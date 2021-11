Region Heilbronn. (rnz) Alle zwei Jahre wird die Kaufkraftanalyse der IHK Heilbronn-Franken neu erarbeitet. Sie liefert einen wichtigen Überblick über relevante Einzelhandelskennzahlen der Wirtschaftsregion. Dazu zählen die einzelhandelsrelevante Kaufkraft, der Einzelhandelsumsatz und die Einzelhandelszentralität in der Region Heilbronn-Franken.

Es war zu erwarten, ist nun aber durch die jüngste Statistik auch in Zahlen gekleidet: Die Corona-Krise hat auch in der Region starke Auswirkungen auf den stationären Einzelhandel. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind nahezu alle Lebensbereiche stark beeinflusst. Für den stationären Einzelhandel sorgten jedoch vor allem die Lockdown-Maßnahmen mit angeordneten Schließungen bei den Geschäften in den (Innen-)Städten für enorme Umsatzverluste. Auch nach den schrittweisen Öffnungen der Geschäfte fehlte durch die länger dauernden Schließungen der Gastronomie- und einiger Dienstleistungsangebote ein hoher Anteil der Kundenfrequenz in den Einkaufslagen.

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft und der stationäre Einzelhandelsumsatz sind im Zeitraum von 2019 zu 2021 nach einem stetigen Wachstum in den vergangenen Jahren in der Region Heilbronn-Franken erstmals wieder gesunken. Allerdings lässt sich feststellen, dass die Abnahme bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft in der Region Heilbronn-Franken mit einem Minus von 4,3 Prozent etwas geringer als in Deutschland (minus 4,6 Prozent) ausgefallen ist. Gleiches gilt für den stationären Einzelhandelsumsatz, bei dem die Region Heilbronn-Franken mit einem Minus von 8,1 Prozent im Gegensatz zu Deutschland (minus 9,8 Prozent) einen deutlich geringeren Kaufkraftabfluss verzeichnen kann.

Info: Die gesamte Kaufkraftanalyse der IHK kann unter www.heilbronn.ihk.de/kaufkraftanalyse kostenlos heruntergeladen werden.