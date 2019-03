Von Gabi Muth

Massenbachhausen. Es ist das Sahnestück im Massenbachhausener Wohngebiet Schmähling II, das gerade erschlossen wird. Beim Spatenstich konnten sich Planer, Ingenieure und Gemeinderäte von der Aussicht über die Nachbargemeinde Massenbach bis hin zum Heuchelberg überzeugen. Bis September sollen die Arbeiten fertig gestellt sein. Dann stehen interessierten Häuslebauern insgesamt 30 Bauplätze zur Verfügung, von denen 22 Flächen in kommunaler Hand sind.

"Es ist die letzte Erweiterung des Baugebiets Schmähling II, denn hier geht uns einfach im weiteren Verlauf die Fläche aus", bemerkte Bürgermeister Nico Morast. Erschließungsträger für das Areal, das an die Schwaigerner Gemarkung grenzt, ist das Ingenieurbüro IBW aus Bad Waldsee. Morast freut sich, hier Plätze in exponierter Lage an unverbaubarer Ortsrandlage anbieten zu können. Es gibt Glasfaser in jedes Gebäude und dem Umweltgedanken wird mit der getrennten Kanalisation Rechnung getragen. Mit dem wertvollen und nährstoffreichen Oberboden, der gerade abgetragen wird, sollen landwirtschaftliche Flächen im Gewann Klinge aufgewertet werden.

Rund 1,2 Millionen Euro kosten die Erschließungsarbeiten, die das Tiefbauunternehmen Naumann aus Ittlingen bereits gestartet hat. Die Planung stammt aus der Feder des Heilbronner Ingenieurbüros Walter und Partner, das Büro Käser aus Untergruppenbach zeichnet für die Umlegung und Vermessung verantwortlich. Der Bauboom in der kleinen Leintalgemeinde ist ungebremst. Schon jetzt liegen Morast 140 Interessensbekundungen - davon 37 von Bürgern aus Massenbachhausen - für die Plätze vor. Die genauen Kriterien für die Bauplatzvergabe sowie die Bauplatzpreise wird der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen festlegen. Im Sommer soll es dann an die Vermarktung gehen. Doch schon jetzt ist für Morast klar, dass nicht alle Interessenten zum Zug kommen können.