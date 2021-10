Neckarsulm. (RNZ) Sauna und Erlebnisbad des "Aquatoll" in Neckarsulm sind beziehungsweise werden wieder eingeschränkt geöffnet. Das Sportbad ist bekanntlich bereits am 21. Juni wieder nutzbar. Am 2. Oktober folgte nun die Saunalandschaft; das Erlebnisbad öffnet zum 30. Oktober. Der Gemeinderat beschloss die Öffnung in seiner jüngsten Sitzung und folgte damit einer entsprechenden Empfehlung des Verwaltungsausschusses.

Aufgrund der Personalsituation gelten sowohl im Saunabereich als auch im Erlebnisbad allerdings eingeschränkte Öffnungszeiten. Um die dadurch verursachten Mindereinnahmen auszugleichen, beschlossen die Stadträte, die Eintrittspreise für die Sauna und das Erlebnisbad im Zuge der Öffnung anzupassen.

"Die Corona-Krise stellt alle öffentlichen Bäder vor eine nicht einfache Situation", erklärte Oberbürgermeister Steffen Hertwig. Beim "Aquatoll" komme noch der Sanierungsbedarf erschwerend hinzu. Der Gemeinderat wird voraussichtlich Anfang 2022 abschließend über die Zukunft des Bades entscheiden.

Laut aktueller Corona-Verordnung sind die Zahl der Besucher sowie die zulässige Zahl der Badegäste im Becken nicht mehr begrenzt. Der städtische Eigenbetrieb muss jedoch gewährleisten, dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter jederzeit eingehalten werden kann. Tickets können sowohl online als auch vor Ort an der Kasse gelöst werden. Auf www.aquatoll.de soll künftig eine "Schwimmbad-Ampel" anzeigen, wie stark das Erlebnisbad ausgelastet ist.

Für den Saunabesuch werden ausschließlich Vier-Stunden-Tickets angeboten. Auch die Öffnungszeiten im Erlebnisbad sind eingeschränkt. Nur in den Herbstferien vom 30. Oktober bis 7. November hat das Erlebnisbad täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Die neue Preisstruktur, die vom Verwaltungsausschuss angeregt wurde, ist stärker auf Familien und Kinder ausgerichtet. Für Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahren wurde ein eigener Tarif eingeführt. Für diese Zielgruppe kostet der vierstündige Aufenthalt im "Aquatoll" neun Euro. Für Kleinkinder bis vier Jahre ist der Eintritt frei. Kinder und Jugendliche zählten bislang zum Tarif "Ermäßigter Eintritt". In dieser Tarifgruppe steigt der Eintrittspreis montags bis freitags um 2,10 Euro auf elf Euro für vier Stunden. Der Ermäßigten-Tarif gilt künftig für Kinder und Jugendliche ab 17 Jahren, Senioren, Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte. Der reguläre Vier-Stunden-Tarif für Erwachsene wird um 1,50 auf 13 Euro angehoben. Auch der Preis der Familienkarte wird teurer, dafür gibt es nun auch eine Familienkarte für Alleinerziehende.

Die erhöhten Eintrittspreise sollen die Mehrkosten ausgleichen, die durch die Wiederaufnahme des Bade- und Saunabetriebs bei verringerten Öffnungszeiten, aber gleichbleibenden Ausgaben entstehen. Um die Kapazitäten zu steuern, wird an Wochenenden und an den Feiertagen ein Zuschlag erhoben. Offene Personalstellen, die im Zuge der natürlichen Fluktuation entstanden sind, konnten in der Corona-Krise nicht wiederbesetzt werden, weil planbare Öffnungsperspektiven fehlten. Sollte sich die Personalsituation wieder dauerhaft positiv verändern, kann der Eigenbetrieb flexibel reagieren und die Öffnungszeiten wieder ausweiten.

Info: Am Dienstag, 19. Oktober, haben die Sauna und das Sportbad wegen Wartungsarbeiten ganztägig geschlossen.