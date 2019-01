Stuttgart. (sdm) Da staunten die Zollbeamten am Stuttgarter Flughafen nicht schlecht, als sie vier Reisekoffer von zwei Männern kontrollierten: Die Schmuggler hatten nämlich 170.000 Glasaale dabei. Das Regierungspräsidium Karlsruhe berichtet, dass diese auf 48 Einzelpakete aufgeteilt waren.

Foto: RP Karlsruhe

Der Name "Glasaal" leitet sich daher ab, dass dieses frühe Stadium des Aals optisch einer Glasnudel ähnelt. Durch die durchsichtige Haut ist sogar das winzige, schlagende Herz zu sehen. Der Europäische Aal ist vom Aussterben bedroht und unterliegt dem Washingtoner Artenschutzabkommen.

Die Glasaale sollten nach Asien geschmuggelt werden, da sie dort als Delikatesse zählen. Ein Kilo Glasaale kann dort für bis zu 4000 Euro verkauft werden. Ihr besonderer Wert erklärt sich auch durch ihren Status als Wildtiere. Eine künstliche Nachzucht des Aals ist bis heute nicht gelungen.

Das Zollamt Stuttgart berichtet außerdem, dass Glasaale eine Potenz steigernde Wirkung haben. Man vermutet, dass die Aale in einem Küstenstandort am Atlantik gefangen worden sind.

Beim Anschauen der Koffer Montagmorgen gegen sechs Uhr merkten die Beamten schnell, dass es sich um Profis für Fischtransporte handelt: So waren die Aale in Behältern mit reinem Sauerstoff, damit sie die lange Reise nach Asien besser überstehen würden. Außerdem war in den Koffern Eis in Wasserflaschen gepackt, damit die Aale bei Temperaturen um sechs Grad nur wenig Sauerstoff verbrauchen. Dank der sorgfältigen Verpackung waren die Aale in einer guten Verfassung.

Foto: RP Karlsruhe

Ein solcher Fall war den deutschen Zollbehörden nicht unbekannt, schon im vergangenen Dezember kam es zu einer ähnlichen Begebenheit. Deshalb konnte schnell reagiert werden. Zunächst musste die erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Danach wurden sie zur Fischereibehörde im Regierungspräsidium Karlsruhe gebracht.

Nachdem die Aale von der Staatsanwaltschaft und der Zollfahndung freigegeben wurden, machten sich die Zollbeamten am Dienstag samt Aalen gegen 13 Uhr auf den Weg nach Karlsruhe. Und dort gab es dann das Happy End: Wegen seiner ausgezeichneten Lebensraumbedingungen wurden die Tiere gegen 14 Uhr am Pionierhafen in den Rhein bei Karlsruhe entlassen werden.