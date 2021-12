A6 bei Neckarsulm. (RNZ/jubu) Hohen Schaden hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstagmorgen an der A6-Brücke bei Neckarsulm verursacht. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben wollte der Mann mit seinem Kipplaster Erde an der nahen Autobahn-Baustelle abladen.

"Beim wegfahren vergaß er, seinen Kipper wieder einzufahren und krachte gegen die Autobahnbrücke", erklärt Annika Grundbrecher von der Heilbronner Polizei die Situation. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Kipp-Pritsche vom Lkw ab und blieb kopfüber auf der Fahrbahn liegen, ausgelaufenes Hydrauliköl verschmutzte die Fahrbahn zusätzlich. "Das war wirklich Glück, dass zum Unfallzeitpunkt keine Arbeiter auf der Brücke standen", meint Bergungsleiter Jörg Oschinsky angesichts des enormen Schadens.

Der Laster riss einen Arbeitssteg aus Holz ab und beschädigte die Brücke. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf über 200.000 Euro. Die B27 an der Autobahnunterführung musste bis in die Nachmittagsstunden für die aufwendigen Bergungsarbeiten mehrfach voll gesperrt werden. Nun wird die Statik der Brücke geprüft werden um anschließende Reparaturen durchzuführen.

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 10.56 Uhr