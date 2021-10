Offenburg. (dpa) Die Verurteilung des als "Waldläufer von Oppenau" bekannt gewordenen Yves R. zu drei Jahren Haft unter anderem wegen Geiselnahme ist rechtskräftig. Die Revision der Verteidigung wurde als unbegründet verworfen, wie der Bundesgerichtshof und das Offenburger Landgericht am Dienstag mitteilten. Fraglich war aus Sicht der Anwälte vor allem, ob die wenigen Momente, in denen die Polizeibeamten von dem Mann mit der Waffe bedroht worden waren, als Geiselnahme gewertet werden können. Das höchste deutsche Gericht in Zivil- und Strafsachen bestätigte hier die Auffassung des Landgerichts.

Yves R. hatte im Juli 2020 bei der Kontrolle einer von ihm illegal bewohnten Waldhütte im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet und war mit deren Dienstwaffen in den Wald geflohen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm. Erst fünf Tage später gelang die Festnahme in einem Gebüsch nahe Oppenau. Mitte Februar war der damals 32-Jährige wegen Geiselnahme, Waffendelikten sowie wegen gefährlicher Körperverletzung und weiteren Delikten verurteilt worden.

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 12.21 Uhr

Verteidiger des "Waldläufers" legen Revision ein

Offenburg. (dpa) Nach dem Urteil gegen den "Waldläufer von Oppenau" zu drei Jahren Haft wegen Geiselnahme haben seine Verteidiger Revision eingelegt. Das bestätigte die Kanzlei von Anwältin Melanie Mast am Donnerstag. Über die strafrechtliche Entscheidung des Offenburger Schöffengerichts muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Eventuell könnte es dann erneut zu einer Hauptverhandlung kommen. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über die Revision berichtet.

Sie halte das Urteil "einfach rechtlich für falsch", hatte Mast bereits nach dem Ende des Prozesses in Offenburg gesagt. Es habe keine Geiselnahme vorgelegen. Das Urteil werfe rechtliche Fragen auf, die der Bundesgerichtshof klären müsse.

Der heute 32 Jahre alte Angeklagte Yves R. hatte im Juli 2020 bei der Kontrolle einer von ihm illegal bewohnten Waldhütte im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet und war mit deren Dienstwaffen in den Wald geflohen. Erst fünf Tage später gelang die Festnahme in einem Gebüsch nahe Oppenau. Fraglich ist aus Sicht der Anwälte vor allem, ob die wenigen Momente, in denen die Polizeibeamten von dem Mann mit der Waffe bedroht worden waren, als Geiselnahme gewertet werden können.

Update: Donnerstag, 25. Februar 2021, 10.43 Uhr

"Schwarzwaldrambo" zu drei Jahren Haft verurteilt (Update)

Offenburg. (dpa) Im Prozess um seine spektakuläre Flucht mit gestohlenen Polizeiwaffen im Schwarzwald ist der "Waldläufer von Oppenau" zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Yves R. habe sich unter anderem der Geiselnahme schuldig gemacht, urteilte das Landgericht Offenburg am Freitag.

Der heute 32 Jahre alte Angeklagte hatte im Juli 2020 bei der Kontrolle einer von ihm illegal bewohnten Waldhütte im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet und war mit deren Dienstwaffen in den Wald geflohen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm. Erst fünf Tage später gelang die Festnahme in einem Gebüsch nahe Oppenau. Der mehrfach vorbestrafte R. verletzte dabei einen SEK-Beamten mit einem Beil am Fuß.

Die Verteidigung hatte lediglich eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren für R. gefordert. Sie sah den Tatvorwurf der Geiselnahme als nicht erfüllt an. Ein Gutachter hatte dem Beschuldigten in dem Verfahren eine kombinierte Persönlichkeitsstörung attestiert, sah ihn aber nur zum Teil als vermindert schuldfähig an.

R. hatte in dem Verfahren ein Geständnis abgelegt. Er habe in einer unüberlegten Aktion die Polizisten entwaffnet, weil er befürchtet habe, verhaftet zu werden und erneut ins Gefängnis zu kommen. Nie habe er jedoch jemanden mit den gestohlenen Waffen verletzen wollen.

Am Ende seiner Flucht habe er sich absichtlich einem Postboten gezeigt und so die Polizei auf seine Fährte gelockt. Aufgeben sei für ihn jedoch keine Option gewesen, er habe überwältigt werden wollen. Vor der Kontrolle der Hütte habe er schon länger im Wald gelebt. Dort habe er sich auf eine Wanderung quer durch Deutschland vorbereiten wollen.

