Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Je länger bei der Landtagssitzung am Donnerstag die erste Rede von Manuel Hagel als CDU-Fraktionschef dauert, desto mehr steigt die Laune seines FDP-Konterparts Hans-Ulrich Rülke. Während der frischgebackene CDU-Frontmann Hagel über die Pläne der grün-schwarzen Regierung für die neue Legislaturperiode spricht, wird Rülkes Grinsen immer breiter. Er schüttelt den Kopf, schmunzelt, sieht seine Karteikärtchen durch, macht sich Notizen.

Dann, Hagel hat sage und schreibe eine Stunde und zwölf Minuten geredet, tritt Rülke selbst ans Mikrofon. Der Liberale gilt als einer der besten, jedenfalls als unterhaltsamster Redner im Landesparlament. Seit 15 Jahren sitzt er im Landtag, seit zehn in der Opposition.

Wenn es nach ihm gegangen wäre, säße Rülke jetzt einige Meter weiter, auf der Regierungsbank. Doch einer möglichen Ampel-Koalition erteilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach Sondierungsgesprächen mit SPD und FDP eine Absage. Er führt stattdessen das Bündnis mit der CDU fort. Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben, am Mittwoch hielt er im Landtag seine Regierungserklärung.

„Koalition der ungedeckten Schecks“ nennt FDP-Fraktionschef Rülke Grün-Schwarz. Foto: dpa

Die knöpft Rülke sich jetzt vor. Was die Regierung vorhabe, bleibe "im Ungefähren", kritisiert er, nennt den Koalitionsvertrag eine "Mogelpackung", das Bündnis eine "Koalition der ungedeckten Schecks". Vor allem, dass Grün-Schwarz alle Vorhaben unter Finanzierungsbedarf stellt und es damit unmöglich macht, die Einlösung von Ankündigungen zu überprüfen, regt Rülke auf. "Wer so agiert, verkauft die Bürger für dumm." Die Union, ruft er Hagel zu, sei "ein schwarzer Bettvorleger, der grüne Inhalte abnickt". Zwar benenne die Koalition die "wesentlichen Zukunftsthemen" zutreffend. "Aber wenn es um die Umsetzung geht, sind wir an fast allen Stellen anderer Meinung."

Ähnlich argumentierte gleich zu Beginn der Debatte auch Andreas Stoch. "Viele dieser Wünsche teilen wir", sagt der SPD-Fraktionschef mit Blick auf die grün-schwarzen Ankündigungen. Aber wer regiere, dürfe nicht nur Wünsche äußern, sondern müsse entschlossen handeln. Grün-Schwarz ergehe sich in Ankündigungen, die angesichts knapper Kassen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Der Koalitionsvertrag sei "ein politisches Poesiealbum".

Ein Kreuz, zwei Stimmen - Folge 14: SPD-Generalsekretär Sascha Binder im Interview Moderation: Sören Sgries und Alexander Rechner / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Auch die SPD verübelt es Winfried Kretschmann noch, dass dieser dem Bündnis mit der CDU den Vorzug vor der "Ampel" gab. Das macht auch SPD-Generalsekretär Sascha Binder im RNZ-Podcast deutlich. "Wir wollten etwas für Baden-Württemberg", sagt Binder. In den Sondierungsverhandlungen habe man jedoch "irgendwann gemerkt, dass der Ministerpräsident nicht mehr so viel will und er lieber ruhig regieren will". Nicht einmal beim Klimaschutz habe dieser Regierungschef noch den Mut, große Schritte zu gehen, so der Vorwurf des SPD-Politikers. In den Sondierungsgesprächen habe sich gezeigt: "Immer wenn die FDP oder wir von Aufbruch geredet haben, ist er regelmäßig zusammengezuckt."

Doch nicht nur Kretschmann, auch dessen Koalitionspartner attackiert Binder im Podcast-Interview. So stehe beispielsweise zu Familien nichts mehr im Koalitionsvertrag drin, sagt Binder. "Da wollte die CDU viel, hat aber überhaupt nichts erreicht." Der Unterschied zur SPD sei: "Wir sind anders als die CDU nicht (in die Sondierungsverhandlungen) hineingekrochen und sind auch nicht wieder hinausgekrochen."