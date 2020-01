Schriesheim. (sös) Dieses Mal als Erstkandidatin: Die Dossenheimerin Julia Philippi, Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Weinheim, will 2021 erneut ins Parlament einziehen. Das kündigte sie beim Pressegespräch am Montagabend in Schriesheim an. "Natürlich will ich mich anstrengen und für die CDU den Wahlkreis zurückgewinnen - auch wenn die Prognosen uns nicht in die Karten spielen", kündigte die 57-Jährige an. Es sei "ein hohes Ziel, was ich mir stecke". Bei der Landtagswahl 2016 holte der Grüne Uli Sckerl das Direktmandat.

Die Galeristin Philippi war erst im Januar 2018 als Nachrückerin für den langjährigen CDU-Abgeordneten Georg Wacker nach Stuttgart gegangen. Dieser war zu Lotto BW gewechselt.