Update: Freitag, 19. Februar 2021, 15.03 Uhr

"Waldläufer von Oppenau" teils vermindert schuldfähig

Offenburg. (dpa) Hunderte Polizisten durchkämmen den Schwarzwald, Hubschrauber kreisen, Hundestaffeln sind unterwegs: Wer die Bilder des massiven Einsatzes gegen den "Waldläufer von Oppenau" noch im Kopf hat, der mag über das Strafmaß etwas erstaunt sein, das nun in seinem Fall im Raum steht. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Yves R. vor dem Landgericht Offenburg am Dienstag drei Jahre und neun Monate Haft gefordert - wegen Geiselnahme im minderschweren Fall und anderer Delikte. Entscheidend bei der Bewertung des Falls sei nicht die medienwirksame Fahndung gewesen, sagte Staatsanwältin Raffaela Sinz. "Entscheidend ist, was sich tatsächlich zugetragen hat."

Und darüber herrschte vor Gericht weitgehend Einigkeit, weil R. ein Geständnis abgelegt hat, das sich in den großen Linien mit den Zeugenaussagen deckt. Am Freitag soll das Urteil gegen den 32-Jährigen fallen. Neben Geiselnahme werden ihm auch tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte und Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Rückblick: Am 12. Juli 2020 kontrollieren vier Polizisten eine Gartenhütte an einem waldigen Steilhang oberhalb des Schwarzwald-Städtchens Oppenau. Der Besitzer des Häuschens hatte dort den schlafenden R. gesehen - und diverse Waffen. Die Durchsuchung gerät außer Kontrolle: R. richtet eine Schreckschusswaffe, die aussieht wie eine echte Pistole, auf einen der Beamten und erreicht so, dass alle Polizisten ihre Waffen ablegen und sich entfernen. R. selbst flieht mit den Pistolen in den Wald. Erst fünf Tage später wird er in einem Gebüsch nahe Oppenau gestellt, wobei er einen SEK-Beamten mit einem Beil am Fuß verletzt.

Es sei eine eher untypische Geiselnahme gewesen, sagte Staatsanwältin Sinz zur Erklärung, warum es sich aus ihrer Sicht um einen minderschweren Fall handele. Für den Angeklagten spreche zudem, dass er früh ein Geständnis abgelegt und sich im Verfahren entschuldigt habe. Während der Kontrolle in der Hütte habe sich der vorbestrafte R. absolut überfordert gefühlt, er habe eine erneute Haft gefürchtet. Statt planvoll habe er in einer Kurzschlussreaktion gehandelt. Gegen ihn sprächen aber unter anderem die vielen Vorstrafen.

Gar keine Geiselnahme sieht die Verteidigung von Yves R. Der Tatbestand sei nicht erfüllt, sagte Verteidigerin Melanie Mast. R. habe nie vorgehabt, sich der Beamten zu ermächtigen. "Was sollte er auch mit den Beamten im Wald?" Ihr Mandant sei "unverhofft in die Situation geschlittert". Mast und ihr Co-Verteidiger Yorck Fratzky plädierten für eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung. Die Prognose für R. sei günstig, auch weil er während seiner U-Haft über Briefe eine neue Lebensgefährtin gefunden habe.

Ein Gutachter hatte dem Beschuldigten am Dienstag zuvor eine zumindest teilweise verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Yves R. leide an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, sagte der Psychiater Dr. Stephan Bork. Für die Festnahmesituation, als R. einen Beamten mit einem Beil verletzte, stellte der Gutachter eine verminderte Schuldfähigkeit fest, nicht jedoch für die vorangegangene Entwaffnung der Polizisten.

Vor seiner Festnahme habe sich der hungrige, durstige und übernächtigte Mann in einer affektiven Ausnahmesituation befunden - und in einer für ihn ausweglosen Pattsituation. Sein Verständnis von Ehre habe es ihm unmöglich gemacht aufzugeben. Sein Lebenswille sei jedoch so stark gewesen, dass er keine der gestohlenen Waffen habe ziehen wollen. Dann habe ihn ein Taser getroffen, woraufhin er mit einem Beil in Richtung des Schmerzreizes geschlagen und den SEK-Beamten getroffen habe. Keine affektive Ausnahmesituation habe jedoch für R. geherrscht, als er in der Hütte von den Polizisten kontrolliert worden sei.

