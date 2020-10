Von Ines Schmiedl

Cleebronn. Der Blick vom Michaelsberg bei Cleebronn ist die "Schönste Weinsicht in Württemberg". Bereits zum dritten Mal konnten sich Kommunen aus allen 13 Weinanbaugebieten beim Deutschen Weininstitut um die Auszeichnung bewerben; abgestimmt wurde dann online. Gut 10.000 Personen haben sich an der Wahl beteiligt. Von den nun ausgezeichneten 53 Weinorten aus ganz Deutschland liegen neun im Heilbronner Land.

Mit seinen 394 Metern Höhe ist der Michaelsberg eine markante Erhebung am südlichen Rand des Zabergäus. Von hier aus hat man nicht nur eine fantastische Aussicht auf die Weinberge und das Umland, auch bis zum Königsstuhl, zum Katzenbuckel im Odenwald, zu den Löwensteiner Bergen oder zur Schwäbischen Alb kann man den Blick an klaren Tagen schweifen lassen. Bei der Preisverleihung war es zwar bewölkt, doch die von Ulrich Schreiber gestaltete Stele konnte bei regenfreiem Wetter und angenehmen Temperaturen von der Württemberger Weinkönigin Tamara Elbl, dem Marketingdirektor des Deutschen Weininstituts Steffen Schindler sowie dem Cleebronner Bürgermeister Thomas Vogl enthüllt werden.

Den Titel "Schönste Weinsicht" gibt es pro Weinanbaugebiet nur einmal, der Michaelsberg konnte sich gegen drei weitere Wettbewerber mit einigem Abstand durchsetzen. Bei den vorigen Wettbewerben wurden in Württemberg bereits die "Himmelsleiter" bei Besigheim (2012) sowie der Blick von den Felsengärten bei Hessigheim (2016) ausgezeichnet. Nun ist Cleebronn in diesem Bunde die dritte Kommune, die eine von stilisierten Trauben durchbrochene Stele an markanter Stelle aufstellen darf. Doch nicht nur das: Weitere Kommunen aus Württemberg dürfen sich über die Auszeichnung "Weinsüden" freuen. Aus dem Zabergäu können sich neben Cleebronn auch Brackenheim sowie Nordheim und Lauffen aus dem Neckartal mit dem Titel "Weinsüden" schmücken, außerdem die Stadt Heilbronn sowie aus dem Weinsberger Tal Erlenbach, Weinsberg, Obersulm und Löwenstein.

"Entscheidend für die Auszeichnung einer ’Schönsten Weinsicht’ ist, dass sie gut für Wanderer oder Radfahrer zu erreichen ist", sagt Marketingdirektor Schindler. Mit dem Prädikat soll auf "weintouristische Ziele" aufmerksam gemacht und Besucher zum Ausflug in die Weinregion eingeladen werden. Zwischenzeitlich gibt es bundesweit 39 ausgezeichnete "Weinsichten", die inklusive Wegbeschreibung und Wanderrouten auf der Webseite des Weininstituts sowie demnächst in einem Reiseführer "Genuss-Touren durch die deutschen Weinregionen" vorgestellt werden.

"Der Weintourismus ist zu einem zweiten Standbein der heimischen Weinwirtschaft geworden", betonte der Präsident des Weinbauverbandes Württemberg, Hermann Hohl. Nicht wenige Weingüter bieten Gästezimmer an oder organisieren Weinverkostungen. Überdies haben sich zahlreiche Weinausschankhütten im Umland etabliert und locken Touristen an.

"Wir sehen die erneuten Auszeichnungen als hervorragende Bestätigung unseres Engagements in den Weintourismus", sagte Landrat Detlef Piepenburg, der auch Vorsitzender der Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land" ist: "Nur durch die Zusammenarbeit der Akteure im Weinbau und in den Kommunen können derartige Auszeichnungen erreicht und damit die Attraktivität für das gesamte Heilbronner Land gesteigert werden."