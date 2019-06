Im hessischen Landtag in Wiesbaden gedachten die Abgeordneten am Montag mit einer Schweigeminute des getöteten Walter Lübcke. Foto: Dedert/dpa

Von Anne-Béatrice Clasmann, Martina Herzog und Axel Habermehl

Karlsruhe/Berlin/Stuttgart. Am Anfang stehen Schmähungen, Beschimpfungen und Drohungen. Am Ende wird ein Mann mit rechtsextremer Vergangenheit als mutmaßlicher Mörder verhaftet. Der 45-jährige Stephan E. soll den Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen haben, "heimtückisch", so die Bundesanwaltschaft glaubt. Sie behandelt den Mord als "politisches Attentat".

Bislang hat die Bundesanwaltschaft keine Anhaltspunkte dafür, dass der Tatverdächtige zu einer rechtsterroristischen Vereinigung gehört. Noch werten die Ermittler Datenträger aus, die bei der Durchsuchung sichergestellt wurden. Stephan E. sitzt in Untersuchungshaft. Ob er Komplizen oder Mitwisser hatte, ob Lübcke nicht das einzige Opfer bleiben sollte? Auf all diese Fragen gibt es noch keine abschließenden Antworten.

Schon vor zehn Jahren soll E. in Dortmund an einem Angriff auf eine 1. Mai-Kundgebung des DGB beteiligt gewesen sein. Und bereits 1993, so "Zeit Online", soll er einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein-Steckenroth verübt haben. Damals wurde ein brennendes Auto gerade noch gelöscht, bevor ein Sprengsatz auf der Rückbank detonieren konnte. Zu den Szenegrößen, die überregional bekannt sind und als "Gefährder" eingestuft werden, gehört der 45-Jährige indes nicht.

Der Generalbundesanwalt ermittelt Die Karlsruher Behörde kann sich für zuständig erklären, wenn z.B. ein politischer Hintergrund einer Tat vermutet wird. Ab diesem Moment gibt die bislang verantwortliche Staatsanwaltschaft vor Ort den Fall ab. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass die bisher ermittelnden Polizisten nichts mehr mit dem Fall zu tun haben werden. Wie eine Sprecherin des Generalbundesanwaltes am Montag erläuterte, sind nun einige BKA-Beamte auf dem Weg nach Kassel. Sie sollen dort mit dem hessischen LKA zusammenarbeiten. Es könne auch sachdienlich sein, auf das Personal und die bereits gewonnenen Detailkenntnisse der immerhin 50 Mann starken Sonderkommission "Liemecke" zurückzugreifen. Ob diese formell weiter bestehen wird, ist noch offen. Ein Vertreter des GBA muss in der Regel nicht vor Ort sein. Der Fall wird von Karlsruhe aus geleitet. hol

[-] Weniger anzeigen

Regierungspräsident Lübcke hatte sich 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. Er begründete dies mit christlichen Werten. Und er war nicht der einzige, der dafür angefeindet wurde. "Wer denkt, nur "Ausländer" müssen sich vor Nazis in Acht nehmen, irrt", twittert jetzt die Journalistin Ferda Ataman.

Auch Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Vorsitzender Thomas Strobl bekommt nach eigenen Angaben immer wieder entsprechende Nachrichten an seine Privatadresse. Erst vor wenigen Tagen habe er eine Botschaft "aus dem rechtsextremistischen Bereich" an seiner Haustür gefunden, berichtete er Anfang Juni bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts. Zu erkennen sei dies an einer szenetypischen Zahlenfolge auf dem Papier gewesen. Die Botschaft habe er "einfach in den Papierkorb geworfen, zum Altpapier, da gehört sie hin", so Strobl. "Es gibt auch immer mal wieder Aktivitäten und Zuschriften von verwirrten Personen. Wenn Sie die auch dazunehmen, ist das ein wöchentliches Phänomen."

Die Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz, Beate Bube, betonte, das sogenannte Outing von politischen Gegnern sei "in jeder Form und in jedem Extremismusbereich ein Thema". Dazu zählt, wie im Fall Lübcke, Privatadressen im Internet zu veröffentlichen.

Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat seit seinem Amtsantritt im November mehrfach betont, er sehe erhebliche Risiken im rechten Spektrum. Seine Behörde beschreibt die Szene in einer Analyse, aus der die "Welt" zitierte, als zersplittert: Als maßgebliche Akteure träten mittlerweile "vor allem wenig komplex organisierte Kleingruppen und Einzelpersonen in Erscheinung" treten." Klassische und größere rechtsextreme Organisationen verlören an Einfluss. Damit sei die Überwachung "deutlich arbeits- und personalintensiver geworden".

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke) hat selbst Drohungen von Rechtsextremisten erhalten. Sie sagt: "Rechte Morde sind nicht zu trennen von rechter Hetze auf der Straße, im Internet oder in den Parlamenten." Deshalb müsse jetzt "Schluss sein mit Verständnis, Dialog und Homestories für die geistigen und tatsächlichen Brandstifter".

Auch Armin Schuster (CDU), Chef des Gremiums zur Geheimdienstkontrolle, sieht einen Zusammenhang zwischen rechtsextremer Gewalt "und einem beunruhigenden Klima, das in Deutschland entstanden ist - auch durch die Art und Weise, wie Diskussionen in den Parlamenten und in sozialen Medien geführt werden". Begriffe wie "Kopftuchmädchen", "Messermänner" oder "Vogelschiss der Geschichte" blieben nicht ohne Folgen, so Schuster. Aufgrund der neuen "besorgniserregenden Dynamik im rechten Bereich" müsse der Umbau beim Verfassungsschutz, der nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde begann, weitergehen.

Bei den Polizeigewerkschaften sieht man das ähnlich. "Die rechte Szene ist gewalttätiger als früher und besser vernetzt", sagt der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. Generell erlebe der Staat einen Autoritätsverlust, was auch Polizeibeamte zu spüren bekämen - nicht nur im Umgang mit Rechtsextremisten.

Der Staatsschutz, der sich mit politisch motivierter Kriminalität befasst, müsse verstärkt werden, fordert Wendt. "Wir könnten viel mehr, wenn wir da besser aufgestellt wären". Zwar sei der Bereich im Kampf gegen den Islamismus ausgebaut worden, sagt auch GdP-Chef Oliver Malchow. "Dennoch stemmen wir das weitgehend aus der Substanz." Statt kurzfristiger Aufstockungen brauche es eine dauerhafte Stärkung.