Backnang/Region. (dpa/lsw/jubu) Das Tief "Mortimer" hat den Südwesten in der Nacht zu Montag ordentlich durchgepustet. Wegen eines umgestürzten Baums auf den Gleisen bei Backnang (Rems-Murr-Kreis) fuhren Züge am Montagmorgen zwischen Winnenden und Backnang nur eingeschränkt. Laut einem Sprecher der Bahn war ein Gleis am Morgen wieder frei, S-Bahnen der Linie S3 fuhren dennoch zunächst nur zwischen Stuttgart und Winnenden. Für Pendler wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Regionalzüge fuhren die Strecke am Morgen nur in eine Richtung - Bahnen nach Stuttgart fuhren über eine Umleitung. Wann auch das zweite Gleis wieder befahrbar sein wird, war zunächst unklar.

Der starke Wind hielt auch die Einsatzkräfte bei Karlsruhe und Pforzheim in Atem. Wie das Polizeipräsidium in Karlsruhe am Montagmorgen mitteilte, kam es zu insgesamt 42 Einsätzen - hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste, doch auch wegen umgekippter Toilettenhäuschen mussten die Kräfte ausrücken. Herabfallende Baumteile beschädigten laut Polizei fünf Fahrzeuge und richteten einen Schaden von rund 15.000 Euro an.

Auch die anderen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg berichteten von umgestürzten Bäumen, Bauzäunen und Verkehrsschildern. Die Region Heidelberg kam ersten Informationen zufolge glimpflich davon. Wetterdienste hatten bereits am Sonntag ausdrückliche Warnungen vor dem Tief "Mortimer" ausgegeben, wonach der Spitzenpunkt in der Nacht zu Montag erwartet wurde. Gegen 1 Uhr rückten die ersten Feuerwehren aus: Auf der Bundesstraße 45 zwischen Hoffenheim und Sinsheim war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hoffenheim beseitigte die Reste - auch auf der Landesstraße 592 zwischen Ittlingen und Sinsheim-Reihen. Die eingesetzten Floriansjünger aus Reihen konnten die Strecke schnell wieder freigeben.

Vielerorts lagen Äste und weggewehte Gegenstände auf der Fahrbahn. Auf der Autobahn 6 bei Heilbronn-Biberach etwa: Dort wehten Teile der Baustelleneinrichtung auf die Fahrbahn. Kräfte der Autobahnpolizei Weinsberg beseitigten die Hindernisse. Hinter der Einsatzstelle kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Verletzte gab es insgesamt nach Polizeiangaben vom Morgen jedoch keine.

Die Zeichen stehen noch nicht auf Entspannung. So dürften am Dienstag von Nordwesten her dichte Wolken aufziehen und vormittags für schauerartigen Regen sorgen. Das teilten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart mit. Außerdem drohen vereinzelt Gewitter nach kurzen sonnigen Abschnitten.

"Mortimer" hatte im Bundesgebiet für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Am Montagmorgen wurden auch im Südwesten einige Strecken gesperrt, nachdem der Sturm Zäune und Bäume umgeweht hatte. Größere Probleme habe es aber nicht gegeben, sagte eine Bahnsprecherin. Mehrere Polizeipräsidien berichteten von umgestürzten Bäumen, Bauzäunen und Verkehrsschildern in Baden-Württemberg.

Baden-Württemberg war das sonnenreichste Bundesland im September. Der Monatsbilanz des Deutschen Wetterdienstes zufolge verzeichnete der Südwesten 190 Sonnenstunden. Damit lag das Land 24 Stunden oberhalb des langjährigen Durchschnitts, der dem DWD zufolge bei 166 Sonnenstunden liegt. Allerdings regnete es zu wenig. So fiel statt dem Soll von 70 Liter Regen pro Quadratmeter laut Wetterdienst nur 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Temperatur lag mit durchschnittlich 14,1 Grad höher als das langjährige Mittel mit 13,3 Grad.

Laut dem DWD bewegen sich die Temperaturen am Dienstag zwischen 16 Grad und 23 Grad. Laut DWD dürfte ein schwacher bis mäßiger Südwestwind wehen, der in manchen Gebieten, etwa im Bergland, stürmische Böen oder sogar schwere Sturmböen mit sich bringt. Auf Schwarzwaldgipfeln sogar Sturmböen oder schwere Sturmböen.

Die Nacht zum Mittwoch dürfte demnach stark bewölkt sein. Gebietsweise fällt teils schauerartiger Regen. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad bis 9 Grad. Im Bergland und in Gewitternähe wehen stürmische Böen oder Sturmböen aus Südwest. Vor allem im Schwarzwaldgipfeln dürfte es nach DWD-Angaben wieder stürmisch werden.

