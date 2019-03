Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Theaterbegeisterung von klein an, die muss man haben, wenn man das umsetzen will, was sich Dramatiker und "taz"-Blogautor Tobias Frühauf (geboren 1994) und Regisseur Philipp Wolpert (geboren 1997) zusammen mit Michael Brähne vom "Klub Mobilat" vorgenommen haben. Die beiden sind in der Heilbronner Theaterszene keine Newcomer mehr: Philipp Wolpert hat schon als Schüler in Ilsfeld begonnen, Stücke zu schreiben und zu inszenieren. Mit Produktionen aus ihrem Projekt "Tacheles und Tarantismus" in und über Heilbronn hinaus - beispielsweise auf der Kulturinsel Stuttgart -, sind sie nicht nur Insiderkreisen bekannt geworden.

Weil Begeisterung alleine nicht weit trägt, sie aber ein tragendes Konzept hatten, ist nun die Kulturstiftung der Kreissparkasse eingestiegen und fördert das "Stilbruch"-Vorhaben mit einem "sehr ansehnlichen Betrag" - mehr wollte man nicht dazu sagen -, und auch das finanzielle Engagement der Dieter-Schwarz-Stiftung wurde mit Zahlen nicht benannt.

Was die Förderungen sicher auch "befördert" hat, war der Ansatz, die Hochschule Heilbronn einzubeziehen. Was es in anderen Hochschul- und Universitätsstädten längst gibt, fehlt in Heilbronn noch völlig: die aktive Verbindung zu etablierten Kultureinrichtungen. Denn weder die Vertreter der hiesigen Orchester noch des Theaters sind bisher erkennbar aktiv geworden. Oliver Lenzen, Rektor der Hochschule Heilbronn, ebenfalls Kooperationspartner, sagte dann auch bei der Pressekonferenz: "Was liegt näher für ein Theaterlabor, als mit einer wissenschaftlichen Einrichtung zu kooperieren? ,Stilbruch‘ greift gesellschaftlich relevante Themen wie die Wissenschaftsethik auf. Genau für diese Thematiken wollen wir unsere Studierenden und Forschenden sensibilisieren und freuen uns auf gegenseitige Impulse."

Hierin liegt aber auch das Wagnis: Wird es den jungen Theatermachern gelingen, Studenten zu motivieren, zum aktiven Mitmachen, auf der Bühne und in Workshops genauso wie zum "passiven" Zuschauen? Es sind Formate geplant, bei denen sich beides auch mischt, es beispielsweise in einer Tanzparty endet.

Das passt: "Mobilat" von Michael Brähne ist als eine feste Instanz im Heilbronner Nachtleben etabliert, auf der Suche nach neuen Formaten und in der Lage, Spielstätten und -räume zu bieten. Daneben will "Stilbruch" aber auch hinaus gehen, neue Orte für neue Performances suchen. Wolpert wie Frühauf haben viel praktische Bühnen- und Texterfahrung, nicht aber auf klassische Laufbahn mit Theaterwissenschaft und/oder Schauspielstudium gesetzt.

"Stilbruch", Theaterlabor, Panoptikum, Theatrales, … es wird auch noch mit vielen Begriffen jongliert. Am Ende liest sich das so: "Stilbruch - theatrales Panoptikum? Ein Theaterlabor, Spielstätte des Geschehens, Zentrum der Stadt, Plattform des Diskurses. Jedenfalls ein neues, junges Theaterformat, Ort des Experimentierens, des Forschens, des Gestaltens, der kulturellen und gesellschaftlichen Ausflucht. Ein geschützter Raum, in dem mutig in die Zukunft geblickt wird und Utopien realisiert werden können, Theater und Party im Klub, Eigenproduktionen und Zusammenarbeiten mit international renommierten Künstlern."

Das klingt, als würde man den Mund ziemlich voll nehmen. Doch das zunächst für eine halbe Spielzeit aufgelegte Programm widerlegt es. Es kommen Friedrich Liechtenstein, "das Medienphänomen schlechthin", nicht nur in Berlin, Suhrkamp-Autor Friedrich von Boerries, Ronja von Rönne, die Sudelheft-Bloggerin, die längst in den Großfeuilletons angekommen ist, Andreas Posthoff, der im Altenheim der Richard-Drautz-Stiftung lesen wird. Es wird "Open-stage"-Veranstaltungen geben für alle Kreativen des Geistes und des Feierns und auch erstaunliche Eigenproduktionen, wie etwa ein Science-Fiction-Drama mit Studenten oder die Trap-Oper "Ubu". Das ist Theater mit Hip-Hip, basierend auf dem Stück "König Ubu" von Alfred Jarry, womit Wolpert und Frühauf Gespür beweisen: Das absurde Theater wartet längst auf Wiederentdeckung.

Und dann fallen auch noch Namen wie Robert Stadlober und Corinna Harfouch, die in der Revue "Die Technik des Glücks" am Berliner Hebbeltheater mit Franz Jung eine der schillerndsten Figuren der linken Weimarer Republik feiern - auch in Berlin war das ein Theaterereignis.

Thomas Braun, Geschäftsführer der Kultur-Stiftung der Kreissparkasse Heilbronn sagt dazu: "Ich denke, da haben wir ein absolut förderungswürdiges Projekt gefunden."