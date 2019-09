Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Lebensmittel und Bedarfsgegenstände in Baden-Württemberg sind mit wenigen Ausnahmen sicher: Das geht aus dem Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung 2018 hervor, den Verbraucherminister Peter Hauk CDU) am Donnerstag vorgestellt hat.

"Das Ergebnis war ernüchternd", stellte Hauk jedoch zur Analyse von Kokosnüssen fest: Mehr als 70 Prozent von 17 Proben enthielten ungenießbare Exemplare. Aprikosenkerne, die unter anderem in der alternativen Medizin genutzt werden, hatten in allen Proben zu hohe Blausäuregehalte, bittere Aprikosenkerne sogar gesundheitsschädliche. Die meisten Bambusbecher sind für heiße und saure Lebensmittel wie Kaffee nicht geeignet und geben mit fortschreitendem Gebrauch immer mehr Melamin ab.

Bei Kosmetika aus dem Internet war in 21 von 26 Fällen die Kennzeichnung fehlerhaft. Sechs wurden als gesundheitsschädlich beurteilt. In drei Fällen wurde eine europaweite Schnellwarnung nötig. "Zusammenfassend kann ich nur raten, bei der Bestellung von Kosmetika im Internet vorsichtig zu sein", sagte Hauk.

Insgesamt zog der Minister aber ein positives Fazit: Die mehr als 47.000 gezogenen Proben sind nämlich nicht repräsentativ, sondern wurden dort entnommen, wo ohnehin ein erhöhtes Risiko vermutet wurde. Insgesamt gab es mehr als 120.000 Kontrollbesuche in mehr als 81.000 Betrieben. "Wir haben eine ganze Reihe von Beanstandungen, aber ich muss mit Freude feststellen: Es war nichts Gravierendes dabei, es war Gott sei Dank nirgendwo Lebensgefahr im Verzug."

Dass sich etwa hinter dem Begriff "Scholle" auf Speisekarten in neun von zehn Fällen nicht die zulässige Tierart verbirgt, sondern billigere Verwandte, ist ärgerlich, aber nicht gesundheitsgefährdend. Auch Gerichte mit "Scampi" enthielten in neun von zehn Fällen keine Scampi, sondern billigere Garnelen. Der Unterschied: Scampi haben Scheren, Garnelen nicht, sondern Fühler.

Wie jedes Jahr listet der Überwachungsbericht auch einige Kuriositäten auf, darunter einen Schweinezahn und Knethaken aus dem Baumarkt. Andererseits konnten die Kontrolleure eine besorgte Verbraucherin davon überzeugen, dass es sich bei dem vermeintlichen Schimmel auf ihrem Brötchen um simples Mehl handelte. Einem Kartoffelsalathersteller halfen sie bei der Rettung der schwäbisch-ungekühlten Servierweise gegen die Bedenken eines Großkunden aus Niedersachsen, wo das Gericht wegen des dort üblichen Mayonnaise-Gehalts gekühlt erwartet wird.

Anfang Oktober will das Ministerium die Ergebnisse einer eigenen Tierschutz-Überprüfung an allen 44 Schlachthöfen im Land präsentieren. Auf Nachfrage verriet Hauk aber schon jetzt: "Das Schlachthofmonitoring hat keine nennenswerten Beanstandungen erbracht, was den Tierschutz betrifft."