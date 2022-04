Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Realschullehrerverband ist zwar der kleinere Player im Konzert der Lehrergewerkschaften im Land. Doch im Vergleich zu VBE und GEW, die aus unterschiedlichen Ansätzen und mit anderen Vorschlägen ebenfalls Reformbedarf bei den Realschulen sehen, geht seine Kritik an der grün-schwarzen Landesregierung am weitesten.

Zum Schuljahr 2022/23 wechseln 34,7 Prozent der Viertklässler auf die Realschule, sie hat damit nach dem Gymnasium den zweithöchsten Anteil der weiterführenden Schulen.

Dies nutzt der Verband für die Forderung eines Kurswechsels. "Die Eltern stimmen mit den Füßen ab. Wir platzen aus allen Nähten", sagte Verbandsvize Marlon Lamour am Freitag in Stuttgart. "Das Erfolgsmodell Realschule darf aber nicht weiter gefährdet werden durch eine Entkernung." Konkret in der Kritik steht der Unterricht auf zwei Niveau-Ebenen von Klasse 7 bis 9: Dieses bindet laut der Landesvorsitzenden Karin Broszat massiv Kräfte, verwässere das Profil und werde den Kindern nicht gerecht. Dieses Modell müsse wieder abgeschafft werden. Auch das Aus für das eigenständige Studium für Realschullehrer hält man für einen Fehler. Broszat sieht in der Politik einer "Realschule für alle" eine Gefährdung des Wirtschaftsstandorts. "In dem Maße, wie die Akademisierung fortschreitet, wird die berufliche Bildung abgewertet." Sie plädierte für ein gegliedertes Schulsystem, das den Kindern am besten gerecht werde. "Wir brauchen eine funktionierende Realschule und die Hauptschulen, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft angehen wollen."

Das Thema Realschulen hatte in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Zum einen gibt es Unmut über Folgen der während der Regierungszeit von Grün-Rot (2011 bis 2016) begonnenen Veränderungen, zum anderen auch wegen der kürzlichen Zusammenlegung des Realschulreferats mit anderen Referaten im Kultusministerium. Realschullehrer- und der Philologenverband, aber auch die FDP werten dies als ideologisch motivierten Trend zur Einheitsschule. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte dies ausschließlich mit der Straffung von Strukturen begründet. Befeuert wurde die Debatte durch den grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Dort ist von "Defiziten" an der Realschule die Rede, die man "beheben" müsse.

Ministerin Schopper gab am Freitag ein erneutes Bekenntnis zur Realschule und deren Stärkung ab. "Die Realschulen sind als Schulart enorm wichtig für die Gewinnung und Sicherung des Fachkräftenachwuchses im Land", teilte sie mit.

Hintergrund: Der Unterricht in den Klassen 7 bis 9 muss seit 2016 auf zweierlei Niveau erfolgen, wenn Nachfrage besteht. Die Realschulen entscheiden selbst, ob sie Gruppen, Klassen oder Züge bilden oder im Unterricht differenzieren. Auch müssen sie den Hauptschulabschluss anbieten. Dieses Konzept wurde von der damaligen grün-roten Regierung mit der Etablierung der Gemeinschaftsschulen eingeführt – in Folge des Wegfalls der verbindlichen Grundschulempfehlung 2012. Vor allem letzteres sieht man beim Realschullehrerverband als Ursache allen Übels. Mit dem von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU, 2016-2021) im Detail veränderten Konzept orientieren sich Unterricht und Noten in den Stufen 5 und 6 ausschließlich am "mittleren Niveau". Ein Sitzenbleiben in Klasse 5 gibt es nicht mehr. Erst Ende der Klasse 6 wird entschieden, ob ein Schüler auf dem "grundlegenden Niveau" (Hauptschulniveau) oder auf dem "mittleren" (Realschulniveau) weiterlernt. Eine Erhebung 2018/19 ergab, dass in der Klassenstufe 7 vier Prozent, in der Klassenstufe 8 etwa sechs Prozent und in der Klassenstufe 9 ungefähr acht Prozent der Schüler auf dem "grundlegenden", zum Hauptschulabschluss führenden Niveau unterrichtet wurden.

Daran gibt es vielfach Kritik: "Das wird den Schülern nicht gerecht", sagte beispielsweise Holger Gutwald-Rondot, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren, im Herbst. Er forderte eigene Züge und Klassen für das grundlegende Niveau. VBE-Vize Dirk Lederle beschrieb die Situation in der fünften und sechsten Klasse so: "Wir sehen ein systematisches Abwatschen der Kinder über zwei Jahre hinweg." Der VBE plädiert für eine Verkürzung der Orientierungsstufe auf ein Jahr. Die GEW forderte die Einführung eines Coaching-Systems vor allem für Schüler im G-Niveau. Um der heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden und mehr Zeit für Förderung zu haben, müsse man zudem den Klassenteiler senken. Der Zuwachs an Aufgaben für die Lehrkräfte belaste zusätzlich, so die GEW.