Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Sindelfingen. "Du wirst große Fußstapfen hinterlassen", sagt Monika Stein am Ende ihrer Rede an die Adresse ihrer Vorgängerin. Es ist Donnerstagmittag in Sindelfingen, Stein hält ihre Bewerbungsrede. Zu Beginn der Veranstaltung hat Doro Moritz Bilanz gezogen. Seit 2008 ist sie Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), nun geht sie in den Ruhestand. Eigentlich sollte Moritz längst verabschiedet, die Nachfolge geregelt sein, doch Corona störte den Ablauf. Die Wahl wurde von Juni auf Oktober verschoben, inzwischen gibt es eine Briefwahl, die kommende Woche beginnen soll.

Die Delegierten schauen nun per Livestream zu. Stein ist die einzige Kandidatin und hat, wie sie selbst sagt, eine "überraschend kurze GEW-Karriere". Zwar trat sie 1994 als Referendarin ein, doch in den Personalrat beim Staatlichen Schulamt Freiburg wurde sie erst 2019 gewählt. Zur Erinnerung: Moritz saß mehr als 30 Jahre in Personalräten und Gewerkschaftsgremien, bevor sie Landes-Chefin wurde.

Stein sagt, sie bringe "Außensicht" mit und kündigt an, die GEW "durchrütteln" zu wollen. Tatsächlich war die 50-jährige Hauptschullehrerin aus Freiburg für Beobachter eine Überraschung, und, wie man hört, auch nicht Moritz‘ erste Wahl. Trotzdem wäre es wohl falsch, Stein zu unterschätzen.

Die ist, neben ihrem Brotberuf Lehrerin, Kommunalpolitikerin – und zwar mit langer Erfahrung und klarem Profil. In ihrer Geburtsstadt Freiburg, wo sie trotz des neuen Jobs in Stuttgart wohnen bleiben will, führt die Parteilose als Teil einer Doppelspitze die zweitgrößte Ratsfraktion "Eine Stadt für alle".

Dort macht sie links-ökologische Politik. 2002 bis 2008 war sie Grünen-Mitglied, trat aber im Streit mit dem Freiburger OB Dieter Salomon aus und saß fortan für die "Grüne Alternative" im Stadtrat. 2018 kandidierte sie gar als OB, landete mit 24,1 Prozent im zweiten Wahlgang einen Achtungserfolg.

In Sindelfingen nennt sie "Bildungsgerechtigkeit" als erstes "Herzensanliegen" und betont, sie sei "überzeugte und aktive Antifaschistin", bevor sie das klassische Gewerkschaftsthema Bezahlung aufgreift.