Update: Dienstag, 16. Februar 2021, 17.30 Uhr

"Schwarzwaldrambo" legt Geständnis ab

Offenburg. (dpa) Im Prozess um seine spektakuläre Flucht mit gestohlenen Polizeiwaffen im Schwarzwald hat der als "Waldläufer von Oppenau" bekannt gewordene Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Er habe vier Polizisten entwaffnet und sei dann mit deren Waffen geflohen, heißt es in einem Statement, das der 32 Jahre alte Yves R. am Freitag zum Prozessauftakt vor dem Offenburger Landgericht von seinen Anwälten verlesen ließ. Er habe aber nie vorgehabt, damit jemanden zu verletzen. Ihn habe die Angst getrieben, verhaftet zu werden: "Ich bin ein freiheitsliebender Mensch", ließ der Angeklagte erklären.

R. ist unter anderem wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Ihm drohen allein wegen Geiselnahme bis zu 15 Jahre Haft. Im Sommer 2020 hatte seine Flucht Polizei und Öffentlichkeit tagelang in Atem gehalten. Laut Anklage hatte der damals 31-Jährige am 12. Juli bei der Kontrolle einer von ihm illegal genutzten Gartenhütte im Schwarzwaldstädtchen Oppenau vier Polizisten entwaffnet. Dem mehrfach vorbestraften R. gelang die Flucht in den Schwarzwald. Ein Großaufgebot der Polizei durchkämmte die Umgebung mit Hubschraubern, Spürhunden und Spezialkräften. Erst fünf Tage nach seinem Entkommen wurde R. unweit von Oppenau festgenommen.

R. beschrieb sich über seine Anwälte als "Outdoorfreak". Er habe sich in einer Lebenskrise befunden und beschlossen, eine Wanderung durch Deutschland zu machen. Eine Art Probelauf habe er im Oppenauer Wald gemacht: Zunächst habe er sein Lager unter freiem Himmel aufgeschlagen, anschließend in der Gartenhütte, wo er einige Male übernachtet habe, bevor er von der Polizei kontrolliert worden sei.

Bei der Kontrolle sei die Situation eskaliert, auch weil einer der vier Beamten herablassend und provozierend aufgetreten sei. "Der Tonfall war meines Erachtens völlig unangemessen", ließ R. verkünden. Als dieser Beamte ihn habe abtasten wollen, habe er den Eindruck gewonnen, dass er verhaftet werden sollte. Daraufhin habe er "reflexartig" seine Schreckschusswaffe gezogen und diese auf den Beamten gerichtet. Dass alle vier Beamten daraufhin ihre Waffen abgaben und sich entfernten, habe ihn selbst überrascht, gab R. an.

Yves R. wird von Justizbeamten in den Verhandlungssaal geführt. Er soll vier Polizisten entwaffnet haben. Foto: dpa

Mit den Waffen und etwas Ausrüstung habe er die Flucht ergriffen - aus Angst, dass die Polizisten zurückkommen und auf ihn schießen könnten. "Während der Flucht gab es keinen richtigen Plan", verlasen seine Anwälte. Von der Dimension der Suchaktion habe R. nicht alles mitbekommen. Nach einiger Zeit sei er hungrig und dehydriert gewesen. Schließlich habe er sich nahe Oppenau einem Postboten gezeigt. Es sei ihm klar gewesen, dass dieser die Polizei verständigen werde. "Ich wollte einfach nur, dass es aufhört."

SEK-Beamte umstellten R. schließlich in einem Gebüsch an einem Steilhang, wie auch auf einem Video von der Festnahme zu sehen ist, das vor Gericht gezeigt wurde. Aufgeben sei für ihn nicht infrage gekommen, ließ R. seine Anwälte vorlesen. Er habe gehofft, erschossen zu werden, weil er nicht ins Gefängnis habe gehen wollen.

Auf den Filmaufnahmen ist zu sehen, dass daraufhin mit einem Taser auf R. geschossen wurde. R. griff nach einem Beil und schlug um sich, wobei er einen Beamten am Fuß traf. Dann wurde R. überwältigt und aus dem Gebüsch gezogen. Dass er den SEK-Beamten verletzt habe, tue ihm leid, ließ R. verlesen. Der Beamte ist nach Aussage eines als Zeuge geladenen Polizisten immer noch dienstunfähig. Ein Urteil in dem Verfahren könnte am 19. Februar fallen.