Stuttgart. (rol) Der vom früheren CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus eingefädelte EnBW-Deal treibt die Landespolitik weiter um. Mappus hatte im Dezember 2010 ohne den Landtag den Rückkauf eines milliardenteuren Aktienpakets eingefädelt. Öffentlich hatte er verkündet, das Geschäft koste den Steuerzahler "keinen Cent". Es könnte sogar ein Plus aus der Differenz von höheren Dividenden und niedrigen Zinsen herauskommen, zu denen der Kauf finanziert wurde. "Die schwäbische Hausfrau wird begeistert sein", so Mappus damals.

Wenig später ereignete sich die Atomkatastrophe von Fukushima. Als Folge der Energiewende verschlechterten sich die Kennziffern massiv. Seitdem hat die Neckarpri GmbH, die die EnBW-Anteile des Landes verwaltet, ein Problem damit, dass die Dividenden des Konzerns nicht ausreichen, um die Zinsaufwendungen zu decken. Seit 2017 schießt die grün-schwarz Landesregierung der Neckarpri GmbH, die 2017/18 Verbindlichkeiten von 5,2 Milliarden Euro auswies, Mittel aus dem Landeshaushalt zu. Für 2017 bis 2019 sind dafür insgesamt rund 330 Millionen Euro vorgesehen. Das Geld stammt zum Ärger von SPD-Finanzexperte Peter Hofelich, der die Daten abgefragt hat, aber nicht aus Überschüssen, die Finanzministerin Edith Sitzmann für Risiken zurückgelegt hat. Vielmehr werden die Zuschüsse als Abbau "implizierter Schulden" deklariert.

Dieses Konstrukt hatte Grün-Schwarz 2017 eingeführt, um die Pflicht zum Abbau von Altschulden aufzuweichen. Seitdem können mit Ausgaben für Straßen- und Gebäudesanierungen "implizite" Schulden getilgt werden; dadurch, so die Argumentation, würden "Sanierungsstaus" abgebaut, die das Land sonst später umso mehr belasteten. Implizite Schulden könnten auch durch Zuschüsse an defizitäre Beteiligungen getilgt werden, argumentiert Sitzmann in ihrer Antwort an Hofelich. Das gelte dann, wenn das Land wie im Falle von Neckarpri für Verbindlichkeiten hafte und die Zuschüsse zumindest einen Anstieg der Eventualverbindlichkeiten verhinderten.

Aus Hofelichs Sicht ein Unding. "In einer Zeit des finanziellen Überflusses kreiert Finanzministerin Sitzmann nun seit Jahren ohne wirkliche Not eine Politik, die mehr verschleiert als offenlegt, die mehr verschiebt als löst." Die Verlustabdeckung für die Neckarpri dürfe nicht nicht als implizite Tilgung gelten. Vielmehr sollten dafür Überschüsse verwendet werden. Aber offenbar wolle sich die Regierung ein "Fress-Paket" für den kommenden Haushalt 2020/21 aufbewahren. "Mit dem werden dann Wohltaten verteilt, die der jeweiligen Klientel gefällig sind und Stimmen bei der Landtagswahl 2021 bringen sollen", mutmaßt Hofelich.