Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Welche Wahlkreise waren bei dieser Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders knapp? Wer kann sich im neuen Landtag "Stimmenkönig" nennen? Die interessantesten Erkenntnisse zum Wahltag aus den Daten des Statistischen Landesamts:

Klare Sache für die Grünen

Wer die Wahlkreis-Karten der letzten Landtagswahlen vergleicht, sieht die Entwicklung auf einen Blick: 2011 war das Ländle noch "schwarz" – 60 Direktmandate gingen an die CDU. 2016 sah es auch auf der Karte noch nach ebenbürtigen Parteien aus – auch wenn die Ökopartei schon damals 46 Direktmandate holte, die CDU nur 22. Jetzt 2021, ist das Land noch grüner geworden: 58 Wahlkreise holte das Team von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der CDU blieben nur 12 Direktmandate. Und das immer recht eindeutig: 2016 gab es noch Kopf-an-Kopf-Rennen wie in Böblingen, wo damals die Grünen nur 40 Stimmen vorne lagen. Bei dieser Wahl hingegen ist das knappste Ergebnis das in Geislingen, wo die CDU mit 27,9 Prozent letztlich 0,4 Prozentpunkte vor den Grünen liegt: In absoluten Zahlen immerhin fast schon komfortable 242 Stimmen.

Hochburgen und Problemzonen

Die politischen Grundregeln gelten weiterhin: Die Grünen punkten vor allem im städtischen Bereich und schwächeln auf dem Land, bei der CDU ist es umgekehrt. Konkret heißt das, dass die Grünen über 40 Prozent der Stimmen beispielsweise in Stuttgart, Konstanz, Heidelberg und Freiburg holen. Am unteren Ende der Skala landet der Neckar-Odenwald mit 23,7 Prozent. Bei der CDU sieht es hingegen umgekehrt aus. Allerdings: Während die CDU in 10 von 70 Wahlkreisen nicht über die 20-Prozent-Marke kommt, bleiben die Grünen nur in drei Wahlkreisen unter der 25-Prozent-Marke. Die Partei ist zunehmend breiter im ganzen Land verankert. Ein "Ausnahmewahlkreis" ist übrigens der Wahlkreis "Mannheim I": Nur hier spielte eine dritte Partei, außer CDU und Grünen, beim Wettkampf um das Direktmandat eine Rolle: Die SPD kam auf Platz zwei, unterlag aber mit 21,7 Prozent den Grünen (27,8 Prozent).

Erfahrene "Stimmenkönigin"

Die meisten der "Stimmenkönige" im Land, also der Abgeordneten, die das beste prozentuale Ergebnis in ihrer Partei bekamen, kennen diesen Titel schon von der letzten Landtagswahl. So schnitt Landtagspräsidentin Muhterem Aras erneut am Besten ab. 44,8 Prozent der Stimmen holte die Grünen-Politikerin sich im Wahlkreis "Stuttgart I", womit sie ihr Ergebnis von 2016 um 2,4 Punkte verbesserte. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel holte in Ehingen 35,9 Prozent der Stimmen. Er verschlechterte sich damit um 0,3 Prozentpunkte, was allerdings deutlich unter den landesweiten Verlusten seiner Partei lag. Bei der SPD ging der Titel des "Stimmenkönigs" erneut nach Mannheim: Im Wahlkreis "Mannheim I" kam Stefan Fulst-Blei auf 21,7 Prozent der Stimmen – ein leichtes Minus von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Erfolgreichster FDP-Politiker wurde Erik Schweickert. Im Wahlkreis Enz holte er 16,9 Prozent der Stimmen – und legte damit um 6,5 Punkte zu. Für die AfD holte Bernd Grimmer in Pforzheim mit 15,8 Prozent zwar das landesweit beste Ergebnis, allerdings blieb er damit 8,4 Prozentpunkte unter seinem letzten Wahlergebnis – und verlor das Direktmandat.

Die meisten Kreuze

Wer "Stimmenkönige" sucht, kann statt auf die Prozente auch auf die absoluten Stimmzahlen schauen – und da sieht die Reihenfolge ein wenig anders aus. Mit 35.908 Stimmen (39,0 Prozent) steht hier der Tübinger Grünen-Abgeordnete Daniel Lede Abal an erster Stelle, gefolgt von seinen Parteifreundinnen Daniela Evers (35.383/40,2 Prozent/Freiburg I) und Nadyne Saint-Cast (32.565/40,3 Prozent/Freiburg II). Nicht einmal ein Fünftel dieser Stimmen konnte Alena Trauschel auf sich vereinen. Und dennoch gehört auch die 22-jährige FDP-Politikerin aus Ettlingen dem neuen Landtag an. 6456 Stimmen (10,2 Prozent) reichten für ein Zweitmandat aus.

