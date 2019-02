Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Das sind die unbestaubten Filter, so wie sie aus dem Labor kommen", sagt Messtechnikerin Heike Robakowski und präsentiert eine Art Teller mit Einsatz. "Und das sind die Filter von gestern." Blütenweiß hier, Rußgrau dort: Dazwischen liegen 24 Stunden nahe jener Kreuzung, die jahrelang Deutschlands dreckigste war. Wer Feinstaub für eine Phantom hält: Am Stuttgarter Neckartor lässt er sich Schwarz auf Weiß sehen. Die Stickstoffdioxid-Grenzwerte werden hier ohnehin regelmäßig gerissen.

In der bekanntesten Messstation Deutschlands sorgen Ventilatoren für einen gehobenen Lärmpegel. Verglichen mit dem aber, was von außen heranbrandet, wirkt der fensterlose Container der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) wie eine Schutzkapsel: 60.000 Autos pro Tag fahren im Schnitt vorbei. "Heute ist es etwas besser", findet LUBW-Chemiker Sebastian Scheinhardt. "Normalerweise hat man ja ein pelziges Gefühl auf der Zunge."

Hintergrund Bei luftdaten.info handelt es sich um ein Netzwerk von Feinstaubsensoren, die von Privatpersonen installiert und betrieben werden. Die Messwerte werden direkt in das Netzwerk eingespeist, sodass diese für jedermann über das Internet abrufbar sind. Das Netzwerk hat seinen Ursprung in Stuttgart, wo bekanntlich hohe Feinstaubwerte bestehen. Allerdings gibt es [+] Lesen Sie mehr Bei luftdaten.info handelt es sich um ein Netzwerk von Feinstaubsensoren, die von Privatpersonen installiert und betrieben werden. Die Messwerte werden direkt in das Netzwerk eingespeist, sodass diese für jedermann über das Internet abrufbar sind. Das Netzwerk hat seinen Ursprung in Stuttgart, wo bekanntlich hohe Feinstaubwerte bestehen. Allerdings gibt es längst nicht nur dort Sensoren, sondern in ganz Deutschland. Auch in der Region Heidelberg beteiligen sich Privatpersonen mit Messgeräten an ihren Häusern - so zum Beispiel in Neckargemünd, in Sandhausen, in Nußloch, im Leimener Stadtteil Gauangelloch und im Schönbrunner Ortsteil Haag. Auch in Heidelberg gibt es mehrere Sensoren. Unter der Adresse https://heidelberg.maps.luftdaten.info sind die Messergebnisse jeder Station der vergangenen sieben Tage abrufbar. Die Betreiber können noch länger zurück Daten ansehen. Die rund 60 Euro teuren Sensoren bestehen aus einem Rohr, der Messeinheit, einem Funküberträger sowie einem Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät. Alle zweieinhalb Minuten wird die Konzentration von Feinstaub über einige Sekunden lang gemessen, berichtet Manfred Watzlawek, der einen Sensor in Mauer betreibt. Die Stromkosten im Jahr würden etwa 2,50 Euro betragen. (cm)

An der Außenwand der Station hat jemand einen trotzigen Aufkleber hinterlassen: "Mein Diesel hat in Deutschland die AU bestanden." Doch seit Januar gilt in Stuttgart ein flächendeckendes Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit Euro 4 oder schlechter. Wenn die Situation sich bis zum Sommer nicht bessert, drohen Fahrverbote auch für Euro-5-Diesel. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Robakowski zum Pressetermin eine gelbe Warnweste trägt - das Kleidungsstück ist auch von Stuttgarter Pro-Diesel-Demonstranten zum Symbol des Bürgerprotests erkoren worden.

Eine Debatte, für die sich die LUBW nicht zuständig fühlt: "Ich habe den Auftrag, hier zu messen, und das machen wir auch", sagt Robakowski. "Die Ergebnisse werden aller Welt zur Verfügung gestellt. Was man dann damit macht, ist eine andere Frage." Eine wichtige allerdings.

Eine Ingenieurin hält in der Luftmessstelle "Stuttgart am Neckartor" einen frischen Feinstaubfilter (unten) und einen Feinstaubfilter (oben), der 24 Stunden im Einsatz war, in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow

200.000 Euro kostet die Station so, wie sie hier steht. Sie ist üppiger ausgestattet als andere Modelle: Zwei Staubsammler für die Feinstaubklassen PM10 und PM2,5 beschichten pro Tag einen Filter, nachts wird automatisch gewechselt. Weil die Analyse drei Wochen dauert und damit zu lang für die Öffentlichkeit, wird parallel mit Streulichtverfahren gemessen. Zur Sicherheit gibt es dieses System gleich zweimal. Beim Stickstoffdioxid (NO2) erfolgt die offizielle Variante kontinuierlich per Gasanalysator.

Ergänzend kommen im ganzen Stadtgebiet so genannte Passivsammler zum Einsatz, die klein und kostengünstig sind. An der Station Neckartor hängen sie auch: "Dieses einfache Verfahren muss geprüft werden", erklärt Robakowski. "und wir prüfen das hier gegenüber dem kontinuierlichen Verfahren." Die Station sammelt neben Wetterdaten auch Benzol- und Ammoniak-Proben, doch Robakowski ist vor allem die aufwendige Qualitätssicherung wichtig. "Das ist sehr viel Arbeit."

