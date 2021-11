Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Für die durch die Landesregierung erhobene Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen fehlt offenbar weiterhin eine umfassende, verlässliche Datengrundlage. So hatte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) zwar vor einer Woche die Forderung nach einer Impfpflicht "für Beschäftigte in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheits- oder dem Erziehungs- und Bildungswesen" erhoben. Auch eine Sprecherin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte signalisiert, dass man zumindest in sensiblen Bereichen wie Heimen eine Impfpflicht durchaus für "sinnvoll und verantwortbar" halte. Wie hoch die Impfquote in den entsprechenden Bereichen allerdings ist – dazu liegen bis heute keine eigenen Daten vor, so die Auskunft gegenüber der RNZ.

Mit Blick auf Pflegekräfte, Ärzte und anderes medizinisches Personal verweist das Sozialministerium darauf, dass man für das Impfquoten-Monitoring nicht zuständig sei – sondern das Robert-Koch-Institut. "Ob beim RKI Zahlen zu den bestimmten Berufsgruppen vorliegen, müssten Sie dort erfragen", so die Auskunft eines Sprechers. Tatsächlich hat das RKI im Sommer eine Umfrage beim Klinikpersonal durchgeführt, wonach 91 Prozent vollständig und 4 Prozent unvollständig geimpft waren. Das wäre eine sehr hohe Impfquote, die es zumindest für Kliniken fraglich erscheinen lässt, ob es hier eine Impfpflicht braucht. Verlässlich sind die Daten aber nicht: Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig.

Für Alten- und Pflegeheime, die von diversen Trägern geleitet werden, fehlen entsprechende Daten komplett. Auf die Nachfrage, ob das Land denn keinerlei eigene Abfrage bei Heimträgern oder Klinikleitungen nach dem tatsächlichen Impfstatus getätigt habe, gab es vom Ministerium zunächst keine Auskunft.

Leichter als bei den Heimen sollte die Abfrage nach dem Impfstatus bei den Beschäftigten im Landesdienst sein – speziell bei den Lehrern, die zudem überwiegend Beamte sind. Doch die Landesregierung verzichtet bisher bewusst darauf, die Lage in den Lehrerzimmern zu klären. "Ja, das Land hat den Impfstatus der Lehrkräfte bislang noch nicht abgefragt", erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums auf RNZ-Anfrage. "Das liegt auch an dem zusätzlichen organisatorischen Aufwand, den wir den Schulen ersparen wollen. Die Pandemie fordert sie schon stark genug." Stattdessen verweist man auf "Rückmeldungen der Lehrerverbände", wonach die Impfquote zwischen 80 und 90 Prozent liege, sowie auf eine Forsa-Umfrage unter Lehrkräften, die bereits Ende September eine Impfquote von 95 Prozent ermittelte.

Zur Impfsituation bei Erzieherinnen und Erziehern liegen ebenfalls keine eigenen Erkenntnisse vor. Da das Land nicht Träger der Kitas sei, könne es keinen Impfstatus abfragen. Verwiesen wird durch das Kultusministerium stattdessen auf Quartalsberichte der Corona-KiTa-Studie von RKI und Deutschem Jugendinstitut. Die letzten Zahlen aus dem August, basierend auf Abfragen bei Kita-Leitungen, sahen hier in Baden-Württemberg eine Impfquote bei den Beschäftigten bei rund 80 Prozent. Die Impfbereitschaft beim pädagogischen Personal liege "deutlich über jener der Gesamtbevölkerung", so die Einschätzung des RKI. Allerdings stieg die Quote im Vergleich zur vorherigen Abfrage kaum noch an.

Für alle genannten Bereiche dürften Arbeitgeber derzeit durchaus den Impf- und Immunstatus in Bezug auf Covid19 erfragen: Der entsprechende Paragraf des Infektionsschutzgesetzes wurde Mitte September extra ausgeweitet, damit gerade in Bereichen mit besonders verletzlichen Personengruppen – wozu auch ungeimpfte Kinder gezählt werden – die entsprechenden Informationen vorliegen. Auch Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung hatten sich für die entsprechende Reform eingesetzt.