Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als einzige Oppositionsfraktion im Landtag trägt die SPD den vorsichtigen Corona-Kurs der Regierung immer noch weitgehend mit, doch die Schulpolitik wird kritisiert. SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch (50) war früher selbst Kultusminister.

Herr Stoch, die SPD hat vergangene Woche als einzige Oppositionspartei keine sofortige Öffnung von Kitas oder Biergärten gefordert. Warum nicht?

Ich glaube, dass solche Forderungen von AfD und FDP eher taktisch motiviert sind. Ich möchte Dinge vertreten, die ich für richtig halte. Und in der jetzigen Situation halte ich einen Kurs, der eine vorsichtige Öffnung anstrebt, für richtig. Allerdings habe ich auch gesagt: Wenn der Ministerpräsident immer nur davon redet, auf Sicht zu fahren, dann klingt es irgendwann nach Stochern im Nebel. Ich glaube, die Leute erwarten von Politik jetzt einen Plan, eine Strategie, wie wir stufenweise der Normalität wieder näher kommen können.

Am deutlichsten haben Sie Kultusministerin Susanne Eisenmann angegriffen, die CDU-Spitzenkandidatin zur nächsten Landtagswahl. Sie waren selbst früher Kultusminister. Was hätten Sie anders gemacht?

Es war richtig, dass Ministerin Eisenmann Mitte März die Schulen und Kitas geschlossen hat. Es hat mich aber sehr gewundert, dass sie dann vier Wochen später offenbar keinen fertigen Plan hatte, wie denn der stufenweise Wiedereinstieg vonstatten gehen soll. Für Grundschüler und Kita-Kinder geht sie sogar davon aus, dass vor den Sommerferien nicht viel laufen wird. So eine Aussage grenzt die Lebensrealität von Eltern und Kindern in Baden-Württemberg komplett aus.

Ist es richtig, dass die Prüfungen dieses Schuljahres stattfinden?

Ich halte es trotz aller Umstände für zumutbar, Abschlussprüfungen zu schreiben. In anderen Bundesländern haben viele ihre Prüfungen bereits hinter sich, und da sollten wir schon für Vergleichbarkeit sorgen.

Würden Sie etwas an den Pfingst- oder Sommerferien ändern?

Ich kenne viele Lehrkräfte, die in dieser schwierigen Situation sehr hart arbeiten. Dass diese Lehrer auch mal eine Verschnaufpause brauchen, kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig geht den Schülern wichtige Zeit verloren, vor allem denjenigen, die technisch schlechter ausgestattet sind. Deshalb sollte die Frage gestellt werden: Welche Aufgaben können den Schülerinnen und Schülern über die Pfingstferien mitgegeben werden?

Und die Sommerferien?

Wir haben bereits eine Reisewarnung für Pfingsten, und ich glaube, dass wir auch im Sommer keine übliche Reisetätigkeit haben werden. Das heißt, dass wir zumindest in den Sommerferien freiwillige Angebote für Schülerinnen und Schüler haben sollten, vor allem für diejenigen, die durch die aktuelle Situation besonders benachteiligt sind. Wir haben ja da als SPD auch ein Nachhilfeprogramm gefordert.

"Der starke Staat steht für ein starkes Gemeinwesen", haben Sie zum 1. Mai verkündet. Manche Menschen beunruhigt die Machtfülle eher, die er im Moment demonstriert. Wie meinen Sie Ihren Satz?

Das ist für mich Ausdruck dessen, dass so etwas wie ein funktionierendes Gesundheitssystem Teil der Daseinsvorsorge ist und nicht privatem Gewinnstreben überlassen werden sollte. Und was passiert eigentlich, wenn es unsere Wirtschaft schlecht geht? In den letzten Jahren haben ja viele gesagt: Der Markt kann alles besser. In den USA sind die Arbeitslosenzahlen jetzt in einem Maß angestiegen wie noch nie in den letzten hundert Jahren. In Deutschland haben wir verhindert, dass Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, weil wir eine großzügige Kurzarbeiter-Regelung haben. Das können Sie nur mit funktionierenden Sozialversicherungssysteme. Das ist auch Teil eines starken, eines funktionsfähigen Staates. Das, was Sie ansprechen, ist der Staat, der quasi als obrigkeitlich agierendes Instrument in meine Freiheitsrechte eingreift.

Tut er das nicht?

Mit Verlaub, wenn ich daran erinnern darf: Vor ein paar Wochen, als diese Krise begann, gab es laute Rufe, doch noch viel strenger zu sein. Natürlich müssen wir schauen, dass das Maß zwischen dem medizinisch Notwendigen und den Freiheitsrechten immer wieder neu und sauber vorgenommen wird. Aber um ehrlich zu sein: Ich sehe im Moment nicht eine unzumutbare Beschränkung von Freiheiten, wenn ich auf der anderen Seite die Gefahren eines erneuten Anstiegs dieser Pandemie sehe. Ich sehe hier keinen Staat, der über die Stränge schlägt.