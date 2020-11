Von Armin Guzy

Heilbronn. "Aufsuchende Hilfe, das heißt im Moment tatsächlich ,suchen’", sagt Alexandra Gutmann, die Leiterin der "Mitternachtsmission" des Diakonischen Werks Heilbronn. Besonders wenn es um Frauen geht, die freiwillig, oft aber auch unter Zwang, der Prostitution nachgehen, dies aber wegen der coronabedingten Beschränkungen aktuell nicht dürfen.

Eigentlich. Denn anzunehmen, dass es nun plötzlich keine Prostitution mehr gibt, wäre wirklichkeitsfremd. Der Druck auf die Frauen ist aber durch die Pandemie ungleich größer geworden, als er es zuvor in vielen Fällen schon war. Einen Rechtsanspruch auf staatliche Hilfe haben die allerwenigsten, und insbesondere die Zwangsprostituierten sind noch stärker in das Dunkelfeld der Illegalität gerutscht. Dass ihre Zuhälter dabei oft massiv Gewalt ausüben, ist kein Geheimnis. Mit dem gestiegenen wirtschaftlichen Druck dürfte, so vermuten Experten, aber auch die Gewalt gestiegen sein. Verlässliche Zahlen gibt es dazu jedoch nicht.

Besser dokumentiert sind die Fälle häuslicher Gewalt, die zuallermeist Männer ihren Frauen und Kinder antun. Die am Dienstag von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vorgestellte Statistik "Partnerschaftsgewalt" zeigt für das Jahr 2019 einen leichten Anstieg um ein Prozent, allerdings auf hohem Niveau: 142.000 Fälle wurden von den Behörden erfasst. Damit wird in Deutschland statistisch gesehen alle 45 Minuten eine Frau misshandelt – ungeachtet der hohen Dunkelziffer –, und nahezu jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner dabei sogar getötet. Hinzu kommen Tausende Fälle von Gewalt gegen Kinder.

Die Pandemie wirkt hier nicht selten verschärfend. Familien befinden sich verstärkt in häuslicher Isolation und viele schon vorher prügelnde Männer sind in Kurzarbeit und zusätzlich gereizt. Zugleich fehlt den Opfern dadurch manchmal mehr denn je die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen. "Wer am Rande des Landkreises wohnt und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, ist mitunter stundenlang unterwegs, bis er bei uns in Heilbronn ist. Wenn der Mann dann zu Hause ist, fällt das auf. Heimlich geht das kaum", weiß Gutmann, die es daher "total wichtig" findet, dass Betroffene ein Beratungsangebot in ihrer Nähe finden. Die reinen Fallzahlen von häuslicher Gewalt gegen Frauen sind ihrer Beobachtung nach zwar kaum gestiegen, wohl aber die Intensität der Gewalt. Zugleich sei zu beobachten, dass die Entscheidung, sich vom prügelnden Partner zu trennen, nun schwerer fällt, wenn durch Corona eine wirtschaftliche Notlage hinzukommt.

Beratung tut also not, und ein Programm des Landes zur Erprobung neuer Formate kommt für Gutmann daher zur rechten Zeit. Mit zwei Projekten hatte sich die "Mitternachtsmission" beworben und für beide eine Bewilligung erhalten. Allerdings seien dafür zunächst noch kurzfristig personelle Entscheidungen zu treffen, denn bereits ab 1. Januar soll es losgehen. Dann will die "Mitternachtsmission" mit dem neuen Angebot "Probus" in die Landkreiskommunen kommen und eine Vor-Ort-Beratung anbieten. Die Fördermittel das Landes ermöglichen – zunächst auf ein Jahr befristet – dafür eine neue 50-Prozent-Stelle. Außerdem sollen auch Projektpartner in den jeweiligen Gemeinden geschult und für Anzeichen auf häusliche Gewalt sensibilisiert werden. Gutmann hofft, dass über eine niederschwellige Anlaufstelle vor Ort mehr Hilfe suchende Frauen aber auch Kinder schnell erreicht werden können. Die Diakonie finanziert zehn Prozent der Kosten, das Land Baden-Württemberg den Rest.

Das zweite vom Land geförderte Projekt der Heilbronner Diakonie startet ebenfalls im Januar: "Miscare" (rumänisch: Bewegung) richtet sich vor allem an Prostituierte, die ebenfalls vor Ort aufgesucht werden sollen. Dafür wird das bereits bestehende "Kontaktmobil", mit dem die Beraterinnen der "Mitternachtsmission" bislang meist die Sexarbeiterinnen in Heilbronn, Sinsheim und Schwäbisch Hall aufgesucht haben, für eine coronagerechte Beratung umgebaut. Weil ein Straßenstrich derzeit nicht existiert, sollen dann die Orte angefahren werden, "von denen wir zugetragen kriegen, dass dort jemand anschafft", sagt Gutmann. Ende 2021 soll dann ausgewertet werden, wie sich die beiden mobilen Angebote für Beratung und schnelle Hilfe etabliert haben und wie sie angenommen wurden. Denn Gutmann hofft natürlich, dass das Angebot nach der einjährigen Erprobungsphase fortgesetzt werden kann.

Info: Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist unter 08000 / 116016 rund um die Uhr und in 17 Sprachen erreichbar, um Betroffene anonym und kostenlos zu beraten. An das Hilfetelefon können sich sowohl Betroffene als auch Personen wenden, die nicht unmittelbar selbst betroffen sind, aber Unterstützung oder Hilfe beim Bekanntwerden von Gewalt benötigen.