Ein seltener Präsenz-Moment: Studierende bei einer Begrüßungsveranstaltung an der Universität Hohenheim im vergangenen Oktober. Foto: Sebastian Gollnow

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann für seine gesamte Landesregierung sprach? Immerhin war seine Wissenschaftsministerin auch anwesend. "Ich muss sagen, dass ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe", sagte der Grünen-Politiker in einem Gespräch mit Studierenden aus Heidelberg. "Ihre Altersgruppe hatten wir in der Tat wenig im Blick."

Es sind Sätze, die nicht etwa im Sommer 2020 fielen, sondern im März diesen Jahres, kurz vor der Landtagswahl. Da waren schon zwei Hochschulsemester rum, online sammelte die Petition #OnlineLeere, initiiert von Heidelberger Studierenden, Unterschriften. "Viele von uns bekommen in der gesamten Debatte das Gefühl, der Politik ,egal’ zu sein", so eine Aussage. Dabei hätten viele Probleme mit Bafög, Zukunftsängsten, Vereinsamung. "Perspektiven gibt es KEINE!", so der digitale Hilferuf.

Die Gruppe, die sich da vernachlässigt fühlt, ist groß. Landesweit waren im Wintersemester 2020/21 rund 360.800 Studierende eingeschrieben, darunter 57.400 Studienfänger – junge Menschen also, die noch gar keinen "normalen" Studienalltag kennenlernen konnten. Keine überfüllten Hörsäle und Seminarräume, keine gemeinsame Mittagspause in der Mensa, keine abendliche Kneipentour, keine WG-Party.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zeigt sich auch aktuell, einige Wochen nach dem Gespräch mit Kretschmann und den Studierenden, gegenüber der RNZ sehr verständnisvoll: "Wir sehen die Belastungen, die für die jungen Menschen im Studium gerade durch die Kontaktbeschränkungen, das Fehlen des gemeinsamen Lernens und Diskurses bestehen", sagt die Heidelberger Grünen-Politikerin. Und sie lobt: "Sie haben bisher sehr diszipliniert und verantwortungsvoll in der schwierigen Situation mitgewirkt." Regelmäßig würden "Spielräume und Lösungsansätze" geprüft, um Nachteile oder Belastungen abzufedern, etwa beim Öffnen der Bibliotheken. Das war eine Folge des Heidelberger Gesprächs: Die Bibliotheken als wichtiger Lernraum konnten von den Hochschulen wieder geöffnet werden.

Wie es den Studierenden aber tatsächlich gerade geht, ob es Probleme bei den Abschlussprüfungen gibt, mehr Studienabbrüche – das weiß das Wissenschaftsministerium noch gar nicht. "Statistische Daten zu Abschlussprüfungen und Studienabbrüchen seit Beginn der Pandemie liegen leider noch nicht vor", heißt es dazu auf RNZ-Anfrage. Stattdessen wird auf einzelne Berichte von Hochschulen verwiesen, wonach es sogar teilweise bessere Prüfungsergebnisse gegeben habe. "Nach unserer Bewertung sind die digitalen Semester in Bezug auf den Studienerfolg dank des erheblichen Einsatzes der Lehrenden recht gut ablaufen und auch die Studierenden sind im Großen und Ganzen damit zurechtkommen", so die Auskunft des Ministeriums.

Was sich allerdings nachweislich verändert hat, ist die Zusammensetzung der Studierendenschaft. Bundesweit ging der Anteil der ausländischen Studienanfänger um 21 Prozent zurück, in Baden-Württemberg sogar um 27 Prozent. Dafür blieben aber auch, so die Vermutung, deutlich mehr deutsche Studierende im Inland. Die Zahl der Erstsemester insgesamt ist um sechs Prozent zurückgegangen. Damit verstärke sich der seit 2016 anhaltende rückläufige Trend, schreibt das Statistische Landesamt.

Bei den Öffnungsperspektiven, die die Studierende mit ihrer Petition einfordern, sieht sich das Land "als einer der Vorreiter in Deutschland". So gebe es seit dem vergangenen Wintersemester Möglichkeiten, zumindest einzelne Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen. Entsprechend soll, so die Vorstellung des Wissenschaftsministeriums, auch das aktuelle Sommersemester zwar überwiegend, aber "nicht ausschließlich" online stattfinden.

Bauer hofft, dass das auch mit der neuen Fassung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes noch möglich sein wird. "Unser Ziel ist es, so weit wie möglich die unverzichtbaren praktischen Studienanteile wie bisher in Baden-Württemberg gemeinsam mit unseren Hochschulen aufrechterhalten zu können", so die Ministerin. Dazu gehörten beispielsweise die Bibliotheken, "die die Studierenden mit den notwendigen Arbeitsmaterialien auch für die digitale Lehre versorgen."

Ob die Studierenden mit ihrer Petition damit zufrieden sind? Sie fordern einen "Stufenplan für die Rückkehr zu Präsenz- oder Teilpräsenzformaten". Landesweit einheitliche Regelungen insbesondere für Prüfungen. Unbürokratische finanzielle Unterstützung. Die breite Nutzung universitärer Gebäude. Zugang zu psychologischer Unterstützung. Und abschließend heißt es: "Vor allem aber wünschen wir uns, dass endlich über unsere Sorgen und Nöte geredet wird."