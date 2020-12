Heilbronn. (zy) Knapp 500 Arbeitslose weniger als im Oktober und eine Arbeitslosenquote, die auf 4,3 Prozent gesunken ist: Das sind die positiven Daten im November für den Arbeitsmarkt der Region, die die Agentur für Arbeit Heilbronn am Dienstag bekannt gab. 497 Personen haben im November wieder eine Beschäftigung gefunden, damit sank die Zahl der Arbeitslosen in der Region auf 12.019. Laut Jürgen Czupalla, dem Leiter der Heilbronner Arbeitsagentur, machen sich die Kurzarbeits-Regelungen auf dem Arbeitsmarkt deutlich positiv bemerkbar. Die Zahl junger Arbeitsloser ist überdurchschnittlich zurückgegangen.

"Der Arbeitsmarkt folgt wiederkehrenden Zyklen: Nach der Belebung im Herbst folgt erfahrungsgemäß eine ruhigere Phase, bevor ein Wintertief kommt. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ist der Bezirk der Arbeitsagentur Heilbronn derzeit gut aufgestellt", bilanzierte Czupalla. Die Kurzarbeit entlaste den Arbeitsmarkt deutlich, weil rund ein Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Raum Heilbronn von diesem Steuerungsinstrument profitierten. "Die zusätzlichen Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung haben zur Folge, dass die Anzeigen auf Kurzarbeit auf einem hohen Niveau bleiben. Darauf sind wir vorbereitet", sagte Czupalla.

Hintergrund > Knapp 5705 Anzeigen auf Kurzarbeit sind der Statistik zufolge seit April bei der Agentur für Arbeit Heilbronn eingegangen. Insgesamt sind davon 104.048 Menschen betroffen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren von 116 Firmen Anzeigen für insgesamt 2654 Beschäftigte eingegangen. Im Mai lag die Kurzarbeiter-Quote im Heilbronner Agenturbezirk bei 21,3 Prozent. Dabei wird die Zahl der Personen in realisierter Kurzarbeit auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bezogen. (rnz)

Während die Arbeitslosenquote in der Region Heilbronn um 0,2 Prozent gesunken ist, beträgt der Rückgang in ganz Baden-Württemberg nur 0,1 Prozent. Gleichwohl hat sich im Vergleich mit dem November 2019 die aktuelle Zahl von 12.019 arbeitslos gemeldeten Menschen in der Region um 2854 erhöht.

In der Arbeitslosenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch III sind im Statistikzeitraum 6707 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem vorangegangenen Monat sind das 303 Arbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies jedoch einem Anstieg von 2253 oder 50,6 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen in der Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II) ist ebenfalls zurückgegangen. Die im Heilbronner Bezirk ansässigen Jobcenter registrierten im November 5312 Arbeitslose; das sind 194 weniger als im Vormonat, aber 601 mehr als vor einem Jahr (plus 12,8 Prozent).

Im November waren 5259 Frauen (minus 205) und 6760 Männer (minus 292) arbeitslos gemeldet. Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren ist um 104 oder 8,8 Prozent auf 1075 zurückgegangen. Die Quote für die Jugendarbeitslosigkeit geht um 0,4 auf 3,4 Prozent zurück und liegt damit über dem Vorjahreswert von 2,8 Prozent.

Bei den Älteren hat sich die Arbeitslosigkeit auch reduziert. Exakt 4000 Frauen und Männer in der Alterskategorie 50 plus waren im November arbeitslos gemeldet, 96 weniger als im Vormonat. Vor Jahresfrist waren 3108 Ältere von Arbeitslosigkeit betroffen.

Den Vermittlern im Arbeitgeberservice der Agentur sind in den vergangenen vier Wochen von den Betrieben und Verwaltungen 576 neue Stellen gemeldet worden. Das sind 14 weniger als vor einem Monat und 266 weniger als noch vor einem Jahr. Der Stellenbestand ist gegenüber dem Oktober auf 2363 (minus 64) gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 1962 oder 8,8 Prozent weniger.