Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Während Studierende und Hochschulrektoren mehr Geld fordern, muss Wissenschaftsminister Theresia Bauer (Grüne) die Grundlagen dafür schaffen: Aktuell wird in Stuttgart nicht nur über den Doppelhaushalt 2020/21 verhandelt, sondern auch über einen neuen Hochschulfinanzierungsvertrag, der bis 2025 gelten soll. Die wichtigsten Eckpunkte stehen schon, kann die 54-Jährige beim Gespräch in ihrem Wahlkreisbüro in Heidelberg verkünden - und sie hofft noch auf mehr, lässt Bauer im Interview durchblicken.

Frau Bauer, an diesem Mittwoch wollen Studierende landesweit für bessere Hochschulfinanzen auf die Straße gehen. Reihen Sie sich ein?

Den Grundduktus und viele der Anliegen teile ich. Die Hauptaussage, dass die Hochschulen in ihrem Fundament, in der Grundfinanzierung, gestärkt werden müssen, stimmt. Dafür setze ich mich auch mit aller Kraft ein.

Aus den Eckpunkten für den kommenden Doppelhaushalt lässt sich erahnen, was die Hochschulen erwarten können: Nämlich deutlich weniger, als sie selbst an Bedarf angemeldet haben.

Es gibt hier tatsächlich eine Diskrepanz. Die Anmeldungen der Hochschulen waren aber so umfangreich wie der komplette finanzielle Verteilungsspielraum, der an zusätzlichen Steuermitteln für alle Ressorts zur Verfügung stand. Dass das nicht aufgehen kann, werden auch die Hochschulen verstehen. Der Vertrag ist aber auch noch nicht fertig verhandelt. Ich erwarte noch Bewegung in den nächsten Wochen und werde für weitere Mittel kämpfen.

Gefordert werden von den Hochschulen 450 Millionen Euro zusätzliche Mittel im Jahr.

... die bis 2025 auf eine Milliarde Euro anwachsen sollen.

Die Landesregierung plant aber zunächst mit einem Mittelaufwuchs von 125 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 530 Millionen Euro im Jahr 2025. Nicht einmal die Hälfte.

Was im Moment im Regierungsentwurf angedacht ist, wäre ein Plus von 1,5 Milliarden Euro über den Zeitraum von fünf Jahren hinweg - weit mehr, als der erste Hochschulfinanzierungsvertrag an "frischem Geld" gebracht hat. Außerdem wollen wir auf einen Schlag Programmmittel in Höhe von 285 Millionen Euro verstetigen und in die Grundfinanzierung überführen.

Es bleibt aber die Lücke. Wie sollen die Hochschulen damit umgehen?

Wir haben in den Grundideen Übereinstimmung. Das ist mir wichtig. Erstens: Wir verstetigen bislang befristete Mittel und führen sie in die Grundfinanzierung über. Nur so gibt es die Möglichkeit, daraus unbefristete Stellen zu schaffen - und zwar mehr, als wir im letzten Hochschulfinanzierungsvertrag ermöglicht haben. Zweiter Punkt: Wir steigern jährlich die Grundfinanzierung unserer Hochschulen um 3 Prozent. Das bietet Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten - wir wissen ja nicht, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Und wir sichern damit wachsende Spielräume, Jahr für Jahr.

Wird das nicht durch steigende Personalkosten wieder aufgefressen?

Nein, wir garantieren den Hochschulen die vollständige Ausfinanzierung der Personalkostensteigerungen, egal wie hoch diese ausfallen. Und wir garantieren gleichzeitig, dass ihnen zusätzlich und unabhängig von dieser Personalkostenausfinanzierung knapp die Hälfte des 3-Prozent-Aufwuchses zukommen wird. Es wird also ein Plus geben für gewachsene Aufgaben und neue Spielräume. In diesem Punkt klaffen Erwartungen und Möglichkeiten allerdings noch auseinander. Ich kämpfe dafür, dass sich da in den Haushaltsverhandlungen noch was bewegt. Aber sicherlich werden nicht sämtliche Mittel, die im Landeshaushalt insgesamt zur Verfügung stehen, bei den Hochschulen landen können.

Kostensteigerungen beim Personal müssen aber Haushalt für Haushalt genehmigt werden?

Nein, da wird nichts neu verhandelt. Alle Stellen, die im Stellenplan abgebildet sind, und ihre Kostensteigerungen sind im Hochschulfinanzierungsplan inbegriffen. Im Jahr 2021 ist die Personalkostensteigerung mit 47 Millionen Euro abgebildet. Diese wächst bis auf 251 Millionen Euro im Jahr 2025.

Bei den Projektstellen stehen die Universitäten aber allein da.

In der Tat, diese projektfinanzierten Stellen sind nicht enthalten. Aber dadurch, dass wir einen großen Umfang an bislang befristeten Mitteln in die Grundfinanzierung überführen, sind all die Stellen aus diesem Block ja künftig Teil der Grundfinanzierung. Das ist ein relevanter Fortschritt. Das entlastet die Hochschulen. Im letzten Finanzierungsvertrag haben wir 270 Millionen Euro verstetigt. Daraus sind 2700 Entfristungen oder zusätzliche Stellen geworden. Jetzt reden wir über weitere 285 Millionen Euro. Die Hochschulen können damit in mindestens der gleichen Höhe Stellen schaffen.

Personal wird umgeschichtet, aber nicht aufgestockt: Wie passt das zu gestiegenen Studierendenzahlen?

