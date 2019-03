Stuttgart. (dpa/lsw/van) Wechselhaft und ungemütlich: Das Wetter im Südwesten hat sich zum Wochenbeginn launisch gezeigt. Am Montag brachte ein Tief kalte Luft nach Baden-Württemberg - die sich auch in den nächsten Tagen halten dürfte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. So soll zwar der Dienstag zunächst mit Sonne beginnen - aber bereits am Nachmittag kämen vom Westen neue Wolkenfelder auf, in der Nacht setze dann wieder Regen ein.

Mittwoch und Donnerstag sind laut Wetterexperten wieder stark bewölkt und vor allem windig - mancherorts müsse man mit stürmischen Böen rechnen. Die Höchstwerte lägen an beiden Tagen zwischen 4 und 10 Grad, im Bergland gebe es voraussichtlich Schnee.

Der starke Wind hatte bereits am Wochenende im Südwesten Polizei und Feuerwehr gefordert: Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden die Beamten am Sonntag zu 126 Einsätzen gerufen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich vor allem um umgestürzte Bäume oder Bauzäune, aber auch Motorroller oder Kleinanhänger. In mehreren Orten sei zudem der Strom ausgefallen.

In Aichtal (Kreis Esslingen) stürzte ein Baum auf einen leeren Zirkuswagen. Im Zelt daneben habe es eine Vorführung mit rund 250 Besuchern gegeben, hieß es bei den Beamten. Zirkus-Mitarbeiter hätten das Zelt schnell geräumt, Verletzte habe es nicht gegeben.

Bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) kam es aufgrund des Windes zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 30-Jährige einen vor ihr fahrenden Wagen überholen. Als beide Fahrzeuge auf einer Höhe waren, erfasste eine starke Böe das überholende Auto und drückte es nach rechts in den anderen Wagen. Dessen 59-jährige Fahrerin und ihr 65 Jahre alter Beifahrer kamen von der Fahrbahn ab und wurden schwer verletzt.

Im Neckar-Odenwald-Kreis blieb es bei umgestürzten Bäumen und herumfliegenden Gegenständen. Insgesamt musste hier die Polizei 23 Mal ausrücken, im Stadt- und Landkreis Heilbronn waren es sogar 56 Einsätze, weitere acht auf den Autobahnen.

In Simmersfeld (Kreis Calw) deckten ebenfalls am Sonntag mehrere starke Orkanböen das Dach eines Veranstaltungshauses ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die umliegenden Wiesen auf einer Fläche von rund zwei Quadratkilometern mit Isolierwolle übersät gewesen, die mühsam wieder eingesammelt und in einem Container gesichert werden musste.

Update: 11. März, 12.41 Uhr