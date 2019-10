Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach dem Untersuchungsausschuss zur Zulagenaffäre an der Beamtenhochschule Ludwigsburg hat der Landtag das Kapitel nun beendet. Die Opposition bekräftigte erneut ihre Vorwürfe gegen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne).

Bei der Landtagsdebatte um den Abschlussbericht sind aber auch Risse zwischen den Koalitionspartnern Grüne und CDU sichtbar geworden. Nachdem Grünen-Obmann Thomas Hentschel die fast dreijährige Arbeit des Gremiums am Donnerstag als "eine Notlösung im oppositionellen Niemandsland" und "kalten Kaffee" bezeichnet hatte, wies CDU-Obfrau Marion Gentges darauf hin, dass der Ausschuss überfraktionell und ohne Gegenstimme eingesetzt worden sei. Es sei dort auch nicht nur kalter Kaffee aufgewärmt worden - "ich habe jedenfalls keinen getrunken".

Der Ausschuss war im Februar 2017 eingesetzt worden, um rechtswidrige Professorenzulagen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg aufzuklären, aber auch mögliche Pflichtverletzungen von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Unter anderem ging es um die Entlassung der früheren Rektorin Claudia Stöckle, die die rechtswidrigen Zahlungen aufgedeckt hatte: Nach einer internen Revolte musste sie die Hochschule 2015 verlassen.

Gentges ging am Donnerstag nicht so weit wie ihre Kollegen von der Opposition, die der Ministerin Versagen und mangelnden Aufklärungswillen, Verletzung von Fürsorgepflichten und Selbstherrlichkeit vorwarfen. Sie erklärte aber: "Ich hätte mir von Anfang an etwas mehr an Aufsicht gewünscht, mehr Begleitung und mehr Rückendeckung in einer schwierigen Situation mit vielschichtigen Problemen."

Der Untersuchungsausschuss hat seinen 1300-seitigen Abschlussbericht Anfang Oktober vorgestellt. Das Gremium bescheinigt Ministerin Bauer darin mehrheitlich, rechtskonform gehandelt zu haben. Am Verwaltungsgerichtshof Mannheim ist allerdings noch ein Verfahren anhängig, in dem über die Zulässigkeit von Stöckles Amtsenthebung entschieden wird.