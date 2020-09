Von Brigitte Fritz-Kador

Der heftige "Shitstorm", wie auch weitere kritische Reaktionen auf das Eröffnungsfest der "Weindorf-Auslese" mit 112 handverlesenen Gästen vor dem neuen Parkhotel – aus heutiger Sicht war das fast vorhersehbar. Genau dies mag vor allem Oberbürgermeister Harry Mergel, auch in seiner Position als Aufsichtsratsvorsitzender der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), die als städtische Tochter auch das Weindorf ausrichtet, bewogen haben, das "Weinleseauftaktfest am Wartberg" kurzfristig abzusagen.

Die Vorbereitungen dafür – samt Hygienekonzept – waren alle schon getroffen. Das Risiko einer Veranstaltung, beziehungsweise die Erkenntnis des OB, "dass auch bei Einhaltung aller Regeln Bilder entstehen können, die den Eindruck erwecken, als habe man sich über sie hinweggesetzt", werde man künftig bei allen Veranstaltungen beherzigen. Und: "Wir haben den Abend nach der geäußerten Kritik und Empörung überdacht und werden künftig noch sorgfältiger abwägen."

Mergel zeigt sich nachdenklich und betroffen. Auch ihn hätten die Reaktionen "noch einmal sensibler" gemacht, "was die Wirkung unseres Tuns nach außen betrifft". Er will nun noch sensiblere Maßstäbe setzen und fordern, hat dies unter anderem auch in einem Mitarbeiterbrief angekündigt. Es sei ihm außerordentlich wichtig, dass Stadtverwaltung, Kulturinstitute und städtische Töchter bei allen zukünftigen Veranstaltungen noch genauer darauf achten, mögliche Missdeutungen zu vermeiden."

Das konkrete Ergebnis dieser Abwägung ist nun also die Absage des so beliebten Festes in den Weinbergen am Wartberg. Das werden viele Heilbronner bedauern. Diese Veranstaltung war, was das Weindorf schon lange nicht mehr gewesen ist, obwohl es sich früher auch mal so nannte: gemütlich. Der Lese-Auftakt war es, auch weil er etwa fürs Gemüt bot, mit dem Glockenläuten und dem Gottesdienst als Auftakt, mit Chorgesang, Reden und pfiffigen Kabarett-Einlagen der Wengerterfrauen, die auch ganz "hausgemacht" für Verköstigung sorgten und gratis dazu, bei schönem Wetter, ein imponierender Blick, weit über Heilbronn hinaus. Ganz darauf verzichten muss man nicht: Der in diesem Jahr eingeführte "Weinausschank am Wartberg" an den Wochenenden findet weiterhin statt.

Ob das nächste Opfer dieser neuen Strategie das traditionelle Hasenmahl im Januar sein wird – das erste fand 1493 statt –, das ist noch offen. Man denkt aber offenbar auch hier über andere Formen nach, denn ein stets bis auf den letzten Stuhl besetzten Ratskeller ist derzeit schwer vorstellbar. Mergel will sich dazu jetzt "intensiv Gedanken machen", denn: "In dieser für uns alle neuen Zeit der Corona-Pandemie gibt es keine Patentrezepte, auch wir lernen aus Erfahrungen jeden Tag dazu."

Die zeitlich naheliegende Frage aber ist: Was wird aus dem Weihnachtsmarkt? Hierzu ist von der HMG zu hören, dass man ihn nicht ausfallen lassen, sondern auf ein dezentrales Konzept setzen möchte, so wie schon bei der "Weindorf-Auslese".

Tatsächlich gibt es ja neben dem Marktplatz noch andere stimmungsvolle Lokationen, neben dem Marktplatz etwa den Deutschhof oder den Platz am Bollwerksturm, in jedem Fall aber in der Innenstadt, denn die braucht Leben so wie die Marktbeschicker und Schausteller Unterstützung brauchen.