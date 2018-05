Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Mannheim. Wird auf Kosten der Sicherheit gespart? Diesen Vorwurf erhebt jedenfalls Polizeigewerkschafter Thomas Mohr. Seit Anfang der Woche seien die Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim, das auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis umfasst, aufgefordert, ihre Ausgaben zu senken. Unter anderem, so Mohr, werde es weniger Streifenfahrten geben. Auch sei darauf hingewiesen worden, dass man "taktisch klug" tanken solle - also vor allem dann den Tank vollmachen, wenn der Benzinpreis niedrig sein.

Hintergrund des von Polizeipräsident Thomas Köber verordneten Sparkurses ist laut dem Mannheimer GdP-Chef Mohr die äußerst angespannte Budgetlage. Laut Berechnungen der Gewerkschaft fehlten rund 500.000 Euro, um mit dem bisherigen Mitteleinsatz über das Jahr zu kommen. Anders ausgedrückt: "Das Polizeipräsidium wäre am 1. August insolvent, wenn es ein Privatunternehmen wäre." Ein Grund für das große Loch im Etat sei übrigens auch das Pilotprojekt für eine "intelligente" Videoüberwachung.

Mohr fürchtet jetzt um die bisherigen Erfolge der Polizeiarbeit. Präventive Streifenfahrten in Brennpunktvierteln hätten eine stabilisierende Wirkung. Das sei in Gefahr. "Der Bürger wird es sehen, dass weniger Polizei unterwegs ist." Ebenso verweist er auf das sensible Thema Einbrüche: "Die Wohnungseinbrüche sind in vielen Bereichen zurückgegangen, weil wir dort regelmäßig Streife fahren", so Mohr.

Im baden-württembergischen Innenministerium schätzt man die Situation anders ein. Auf offiziellem Wege habe das Polizeipräsidium Mannheim noch keinen Mehrbedarf angemeldet, erklärte ein Sprecher auf RNZ-Anfrage. Das wäre so früh im Jahr auch eher ungewöhnlich. Gleichzeitig, heißt es, sei es natürlich die Aufgabe des Polizeipräsidenten als Budgetverantwortlichem, an den "wirtschaftlichen Umgang mit Steuermitteln" zu erinnern. "Herr Köber kommt seiner Verantwortung nach", so der Ministeriumssprecher. Wenn das Budget in einem Präsidium tatsächlich zu knapp sei, erklärt er, gebe es zudem eine Art "Finanzausgleich".

In Richtung besorgter Bürger betont das Ministerium: "Es wird kein Funkwagen, der für die Sicherheit im Land gebraucht wird, stehen bleiben." Für das Sicherheitsgefühl vor Ort sei ein "Präsenzmix" zudem gar nicht verkehrt: Fuß- oder Radstreifen seien sogar bürgernäher als der Streifenwagen, der durch die Fußgängerzone fahre.