Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. (jsz) Der international beachtete Mord an der Freiburger Studentin Maria Ladenburger hat Folgen im Europarecht: Das EU-Parlament hat vier Reformvorschläge aus Baden-Württemberg beschlossen, die die grenzüberschreitende Information über straffällig gewordene Zuwanderer erleichtern sollen.

Der Flüchtling, der die 19-Jährige 2016 an der Dreisam ermordete, war bereits in Griechenland wegen einer versuchten Tötung verurteilt, doch die Ermittler erfuhren das zunächst nicht. "Das schreckliche Tötungsdelikt in Freiburg hat uns vor Augen geführt, dass es kein Abfragesystem für Vorstrafen von Nicht-EU-Bürgern, die aus anderen EU-Staaten zu uns kommen, gibt", sagte Landes-Justizminister Guido Wolf (CDU) am Mittwoch unserer Stuttgarter Redaktion.

"Dies wird nun eingeführt, ergänzt um den aus meiner Sicht wichtigen Aspekt der Aufnahme von Fingerabdruckdaten." Nur so lasse sich sicherstellen, dass eine einmal identifizierte Person nicht unter weiteren Identitäten in Erscheinung trete.

Hintergrund Marias Eltern als "Bürger des Jahres" ausgezeichnet Die Eltern der getöteten Freiburger Studentin Maria, Friederike und Clemens Ladenburger, haben den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen erhalten. Das Ehepaar nahm die Auszeichnung am Mittwoch in Berlin entgegen. Die Jury des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) würdigte die Entscheidung des Paars, eine [+] Lesen Sie mehr Marias Eltern als "Bürger des Jahres" ausgezeichnet Die Eltern der getöteten Freiburger Studentin Maria, Friederike und Clemens Ladenburger, haben den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen erhalten. Das Ehepaar nahm die Auszeichnung am Mittwoch in Berlin entgegen. Die Jury des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) würdigte die Entscheidung des Paars, eine Stiftung zu gründen und so ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Die Maria-Ladenburger-Stiftung unterstützt in Freiburg Studierende mit Behinderung, bei plötzlichen Erkrankungen oder in schwierigen Lebenssituationen. Sie fördert außerdem Projekte der Entwicklungshilfe, etwa durch Praktika im Medizinstudium. Maria Ladenburger war selbst Medizinstudentin. "Was Ihnen passiert ist, ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann", sagte BDZV-Präsident Mathias Döpfner. "Und es wäre nur zu verständlich, auf dieses Erlebnis mit Hass, Wut, Verzweiflung, Aggression, Anklage zu reagieren. Sie haben das Gegenteil getan." Elke Büdenbender, die deutsche Unicef-Schirmherrin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sagte in ihrer Laudatio, Populisten übertönten allzu oft die leiseren Stimmen der Besonnenen. Die Auszeichnung werde in diesem Jahr an zwei dieser leiseren Stimmen verliehen. "Es sind Menschen wie Friederike und Clemens Ladenburger, die durch gelebte Nächstenliebe, die uns eigentlich alle leiten sollte, unsere Gesellschaft zu einer besseren machen, zu einer solidarischen und sozialen Gesellschaft." Clemens Ladenburger erinnerte daran, dass der Mord an seiner Tochter viele Menschen aufgewühlt habe. Ein Bündel an politischen Fragen sei dadurch in den Blickpunkt gerückt. "Man hat uns seit Dezember 2016 wiederholt gefragt, ob wir uns als Opfer nicht auch einmal öffentlich zu diesen Fragen äußern wollen", sagte Ladenburger. Stattdessen seien er und seine Frau zu der Überzeugung gekommen, dass ihr geeigneter Beitrag die Stiftung sei. "Ein kleines Zeichen sollte es dafür sein, dass wir als Marias Eltern nicht möchten, dass in unserer Gesellschaft Taten des Hasses oder Taten der kaltblütigen Verachtung wiederum mit Hass und Hetze gegenüber anderen beantwortet werden." Der BDZV würdigt seit 2010 jährlich Personen, die neben ihrer eigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaft leisten, als "Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres". Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. In der Jury sitzen die Chefredakteure der im BDZV organisierten Zeitungen.

Die Reformen betreffen das Europäische Strafregistersystem (ECRIS). Es soll nicht mehr nur Informationen zu verurteilten EU-Bürgern bereitstellen, sondern auch solche zu Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ("Third Country Nationals" / TCN). Dafür ist die separate Datenbank ECRIS-TCN geplant.

Über ECRIS können EU-Staaten sämtliche Verurteilungen eines EU-Bürgers bei dessen Herkunftsland abfragen, unabhängig davon, wo sie erfolgt sind. Zu Menschen aus Drittstaaten gibt es bislang keine zentrale Abfrage. Behörden und Gerichte müssen Auskunft zu Vorstrafen deshalb bei den in Frage kommenden EU-Staaten einzeln einholen. Wenn unklar ist, auf welchem Weg jemand eingereist ist, also bei allen 27. Unter anderem deshalb liegen bei Verfahren nicht immer vollständige Angaben vor. Das soll die neue Datenbank ändern.

Um die Identifizierung zu erleichtern, wird sie auch Fingerabdruckdaten enthalten - eine Forderung, die Baden-Württemberg im Tandem mit Rheinland-Pfalz initiiert hatte. Ausnahmen gibt es bei Kleinstkriminalität.

Auf Anregung aus dem Südwesten werden nicht nur Pseudonyme und Aliasnamen aufgenommen, sondern auch abweichende Schreibweisen und Geburtsdaten. Die Initiativen liefen über den Bundesrat und den zuständigen Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im EU-Parlament.

Auf Widerstand gestoßen war Wolf zunächst mit seinem vierten Anliegen: Er hatte darauf gedrungen, Daten zu EU-Bürgern, die zusätzlich eine Drittstaatsangehörigkeit haben, nicht nur in ECRIS zu registrieren, sondern auch in ECRIS-TCN. Im Parlament gab es Befürchtungen, dies könne eine Diskriminierung der Doppelstaatler darstellen. Wolf warnte aber davor, solche Vorstrafen nur unter der EU-Staatsangehörigkeit einzutragen. "Wird gegen die Person später in einem anderen Mitgliedstaat ein Strafverfahren geführt und verheimlicht sie dort ihre EU-Staatsangehörigkeit, wird nur in ECRIS-TCN eine Überprüfung erfolgen", schrieb er vergangenes Jahr den Mitgliedern des Ausschusses.

Nun ist das Parlament Wolfs Forderungen nachgekommen: Betroffene mit doppelter Staatsangehörigkeit landen auch in beiden Registern. Fingerabdrücke werden in diesen Fällen allerdings in ECRIS-TCN nur dann gespeichert, wenn das nationale Recht ihres Herkunftslands das auch für ECRIS vorsieht. Das soll eine Schlechterstellung gegenüber einfachen EU-Bürgern verhindern.