Nach dem schweren Unwetter dauern die Aufräumarbeiten in Neckarsulm weiter an. Besonders hart getroffen wurde der "Circus Carl Althoff". Hier zerfetzte der Sturm zwei Zelte und beschädigte das Inventar. Foto: Armin Guzy

Von Falk-Stéphane Dezort

Neckarsulm. "Die Leute kommen vorbei und spenden uns Heu, Stroh, Futter und Lebensmittel", sagt Joanna Weisheit. Nach dem schweren Unwetter, das am Freitagabend über Neckarsulm und die Region gezogen ist, stehen sie und ihre 14 Kollegen des traditionsreichen "Circus Carl Althoff", der auf einem Feld zwischen Erlenbach und Neckarsulm gastierte, vor dem Ruin. Eine regelrechte Welle der Hilfsbereitschaft gebe der Zirkustruppe aber neuen Mut.

Haupt- und Tierzelt des Zirkus wurden zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. "Es wird eher noch mehr", konstatiert Weisheit am Dienstag. "Das Zelt ist auf das Inventar geknallt." Momentan räume man das Innere leer und schaue, was noch zu retten sei. Stühle sind zerstört, Requisiten krumm und aus der Lichtanlage, Tonanlage und Musikbox komme Wasser. "Wir haben uns noch nicht getraut, sie zu testen."

Auch vier Tage nach der Tragödie können Weisheit und die Zirkustruppe das Geschehene kaum fassen. Viele Fragen wie "wie schaffen wir das?", "wie geht es weiter?" und "warum passiert das uns?" schwirren durch die Köpfe der Betroffenen. "Wir alle schlafen seit Freitag nicht mehr so viel", sagt Weisheit. Vor allem aber seien die Gedanken bei Phönix, dem zweijährigen Hengst, der aufgrund seiner Verletzungen von einer Veterinärin aus Bad Rappenau nur noch eingeschläfert werden konnte. "Das ist ganz schwer zu verarbeiten", sagt die Artistin.

Als wären die Ereignisse am Wochenende nicht bereits schlimm genug gewesen, kam für Weisheit und Co. am Montag eine weitere Hiobsbotschaft hinzu. Nachdem für die zerstörten Zelte kein Versicherungsschutz besteht und man hier bereits auf den Kosten sitzen bleibe, hatte man sich erhofft, zumindest beim Schaden am Wohnwagen, für den eine Police besteht, Unterstützung von der Versicherung zu erfahren. "Die Versicherung stellt sich quer", ist Weisheit wütend. "Obwohl wir auf Sturm versichert sind." Doch man habe ihr gegenüber nur mit höherer Gewalt argumentiert. "Es kommt einem vor, dass es jeden Tag schlimmer wird. Das geht durch Mark und Bein."

Hintergrund Spendenkonto Der traditionsreiche "Circus Carl Althoff" bangt nach dem Unwetter am zurückliegenden Wochenende um seine Existenz. Daher bittet der Familienbetrieb um Spenden. Gespendet werden kann auf das Postbank-Konto von Joanna Weisheit, Sprecherin des Zirkus, unter IBAN: DE 90.5001.0060.0429 9496 06. Die Gemeinde Erlenbach und die Stadt Neckarsulm haben bereits [+] Lesen Sie mehr Spendenkonto Der traditionsreiche "Circus Carl Althoff" bangt nach dem Unwetter am zurückliegenden Wochenende um seine Existenz. Daher bittet der Familienbetrieb um Spenden. Gespendet werden kann auf das Postbank-Konto von Joanna Weisheit, Sprecherin des Zirkus, unter IBAN: DE 90.5001.0060.0429 9496 06. Die Gemeinde Erlenbach und die Stadt Neckarsulm haben bereits "unbürokratisch" Spenden in Höhe von 2000 beziehungsweise 3000 Euro zugesagt. (rnz)

Nun wolle der Zirkus mit einem Rechtsanwalt dagegen vorgehen. "Der Ausgang ist ungewiss. Im schlimmsten Fall kommt das auch noch hinzu", sagt Weisheit. Momentan habe man eine Plane über den Wohnwagen gespannt, um ihn provisorisch vor weiteren Schäden zu schützen und darin auch schlafen zu können.

Hilfsbereite, die dem Zirkus unter die Arme greifen wollen, können dies mit einer Geldspende (siehe Kasten). Darüber hinaus werden Helfer gesucht, die in der Metallverarbeitung tätig sind. Manche Stangen und Klappen sind nur verbogen und könnten auf diesem Weg repariert werden. Helfer können sich unter Telefon 0163 / 4626839 bei Joanna Weisheit melden.

Doch nicht nur beim Zirkus, sondern auch im gesamten Stadtgebiet laufen nach dem Unwetter noch Aufräumarbeiten. Der starke Wind deckte auch Dächer in Teilen ab. Die Freiwillige Feuerwehr Neckarsulm rückte bis Samstagabend zu insgesamt 116 Einsätzen aus. Unterstützt wurde sie dabei am Samstag von den Wehren aus Heilbronn und Bad Friedrichshall.

Der Städtische Bauhof ist weiter im Einsatz, um die Schäden im öffentlichen Raum zu beseitigen. Die Friedhöfe Steinachstraße, Obereisesheim und Dahenfeld sind teilweise noch gesperrt, ebenso die Sportplätze in Obereisesheim, Dahenfeld und Amorbach sowie der Rossmarkt. Aktuell gehen auch noch weitere Schadensmeldungen ein. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch die ganze Woche andauern. Die Sperrungen werden nach und nach aufgehoben.

Massiv beschädigt wurde die Obereisesheimer Eberwinhalle. Der Wind hob das Dach an und deckte Teile davon ab. Zwei von vier Pfeilern, die das Hallendach tragen, sind aus ihrer Verankerung gefallen. Das Technische Hilfswerk Heilbronn sicherte das Gebäude noch in der Nacht auf Samstag. Die Halle muss nun statisch und bautechnisch untersucht werden, bevor weitere Maßnahmen in Angriff genommen werden können.

Die Halle kann nicht genutzt werden und ist bis auf Weiteres gesperrt. Wegen möglicher Trainingskooperationen nimmt die Stadtverwaltung mit anderen Sportvereinen Kontakt auf. Auch Ersatz-Sportflächen in Nachbarkommunen wurden angefragt.

Oberbürgermeister Steffen Hertwig lobte die Arbeit aller Einsatzkräfte: "Ich danke allen am Einsatz beteiligten Feuerwehren aus Neckarsulm, Heilbronn und Bad Friedrichshall sowie dem Technischen Hilfswerk und dem Team des Städtischen Bauhofs für die schnelle und professionelle Hilfe."