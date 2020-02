Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. 74 baden-württembergische Kommunen und sieben Landkreise wollen gemeinsam mit Landesvertretern schärfere Maßnahmen gegen Motorradlärm durchsetzen. "Kein Thema fällt so stark auf bei uns wie das Thema Motorradlärm", sagte der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Thomas Marwein (Grüne), am Donnerstag vor Journalisten. Die enormen Gesundheitsschäden könne jede Krankenkasse bestätigen.

Marwein hatte im vergangenen Juli gemeinsam mit der Sasbachwaldener Bürgermeisterin Sonja Schuchter zur Gründung der "Initiative Motorradlärm" eingeladen. Damals hatten sich zunächst 29 Mitglieder gefunden. Mit mehr als 80 Kommunen und Landkreisen repräsentiere der Zusammenschluss ein halbes Jahr später nicht nur ein Zehntel der Landesbewohner, so Marwein jetzt. Er sei auch der größte seiner Art in ganz Deutschland. Aus dem Norden des Landes sind Heidelberg, Nußloch, Bad Schönborn und Jagsthausen vertreten. Am Donnerstag wurde der Forderungskatalog präsentiert.

"Das ist ein deutlicher Weckruf für die politischen Entscheidungsträger beim Bund und der Europäischen Union", erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Marwein, Schuchter und Hermann betonten, dass ihr Engagement sich nicht generell gegen Motorradfahrer richte. Die Mehrheit fahre rücksichtsvoll und sei in den größtenteils touristisch aufgestellten Teilnehmerkommunen gerne gesehen. "Es geht wirklich nur um die Rowdys, und die muss man bremsen", sagte Schuchter.

Die Initiative will zunächst erreichen, dass Motorräder generell leiser werden. Das sei technisch längst möglich. Die Lärmschutzvorgaben der EU für neue Typgenehmigungen sind ihr zu lasch, auch Anforderungen an Zubehör wie Auspuffe müssten strenger geregelt werden. Sound-Design zum Zweck der Lärmsteigerung soll verboten werden. Hersteller und Händler sollen gezielt leisere Krafträder bewerben und verbreiten, Fahrzeuge mit Elektroantrieb dazu einen Beitrag leisten.

Kraftradfahrer sollen aber auch direkt aufgefordert werden, geräuscharm zu fahren. Rücksichtslosigkeit müsse deutliche Folgen haben. Deshalb verlangen die Initiatoren höhere Bußgelder bei vorsätzlich lautstarker Fahrweise oder bei Manipulation am Motorrad. "Ich persönlich sage, die müssen schlichtweg verzehnfacht werden", erklärte Marwein. Eine Strafe von 90 oder 135 Euro schrecke niemanden ab.

Gleichzeitig soll der Verkehr intensiver kontrolliert werden. "Das würde ich wirklich erwarten von meinem Kollegen Innenminister und von der Polizei", sagte Hermann an die Adresse seines Kabinettsgefährten Thomas Strobl (CDU) gerichtet. Es gebe genug Polizisten und Polizistinnen, um im Sommer häufiger Schwerpunktkontrollen zu unternehmen.

Die meisten Wünsche richten sich allerdings neben der EU und den Herstellern an den Bund. So sollen die Kontrollmöglichkeiten auch in rechtlicher und technischer Hinsicht erweitert werden. Da die Helmpflicht das Erkennen des Fahrers erschweren kann, verlangen die Initiatoren die Einführung einer Halterstrafe. Fahrtenbücher sollen verpflichtend werden.

Hermann räumte ein, dass der Maßnahmenplan an vielen Stellen das Bohren dicker Bretter erfordert. Er selbst will über die Verkehrsminister-Konferenz der Länder nicht zum ersten Mal einen Vorstoß unternehmen. Wenn alles glatt geht, plant das Land bis zur Sommerpause außerdem eine Bundesratsinitiative zur Änderung der Straßenverkehrsordnung. Der Zeitplan sei allerdings davon abhängig, wie schnell sich verlässliche Bündnispartner fänden.