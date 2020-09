Von Armin Guzy

Heilbronn. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren landesweit und auch in der Region Heilbronn stetig gestiegen und haben längst eine alarmierende Größe erreicht: Inzwischen werden etwa 20 Prozent der Jungen und 14 Prozent der Mädchen wegen einer psychischen Erkrankung behandelt. Zu den häufigsten Diagnosen zählen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), soziale Verhaltens-, Angst- und Essstörungen. Aber auch unterschiedlich schwere Depressionen, die bis zur Selbsttötung gehen können, haben einen erheblichen Anteil. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe geht aktuell davon aus, dass bundesweit drei bis zehn Prozent aller Zwölf- bis 17-Jährigen an einer Depression leiden.

Für die psychischen Erkrankungen Minderjähriger in Baden-Württemberg und in der Region Heilbronn liefert die Statistik der AOK als mitgliederstärksten Krankenkasse aussagekräftige Zahlen, die die Kasse nun veröffentlicht hat. In Baden-Württemberg waren demnach im Jahr 2018 insgesamt 124.970 minderjährige AOK-Versicherte wegen einer psychischen Erkrankung in ärztlicher oder psychologischer Behandlung. Die Daten der AOK werden auch von der KIGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts bestätigt, die bei 20 Prozent der Jugendlichen psychische Auffälligkeiten festgestellt hat.

In Baden-Württemberg stiegen die Behandlungszahlen zwischen 2014 und 2018 jährlich um 2,3 Prozent, in der Region aber deutlich stärker: Im Landkreis Heilbronn betrug der Zuwachs im genannten Zeitraum jedes Jahr 3,7 Prozent, im Stadtkreis Heilbronn sogar sechs Prozent, also das Zweieinhalbfache des Landesdurchschnitts.

Waren vor sechs Jahren im Landkreis Heilbronn noch 2713 junge AOK-Versicherte wegen Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsstörungen beim Arzt, so erhöhte sich deren Zahl in den Folgejahren kontinuierlich auf 3051 im Jahr 2018. In der Stadt Heilbronn hat sich die Zahl der Behandlungen von 1474 im Jahr 2014 auf inzwischen 2125 im Jahr 2018 erhöht. Aktuellere Zahlen, und Auswertungen von anderen Krankenkassen liegen nicht vor.

Das vergangene Jahr ist noch nicht ausgewertet; besonders interessant dürften aber das Corona-Jahr 2020 werden. Experten befürchten, dass die Pandemie zu einer sprunghaften Erhöhung führen könnte. Problematisch ist, dass vor allem Depressionen bei Heranwachsenden oft nicht sofort erkannt werden, unter anderem, weil insbesondere in der Pubertät leichte depressive Verstimmungen und Selbstzweifel zur "normalen" Entwicklung gehören. Jugendliche haben laut Stiftung Deutsche Depressionshilfe jedoch ein bis zu 20-fach erhöhtes Risiko, sich bei anhaltenden Depressionen das Leben zu nehmen – oder es zumindest zu versuchen. Selbsttötung zählt demnach zu den häufigsten Todesursachen im Jugendalter.

Auch AOK-Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Sabine Knapstein weiß: "Psychische Störungen, wie zum Beispiel Depression oder Angststörungen, gehören zu den häufigsten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter." Durch die Einschränkung ihrer psychischen Gesundheit würden Betroffene stark in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Dies wirke sich auch auf das körperliche Wohlbefinden sowie die schulische und berufliche Entwicklung negativ aus. Zur Entstehung und zum Verlauf tragen viele Umstände bei, insbesondere auch individuell-lerngeschichtliche sowie psychosoziale Faktoren.

Zusammen mit Scheidungen – und oft auch im direkten Zusammenhang damit – haben sich Entwicklungsauffälligkeiten von Heranwachsenden inzwischen auch bei der Beratungsstelle für Familie und Jugend des Landratsamts Heilbronn zum häufigsten Beratungsgrund entwickelt. Deren Leiterin Ariane Schlicher berichtet ebenfalls von jährlich steigenden Zahlen, von Angststörungen, Ritzen, Zwangshandlungen und Fällen im Autismus-Spektrum. Sie sieht den Zuwachs aber durchaus auch positiv: Die Inanspruchnahme von Hilfe zeige eben auch eine größere Bereitschaft, diese überhaupt anzunehmen, und ein steigendes Wissen, wo Hilfe zu finden ist. Neben dem Landkreis bieten auch die Stadt Heilbronn, die Caritas und die Diakonie Beratung an und decken so gemeinsam die gesamte Region ab.

Schlicher bedauert, dass die Beratungen in den zurückliegenden Monaten corona-bedingt nicht im vollen Umfang möglich waren. Sie wagt noch keine Prognose, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Psyche Minderjähriger haben wird. "Der Stressfaktor ,Familienkonflikt’ hat zugenommen", sagt sie, was daraus folgt, sei jedoch unklar. Denn es gebe eben auch viele Fälle, in denen sich das Familienleben durch die Pandemie und durch den Lockdown intensiviert habe. Und auch Mobbing oder Leistungsdruck in der Schule habe dadurch merklich abgenommen. Aber wo vorher schon Krisen vorhanden waren, würden diese durch das enge Zusammenleben nun meist noch stärker, weiß Schlicher. Die Statistik dazu dürfte spannend werden.

Info: Terminvereinbarung bei der Beratungsstelle für Familie und Jugend am Landratsamt Heilbronn sind unter Telefon 07131 / 994.338 möglich; die Sozialpädagogische Familienhilfe der Caritas ist unter 07131 / 89809300 erreichbar, die Diakonie unter 07131 / 96440 und die Jugend- und Familienhilfe der Stadt Heilbronn unter 07131 / 562843. Infos auch unter www.deutsche-depressionshilfe.de