Messgerät für verschiedene Stickstoffe in der Luft: Das Gerät zeigt die Konzentration in der Einheit Parts per Million (ppm) an. Foto: Sebastian Gollnow

Die LUBW hat Sorgen, zwischen die Fronten zu geraten: Angesichts des drohenden Bürgerzorns wird politisch heftig gestritten. Die aktuellen Regierungsfraktionen sind sich bis heute nicht einig, ob es geholfen hätte, vor Gericht Zeit zu schinden

Nun ist guter Rat teuer. Rechts und links der B14 zeugen allerlei Vorrichtungen vom Versuch, die Werte zu drücken: Radarfallen und Fahrzeugzähler, Passivsammler und 17 mächtige "Feinstaubfresser", die in einem Pilotprojekt Luftreinigung testen. Nachts wird die Strecke intensiv geputzt; alle fünf Minuten surrt ein neuer Hybrid-Expressbus vorbei. Ein Versuch mit Mooswänden ist gescheitert, dafür sollen demnächst Wandfarben und Fahrbahnbelag NO2 binden. Der Bus erhält eine eigene Fahrspur.

In den vergangenen Jahren sind die Werte gesunken, beim Feinstaub wie auch beim NO2. Nur niedrig genug sind sie nicht. Kurz vor knapp wird deshalb um die Prüfstellen selbst gerungen. "Um die Raumtemperatur zu messen, stecke ich das Thermometer nicht in den Ofen", schimpfte Strobl vor zwei Wochen. "Aber auch nicht in den Kühlschrank", konterte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.

Tatsächlich gibt es natürlich Vorgaben. Rechtsgrundlage sind die EU-Richtlinie über Luftqualität und die 39. Bundesimmissionsschutz-Verordnung, die sie seit 2010 in nationales Recht umsetzt. Sie legt neben den Grenzwerten auch die Mindestanzahl der Messstationen und ihre Standortkriterien fest. "Das hier ist eine Spotmessstelle", erklärt LUBW-Sprecherin Tatjana Erkert. "Und die Spotmessstellen stehen am Ort mit der höchsten Belastung."

Es ist also gesetzlich nicht einfach, das Thermometer aus dem Ofen zu nehmen. "Der Messeinlass muss sich grundsätzlich in einer Höhe zwischen 1,5 Meter (Atemzone) und 4 Meter über Boden befinden", heißt es in den Richtlinien. Am Neckartor liegt er bei 3,20 Meter. Von verkehrsreichen Kreuzungen muss die Station mindestens 25 Meter entfernt stehen; am Neckartor sind es 40.

Allerdings braucht der Container Platz und einen Stromanschluss. "Man soll nicht mehr als zehn Meter vom Straßenrand messen", weiß Robakowski. "Da hat man halt bei uns in Deutschland oft die Wohnbebauung näher an der Straße." Die Feinstaub-Entnahmen erfolgen am Neckartor drei Meter vom Fahrbahnrand entfernt, diejenigen für NO2 mit einem Abstand von 4,2 Metern.

Auch von Gebäuden muss die Messstelle bestimmte Abstände einhalten, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Der Neckartor-Container wird ihnen gerecht, steht aber in einer Ecke. Laut LUBW war das nicht anders möglich - es ist eng an der B14. Und bis 2017 wiesen ergänzende Messungen wie vorgeschrieben "die Repräsentativität der Messstation für einen Straßenabschnitt von mindestens 100 Meter Straßenlänge" nach.

Doch 2018 wichen die Jahresmittel signifikant ab: An der Station selbst sank der Wert gegenüber dem Vorjahr um zwei Mikrogramm pro Kubikmeter. Entlang der Strecke ging die Belastung aber um sechs bis neun Mikrogramm zurück. Das Jahresmittel fürs Neckartor liegt damit nun in einer Spanne von 57 bis 71 Mikrogramm. Einerseits weit unter dem Spitzenwert von 120, der hier 2005 ermittelt wurde, andererseits klar jenseits des EU-Grenzwerts von 40 Mikrogramm. Die 50 Mikrogramm, die die Bundesregierung künftig erlauben will, sind aber womöglich in Sichtweite.

Die Koalition schöpft daraus frischen Mut: 38 neue Messstationen über alle Stadtgebiete hat die Regierung angekündigt; dann werde an 52 Stellen gemessen. "Damit wir repräsentativere Werte erhalten", wie Kretschmann erklärte. Er übernahm damit eine Sprachregelung seines Stellvertreters Thomas Strobl: "Warum geht das in München und nicht in Stuttgart?", hatte der CDU-Chef gepoltert, als bekannt wurde, dass München Fahrverbote nach der Aufstellung eigener Messstationen umgehen will. 20 zusätzliche Analysepunkte hatten dort 2018 deutlich bessere Werte ergeben, als Berechnungen des bayerischen Landesumweltamtes vermuten ließen. Ob die Münchner Methode juristisch Bestand hat ist so offen wie die Vergleichbarkeit mit Stuttgart. Doch das Kalkül im Südwesten ist klar: Wenn Spitzenwerte als nicht repräsentativ entlarvt werden, könnte man sie vielleicht aus der Gewichtung hinausnehmen.

Neue Messpunkte können allerdings auch zum Eigentor werden: An der Stuttgarter Pragstraße betrug das Jahresmittel zuletzt 70 Mikrogramm pro Kubikmeter und war damit den Topwerten vom Neckartor vergleichbar. Sollten neue Spots ähnliche Werte erbringen, gibt es ein zusätzliches Problem.

Die Mitarbeiter der LUBW wollen nicht in die politische Debatte gezogen werden. Selber herausrechnen könnten sie aber nur technische Fehler, stellt Robakowski klar: "Ich habe hier niemanden, der mir sagt, hier war grad ein LKW oder hier hat jemand geraucht", erklärt die Messtechnikerin. "Oder den Wahnsinn zu Silvester, wenn hier geknallt wird - das messen wir alles mit. Es ist ja wirklich so gewesen." Man dürfe bei aller Diskussion nicht vergessen: "Es geht um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, die hier wohnt. Und die haben ja genau das eingeatmet."