Der Anstieg der Studierendenzahlen ist im Wesentlichen abgeschlossen, wird aber auf dem aktuell hohen Niveau bleiben. Im Moment planen wir daher keinen weiteren allgemeinen Aufwuchs an Studienplätzen. In Einzelbereichen schon, bei der IT, bei Gesundheitsfachberufen. Generell geht es jetzt darum, Kapazitäten zu erhalten und die Qualität zu steigern.

Den Hochschulen sagen Sie also: Es wird besser - aber ihr braucht Geduld?

Die Hochschulen sind in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen: Plus 40 Prozent bei den Studierenden. Plus 100 Prozent bei den Drittmitteln. Mit diesem enormen Wachstum sowohl in der Lehre als auch in der Forschung hat die Grundfinanzierung nicht Schritt gehalten. Das ist eine bundesweite Entwicklung. In Baden-Württemberg hatte sie ihren Tiefpunkt 2013/14. Dann haben wir mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag I dagegengehalten und die Trendwende eingeleitet. Aber wir konnten nicht mit einem Schlag die Entwicklung von 18 Jahren ungeschehen machen. Das geht auch jetzt noch nicht.

Kabinettskolleginnen und -kollegen melden sehr laut Bedarfe an, Sie eher nicht. Warum treten Sie nicht auch energisch für Ihr Ressort ein?

Ich glaube, Lautstärke und Erfolg sollte man nicht verwechseln. Es gibt sicherlich unterschiedliche Verhandlungsstrategien. Schauen wir doch einfach am Ende, was wir erreicht haben. Ich erwarte mit dem neuen Vertrag ein starkes, mutiges, ambitioniertes Paket, das in seiner Reichweite den ersten Finanzierungsvertrag übertreffen wird.

Große Begehrlichkeiten weckten Bußgelder der Autoindustrie. Erhoffen Sie sich auch einen Anteil der 870-Daimler-Millionen für Ihr Ressort?

Selbstverständlich! Ich setze mich mit aller Kraft dafür ein, dass auch die Hochschulen als Innovationstreiber von den Mitteln profitieren.

Die Hochschulfinanzen werden in "Fünf-Jahres-Plänen" verhandelt. Warum keine längeren Garantien?

Der oberste Haushälter ist das Parlament. Das entscheidet in der Regel alle zwei Jahre über die Verwendung der Steuereinnahmen. Das bedeutet: Schon die Festlegung über fünf Jahre ist ein starkes Signal in diesen Zeiten mit unklaren konjunkturellen Aussichten.

Wäre es noch einmal sinnvoll, für die Hochschulen neue Einnahmequellen zu eröffnen: Nämlich Studiengebühren?

Wir haben uns politisch in Deutschland dazu entschieden, dass wir unserer jungen Generation das erste Hochschulstudium ohne Eigenbeteiligung ermöglichen. Das ist ein Kraftakt. Als wir die Studiengebühren abgeschafft haben, mussten 170 Millionen Euro, die vorher von privater Seite kamen, aus Steuermitteln ersetzt werden. Für die Zukunft heißt das aber, dass der Staat diese Verantwortung auch weiter tragen muss. Die Finanzausstattung muss stimmen, gerade angesichts unserer stark gewachsenen Hochschulen. Was nicht passieren darf: Keine privaten Einnahmen und gleichzeitig zu wenig staatliche Unterstützung: Das würde die Hochschulen in Deutschland von der internationalen Entwicklung abhängen.

Weitere Ausnahmeregelungen planen Sie nicht?

Wir haben bereits die Begrenzung für Studierende, die nicht zu unserem Steuergebiet zählen. Das Zweitstudium, das Weiterbildungsstudium, das Gaststudium ist mit Eigenbeteiligung verbunden. Wenn man daran etwas ändern möchte, muss man eine politische Debatte dazu führen. Ich habe andere Prioritäten.

Halten Sie eingeworbene private Gelder für notwendig, um die Qualität an den Hochschulen zu erhalten?

Ich verteidige Drittmittel, wenn sie die Unabhängigkeit nicht untergraben. Wobei bei diesen Forschungsgeldern ja sehr viel aus öffentlichen Mitteln kommt. Egal woher die Drittmittel kommen, sie sind kein Ersatz für eine anständige Grundfinanzierung.

Und wenn Mäzene Hörsäle bezahlen?

Ich finde das in Ordnung. Ich freue mich auch, wenn Unternehmen sich zu ihren Hochschulen bekennen. Das ist ein gutes Zeichen - wenn die Spielregeln stimmen. Wir wollen souveräne, unabhängige, eigenständige Hochschulen.

In der Lehre fehlen auch Räumlichkeiten. Müssen die Vorlesungen der Zukunft aus dem Hörsaal in den Internet-Stream ausweichen?

Ich bin mir sicher: Ich wäre als Studentin ein großer Fan gewesen von gestreamten Vorlesungen. Ich bin nie gerne in Vorlesungen gegangen. Aber ich bin mir sicher: Digitale Angebote sind heute ein wirkliches Muss. Sie sind aber eine Ergänzung zum direkten Kontakt, zum wissenschaftlichen Streit, den man erleben muss. Sie ersetzen keinesfalls die reale Begegnung zwischen Studierenden und Hochschullehrerinnen und -lehrern. Deswegen: Ergänzend unbedingt. Aber kein Ersatz.