Prominente Kandidaten

Die meisten der prominenteren Landtagskandidaten schafften den Einzug in den Landtag – mit Ausnahme von CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann und Innenminister Thomas Strobl. Dieser trat erstmals zur Landtagswahl an, kam in Heilbronn aber nur auf 23,0 Prozent der Stimmen. Ein Plus um 0,3 Prozent, aber zu wenig, um ein Zweitmandat zu erringen. Eisenmann musste sich im Wahlkreis "Stuttgart II" dem grünen Verkehrsminister Winne Hermann geschlagen geben. Der holte mit 39,8 Prozent (+2,6) das Direktmandat. Für die CDU-Spitzenkandidatin stimmten nur 21,7 Prozent der Wähler – damit blieb sie unter dem Landesschnitt und das CDU-Ergebnis im Wahlkreis 2,7 Prozentpunkte schlechter als 2016. Den Einzug in den Landtag verpasste sie.

Direktmandate für die Grünen holten außerdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (38,8 Prozent/+3,9/Nürtingen), Fraktionschef Andreas Schwarz (33,1/+2,6/Kirchheim), Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (41,7/+0,7/Heidelberg) und Sozialminister Manne Lucha (33,1/–/Ravensburg).

Direktmandate bei der CDU sicherten sich Fraktionschef Wolfgang Reinhart (29,6/-5,8/Main-Tauber), Landwirtschaftsminister Peter Hauk (31,5/-2,6/Neckar-Odenwald), Justizminister Guido Wolf (29,3/-4,4/Tuttlingen), Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (32,6/+3,1/Balingen) und Generalsekretär Manuel Hagel (35,9/-0,3/Ehingen).

SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch kam in seinem Wahlkreis Heidenheim auf 20,2 Prozent (+0,8) der Stimmen – das zweitstärkste Ergebnis seiner Partei. Damit sicherte sich der SPD-Parteichef ebenso wie sein Generalsekretär Sascha Binder (14,4/-0,9) Geislingen) über ein Zweitmandat den Wiedereinzug in den Landtag.

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke legte im Wahlkreis Pforzheim um 5,5 Punkte auf 16,1 Prozent der Stimmen zu. Auch er sitzt damit wieder im Landtag. AfD-Spitzenkandidat Bernd Gögel holte im Wahlkreis Enz 12,9 Prozent und schaffte es ins Parlament.

Kein "historisches" FDP-Ergebnis

Etwas zu früh gejubelt hatte FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke, als er nach ersten Zahlen vom besten FDP-Ergebnis seit 1968 in Baden-Württemberg sprach. Die 10,5 Prozent, die schließlich im vorläufigen Endergebnis für die Liberalen gezählt wurden, sind zwar sehr gut – allerdings gelang auch 2006 ein zweistelliges Ergebnis: 10,7 Prozent.

Mehr Frauen im Parlament

Der Frauenanteil im neuen Landtag wird ein wenig steigen: 45 Frauen werden künftig im 154-köpfigen Landtag sitzen. Der Frauenanteil erhöht sich damit auf 29,2 Prozent (2016: 24,5).

Wahlbeteiligung gesunken

Diese ist im Vergleich zu 2016 deutlich zurückgegangen, rund 516.000 Wählerinnen und Wähler weniger gaben ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 63,8 Prozent (-6,6 Prozentpunkte).

Kleinparteien gewinnen hinzu

An der Fünf-Prozent-Hürde scheitert auch bei dieser Landtagswahl wieder die Linke. 173.295 Menschen stimmten für die Partei – ein Plus von 0,7 Prozentpunkten (insgesamt: 3,6 Prozent). Sehr stark sind auch die Freien Wähler, die auf 3,0 Prozent der Stimmen kommen (+2,9) und 146.193 Wähler für sich begeistern konnten. Es folgten "Die Partei" (1,2 Prozent), "dieBasis" (1,0) und die "KlimalisteBW" (0,9). Die Verantwortlichen der Klimaschützer-Partei mussten sich in den Sozialen Netzwerken dafür rechtfertigen, dass ihre 42.686 Stimmen für eine grün-rote Mehrheit gefehlt hätten.