Heilbronn. (rnz) Nach vier Jahren Bundeswehr und fast 39 Jahren Polizeidienst verabschiedete sich Rainer Köller in den Ruhestand. Der Hardthausener begann seine Polizei-Ausbildung 1981 in Göppingen und sammelte dann sieben Jahre lang Erfahrung im Streifendienst des Polizeireviers Neckarsulm. Darauf folgte für ihn die Stelle im Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit. Ursprünglich waren in dieser Position drei bis fünf Jahre vorgesehen, daraus wurden dann knapp 30 Jahre – mit zwei kleinen Unterbrechungen. Der Polizeihauptkommissar war in diesen drei Jahrzehnten zuständig für die Organisation von Veranstaltungen wie zum Beispiel Tage der Polizei und sorgte als Einstellungsberater für geeigneten Nachwuchs.

Als Polizeisprecher war er nicht nur am Telefon, sondern auch oft vor Ort an Unfallstellen oder Tatorten präsent. Außerdem war er zusätzlich über 20 Jahre lang als Polizeitrainer für Abwehr- und Zugriffstechniken aktiv. Seine privaten Interessen und die dabei gewonnenen Erfahrungen konnte er in seine dienstlichen Aktivitäten einfließen lassen. Er gründete die Kampfsportabteilung des SC Züttlingen und trainierte dort die Judo-Jugend sowie die Erwachsenen im Jiu-Jitsu. Außerdem war er der Motor bei der Gründung der Jagsttal-Narren und langjähriger Sitzungspräsident.

Auch nach seiner Pensionierung wird er laut eigener Aussage das Arbeiten nicht sein lassen, sondern möchte als freier Mitarbeiter einer Tages- und einer Wochenzeitung aktiv sein. Außerdem wird er nach der gegenwärtigen Krise wieder Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen anbieten und auch als Karnevalist weiterhin auf der Züttlinger Bühne stehen. Für die Gesundheit des Pensionärs ist sein Jack Russel-Podenco-Mix "Ninja" zuständig, der den zweifachen Opa, überzeugten Camper und Hobby-Koch täglich zu ausgedehnten Fußmärschen im Kochertal und im Harthäuser Wald zwingt.

Polizeipräsident Hans Becker verabschiedete Rainer Köller in den Ruhestand und sprach seinen Dank für die langjährige gute Zusammenarbeit aus. Auch seine Kollegen sagten mit einem lachenden und einem weinenden Auge "auf Wiedersehen" und wünschen dem Ruheständler für seinen weiteren Weg alles Gute.