen rückte schnell in den Hintergrund. Der 55-jährige Tscheche, der den Kleintransporter gefahren hatte, konnte nicht mehr gerettet werden. „Wir mussten zunächst die zertrümmerte Fahrerkabine mit hydraulischem Rettungsgerät aufspreizen, um den Fahrer befreien zu können“, berichtet Frank Zimmermann von der Feuerwehr Heilbronn.

Die Autobahn war für die Dauer der Rettungsarbeiten mehr als eine Stunde voll gesperrt. Im Anschluss konnte der Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeifließen. Hinter der Unfallstelle bildete sich rasch ein Stau von sieben Kilometern Länge.

Update: Donnerstag, 18. Juli 2019, 11.45 Uhr

Untereisesheim. (jubu) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Stauende der A6 bei Heilbronn, kam für einen 55-jährigen Sprinter-Fahrer jede Hilfe zu spät. Er starb in den Trümmern seines Kleintransporters. Am Rande des Unfallgeschehens kam es zu unfassbaren Szenen: Ein Autofahrer befuhr die Rettungsgasse, um den Stau zu umfahren. Parallel hierzu blockierte ein LKW-Fahrer die Anfahrt der Feuerwehr und bespuckte die Einsatzkräfte.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr hatte sich der Lkw-Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe Heilbronn-Biberach gestaut. Der 55-jährige Fahrer des tschechischen Sprinters bemerkte diese Verkehrsstockung offensichtlich zu spät.

Obwohl er noch versuchte leicht nach rechts zu lenken, konnte er nicht verhindern, dass er mit großer Wucht gegen die rechte hintere Ecke eines Sattelzuges prallte. Dabei erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Für die Bergung und Versorgung der Beteiligten musste die A 6 in Richtung Nürnberg bis 19.50 Uhr voll gesperrt werden.

Um nicht im Stau stehen zu müssen, erdreistete sich ein Autofahrer und fuhr durch die Rettungsgasse, welche eigentlich für Einsatzfahrzeuge freigehalten werden muss.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erlebten die Feuerwehrkräfte allerdings den blanken Horror: Ein Fernfahrer blockierte mit seinem Lastwagen die Rettungsgasse, sodass die Feuerwehr feststeckte. Die Einsatzkräfte machten den Serben daraufhin auf seinen Fehler aufmerksam. Doch anstatt sofort zur Seite zu fahren, bespuckte der Mann die Einsatzkräfte.

Sowohl der Pkw-Fahrer, als auch der Lkw-Fahrer wurden an der Unfallörtlichkeit schließlich durch die Polizeibeamten wiedererkannt und angehalten. Beide erhielten durch die Polizeibeamten entsprechende Anzeigen und müssen neben Bußgeldern im dreistelligen Bereich auch mit Punkten in Flensburg rechnen. Ob es für die Spuck-Attacke ebenfalls eine Anzeige gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Update: Mittwoch, 17. Juli 2019, 22.10 Uhr